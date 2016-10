«Vikingane»-Silje: Lei av stille perioder – blir PT

Da hun studerte steinhugging i Italia, var det kanskje ikke skuespiller og personlig trener hun så for seg at hun skulle bli. Men nå skal Silje Torp (42) være begge deler.

Hun har gått på Teaterhøgskolen, jobbet ved Nationaltheatret og Riksteateret, spilt i prisvinnende filmer som «Hawaii, Oslo» og «Gymnaslærer Pedersen», og markert seg i internasjonale seersuksesser som «Dag» og «Lilyhammer».

Når vi nå ser henne på skjermen som skjoldmøyen Frøya i «Vikingane» som har premiere på NRK1 i kveld, er skuespiller Silje Torp i gang med å utdanne seg til personlig trener.

– Hvorfor skal ikke jeg kunne bli PT? Livet er langt. Det går an å ha mange drømmer, og å forfølge mange drømmer, sier hun til VG og fortsetter:

– Det er både en fin måte å tjene penger på og å gjøre hobbyen min. For treningen er jo en hobby som ble litt vel stor. Jeg skjønte at jeg like godt kunne utvide det.

Det var under innspillingen av «Lilyhammer» i 2013, der Torp spilte den spillavhengige og sexgale lensmannen Mette Hansen, at hun ble hektet på styrketrening – pumpet jern hver dag og gikk ned 10 prosent kroppsfett.

Trene har hun alltid gjort: Tenåring-Silje elsket å løpe og å trene aerobics. Mens hun utdannet seg til steinhugger i Italia, spilte hun squash. Men det var først med styrketrening og PT Torp kjente skikkelig på sin egen styrke.

– Det som er gøy med styrketrening er å se hvor fort kroppen reagerer på trening. Uansett hvilken form du er i blir den dramatisk bedre, spesielt om du plusser på med et bra kosthold. Jeg fikk en «wow»-opplevelse, forteller hun.

Fakta Silje Torp (42) * Skuespiller og kommende PT. * Bor på Nesodden med to døtre. * Aktuell i NRK-serien «Vikingane» som kom på NRK TV 14. oktober og på NRK1 21. oktober. * Jobbet som modell og utdannet seg til stenhugger før hun begynte på Teaterhøgskolen i 1997. * Har spilt i teater, radioteater, TV, kortfilm og film. * Var sist å se i «Lilyhammer», «Dag» og «Underholdningsavdelingen».

– Du setter deg mål, styrketrening er så målbart. Du merker hvor fort du blir sterk, og for meg har det vært overførbart i livet generelt.

– På hvilken måte?

– Vet å gå rett på og ikke nøle. Ved ikke å stille spørsmål sånn som kanskje særlig damer gjør. Ved å være litt mer som Pippi – og si «Det har jeg aldri gjort før, så det kan jeg sikkert!» Den tankegangen har jeg prøvd ut noen år, og det funker veldig bra!

Torp har fått vann på tredemølla.

– Styrketrening er så direkte knyttet mot ambisjoner og mål, og hvordan du systematisk jobber deg fram til resultater. Vi er enorme kapasiteter alle mann, og det er den biten jeg har lyst til å jobbe med som PT. Jeg har ikke tenkt å gå Lene Alexandra i næringen og starte bikinifitness-akademi, men å hjelpe folk til å kjenne på styrken de har som mennesker. Det er derfor jeg vil bli PT.

– Herregud, nå høres jeg ut som en inspirasjonssak i KK, legger hun tørt til.

TV-AKTUELL: «Vikingane» har premiere på NRK1 fredag kveld. Silje Torp (Frøya) spiller mot blant andre Nils Jørgen Kaalstad (Arvid). Foto: NRK



Det er nærkontakten med egne grenser som har tiltalt skuespilleren ved treningen.

– I hverdagslivet kjenner du ikke alltid på egne grenser, men det gjør du under trening hvor du virkelig tar deg helt ut. Det at jeg vet hvor grensene er, gjør at jeg tør å slenge meg på jobber og utfordringer, fordi jeg vet at grensene går hele andre steder enn det jeg først trodde. Det handler om å utvide og gjøre livet så stort og rikt som overhodet mulig, sier hun og legger til:

– Og så synes jeg det er kult om jeg kan inspirere jenter til å gi litt mer faen: Til å trene og bli ordentlig sterke og kjenne en ordentlig, reell styrke som ikke bare er muskulær, men en følelse av «om jeg vil en ting, så bare gjør jeg det. Jeg spør ingen om lov».

– Er det noe du vil overføre til jentene dine?

UTETRENING: Silje Torp vil gjerne ha med kundene sine utendørs, og fange opp dem som synes det er tungt å komme seg på treningsstudio. Foto: Trond Solberg , VG

– Jeg håper inderlig det!

Silje har to jenter på ni og seks år med eksmannen. De har begge begynt på turn, men skuespilleren vil ikke presse dem til trening.

– De ser at mamma trener mye og at mamma er sterk, og det tror jeg de synes er veldig kult. Særlig min eldste er supersterk og synes det er veldig gøy å herme.

– Hvordan er livet som treningsfrelst alenemamma?

– Å få tid til trening er jo veldig manges dilemma. Men i frilanstilværelsen kan jeg trene jeg når jeg ikke jobber, og akkurat nå studerer jeg på kveldene. Ungene blir også med på trening innimellom. Barnepass på treningssentrene må folk bare benytte seg av! Fordelene er så vanvittig mange. Mamma blir veldig mye gladere og sprekere, og i stand til å være med på veldig mye mer av leken med ungene når mamma faktisk prioriterer seg selv. Det er ikke å være egoistisk, det er å være en bra omsorgsperson å ta vare på seg selv, så det bare gjør jeg, fastslår Torp.

Men i tiden hun har barna, blir det ikke seks dager med trening i uken. Da kan det være hun bruker noen av de hundrevis av kiloene med vekter og den olympiske stangen hun installerte i kjellerstua da hun skulle begynne i «Underholdningsavdelingen» og ikke hadde fått med seg at NRK hadde treningsrom på Marienlyst.

– Da blir det den stangen nedi kjelleren, eller en slynge. Jeg trener mye hjemme, sånn rett opp og ned på gulvet med burpies og pushups og situps. De gode gamle øvelsene er veldig bra og effektive. Så om jeg får inn noen sånne og noen squats, er det nok til at jeg føler jeg har slengt inn en økt – det er bare tull at du må sette av to timer for å trene. Jeg tar også med ungene ut på Berger-banen og løper litt. Eller vi leker gjemsel eller sisten eller løper rundt. De synes det er kjempegøy, sier skuespilleren.

Hun er opptatt av ikke å være ekstrem.

– Du skal leve: Du skal spise god mat, slappe av og kose deg. Men du orker mye mer av alt det om du trener!

Skuespilleryrket er altså ikke lagt på hylla. Torp vil bare ha ett ekstra bein å stå på. Det kan være greit når man løfter tunge vekter.

– Skuespillerjobben ruller og går. Det er veldig ketchupflaske-effekten: Det kan være stille i perioder, og så dunker du litt på toppen av flaska, og så kommer alt rennende. Da er det perioder man har mindre å gjøre, som jeg har hatt nå. Da har jeg stort sett bare ventet på bedre tider. Men kanskje på grunn av den målstyrte treningen, tenkte jeg denne gangen «Hva kan jeg tenke meg å gjøre nå?».

HEKTA: Silje ble hekta på styrketrening da hun trente seg opp til «Lilyhammer» og liker å kjenne mestringsfølelsen det gir henne. Foto: TROND SOLBERG , VG

Et «jevnt tilsig av ketchup» er det Torp er ute etter i yrkeslivet.

– Uansett om du er synlig som skuespiller – med mindre du er på et teater eller har fast jobb et sted, er det svingninger i markedet, og jeg merker dem veldig godt på kroppen. Det er egentlig en litt sunn ting fordi man får en ydmyk holdning og takknemlighet når man får jobb. Jeg slutter aldri å glede meg over at jeg får en jobb, sier hun.

Å definere seg som skuespiller eller komiker, er Silje ikke opptatt av.

– Jeg forbeholder meg retten til å være alt det jeg har lyst til! Jeg vet folk gjerne vil at du skal være enten det ene eller det andre. Men det er vel litt det jeg driver med nå – å sette flere merkelapper på meg selv: «Ikke bare er hun skuespiller og komiker, nå er hun også PT – hva blir det neste?». Ja, hva blir det neste? Livet er langt.