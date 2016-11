Variert mottagelse av den gamle «Top Gear»-trioens nye program

«The Grand Tour» har fått sine første anmeldelser i internasjonal presse etter premieren på Amazon.

De tidligere «Top Gear»-programlederne Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James Mays nye program «The Grand Tour» ble sluppet på Amazon fredag.

Programmet består av tolv episoder hvor det slippes en ny hver fredag.

«The grand tour», som ifølge Broadcast og britiske Independent skulle ha et sinnssykt budsjett, har nå fått sine første anmeldelser i internasjonale medier.

The Telegraphs anmelder, Ed Power, skriver at fra start er det klart at «Petroliumprimadonnaene» har beholdt sin «vanskelig å definere, umiddelbart gjenkjennbare, gretne gubbe»-varemerke.

– Det var like tydelig hvor dumt det var av BBC å prøve å erstatte denne rufsete trioen med Chris Evans og Matt LeBlanc da de gjenskapte «Top Gear» etter sommeren, skriver han.

Clarkson fikk sparken fra BBC og «Top Gear», etter det som skal ha vært en krangel om matservering på settet i fjor. Deretter fulgte både May og Hammond etter.

Deres gamle arbeidsplass BBC har også anmeldt den nye serien, og anmelderen Will Gompertz tror at TV-skjermen muligens er litt liten for guttene.

– Deres neste steg bør være bort fra internett, og inn på kinolerretet. Det virker på meg som om «The Grand Tour» er et TV-program som både vil være, og muligens bør være, en film, skriver han.

– Viet til å avsløre fruktene av dårlig oppførsel



Varietys Sonia Saraiya starter sin anmeldelse med å påpeke denne oppførselen. I hennes øyne er Clarkson ikke alene, hun peker på Corey Lewandowski, Roger Ailes og Donald Trump i tillegg.

– Men først og fremst er mye av «The Grand Tour» viet til å avsløre fruktene av dårlig oppførsel, skriver hun.

Hun fortsetter med at serien viser en bestemt tolkning av styrke, en som viser logikk og følsomhet som svakheter.

– Etosen er også pakket inn i Clarksons glede over å ha sluppet unna straff, mener hun.

The Guardians anmelder, Sam Wollaston, skriver at selv om det er gjort endringer i både format og budsjett så er det programlederne som gir personlighet til programmet.

– Du kan helle noe i en annen beholder, men det smaker fortsatt det samme. Om du liker det eller ikke, dette smaker som Clarkson, Hammond og May. Fans av gamle «Top Gear» vil bli fornøyde, skriver han.

BBC valgte å fortsette å sende konseptet i ny drakt, under ledelse av Chris Evans og Matt LeBlanc. De fikk dog en tøff start da de ble møtt av en vegg av dårlig kritikk. Også seerne sviktet de nye programlederne da programmet startet i mai.