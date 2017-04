«Twin Peaks» til norske skjermer i mai

Nå er det klart at den nye runden med David Lynchs «Twin Peaks» vil gå på HBO Nordic.

Store forventninger er knyttet til gjenopplivningen av kultserien «Twin Peaks». Etter mye fram og tilbake er David Lynchs nye serie klar – og også klar for det norske markedet.

Ifølge en pressemelding fra HBO Nordic, får serien premiere 22. mai – dagen etter USA-premieren. Den består av 18 episoder, og starter med et dobbeltavsnitt på hele to timer.

Det har lenge vært uklart hvem som eventuelt skal sende serien, men HBO har tidligere hatt en avtale om å sende Showtime-serier, og HBO Nordic har nå kjøpt rettighetene for «Twin Peaks» for Norge, Sverige, Danmark og Finland.

ALT VI FÅR SE: Så langt er bare denne plakaten hva vi har fått se av den nye sesongen «Twin Peaks». Foto: , HBO Nordic

Hemmelighetskremmeriet rundt serien er stort, det vites lite om hva som vil se i det som blir den tredje sesongen av «Twin Peaks», annet enn at handlingen finner sted 25 år etter originalen.

– Nå er utfordringen for oss å gi dere noe bedre enn vi sendte sist runde. Vi returnerer med en tredje sesong av «Twin Peaks» - etter en 25 år lang pause. Vi har skrevet ferdig manuset, innspilling starter i september og showet vil bli sendt på Showtime en eller annen gang i 2017, sa Mark Frost til Variety i 2015.

Foruten flere av skuespillerne fra originalen, som Kyle MacLachlan, Sheryl Lee, Mädchen Amick og Dana Ashbrook, er det også klart at stjerner som Monica Bellucci, Jim Belushi, Amanda Seyfried, Naomi Watts og Laura Dern er med i gjesteroller, ifølge Variety.

DEN GANG: Mädchen Amick, Peggy Lipton, Everett McGill, Wendy Robie og Kyle MacLachlan i originalserien. Foto: , Showtime/ HBO

Nyheten om at 90-tallserien skulle gjenoppstå kom allerede høsten 2014, men så ble det knute på tråden da David Lynch i april annonserte han at ikke lenger var en del av Showtime-prosjektet, fordi han mente det ikke var nok penger til å lage manuset slik han ønsket. Dermed kom fansen med protester og den ene etter den andre av skuespillerne stilte opp med appeller for å få Lynch med på laget igjen.

I mai 2015 erklærte Lynch at han var tilbake på prosjektet, og etter nok en utsettelse er det han og «Twin Peaks»-makker Mark Frost som har skrevet og regissert den nye sesongen, som med originalen.

Første sesong hadde premiere på ABC 8. april 1990, altså for 27 år siden i dag, og satte stemningen for flere TV-tiår.

