TV-stjernen Ian Somerhalder kastet konas p-piller: Nå beklager de begge

«Lost»- og «Vampire Diaries»-skuespiller Ian Somerhalder og skuespillerkona Nikki Reed spøkte med at han kastet hennes p-piller. Nå håper de oppstyret har belyst et viktig tema.

Det var på et podkast-intervju med Doctor Berlin denne uken at Ian Somerhalder og skuespiller-kona Nikki Reed snakket om graviditet og hvordan de bestemte seg for å satse på familieforøkelse.

På spørsmål om når de bestemte seg for å få barn, sa Somerhalder at det var i mai – hvorpå Reed påpekte:

– Å ja. Da du kastet alle p-pillene mine.

Ifølge E! News forteller Somerhalder deretter historien om hvordan paret var sammen med to av sine beste venner i Barcelona, og at alle bestemte seg for å få barn samtidig.

KJENT STIL: Ian Somerhalder spiller Damon, Nina Dobrev spiller Elena og Paul Wesley spiller Stefan i «Vampire Diaries» som sendes på TVNorge. Foto: Warner Brothers

– Det var bare på tide. Men det stakkars Nikki ikke visste, hun innså ikke at jeg kom til å gå i vesken hennes og ta ut p-pillene og sprette dem ut. Det var forresten på starten av brettet, så jeg måtte sprette ut alle. Det var sikkert 25 stykker, sier han i podkasten ifølge E! News.

«Vampire Diaries»-skuespilleren skal også ha fortalt at det finnes en seks minutter lang video der kona «friker ut» på grunn av hva han gjorde.

I etterkant av intervjuet har Somerhalder fått kritikk for angivelig å manipulere konas prevensjonsmetode. Tidligere i uken forsvarte Reed ham på Twitter:

«KVINNERS RETTIGHETER ER VIKTIGE, så vennligst ikke bruk falske fortellinger til å belyse saker som er virkelig viktige!».

Hun fortsatte:

«Vi burde snakke om disse temaene, men å bruke et humoristisk intervju mellom ektefolk og å vri det for å forevige sladder, er uansvarlig».

– Felles avgjørelse



Lørdag deler paret en felles uttalelse via hennes Twitter-konto, der de presiserer at intervjuet var humoristiske og at de der spøkte med hverandre. De understreker at de tok avgjørelsen om å få barn i fellesskap, og beklager overfor alle som har opplevd at noen har tuklet med deres prevensjonsmidler. Paret skriver at deres intensjon aldri var at deres lettbente prat skulle ende opp med å representere en så viktig sak:

«Dette er et veldig alvorlig tema, og kvinners rettigheter er utrolig viktig for oss begge.»

Ekteparet legger til at når det først har skjedd, er de takknemlige hvis oppstyret har bidrat til å sette søkelyset på et tema de mener trenger mer oppmerksomhet:

«Det er synd at publiseringskanaler valgte dette som en inngang til en veldig alvorlig debatt, siden vi på ingen måte er kvalifisert til å fronte dette temaet. Vi er to lykkelig gifte mennesker som i fellesskap valgte å få et barn. Det er alt.»

PÅ LERRETET: Nikki Reed som Rosalie og Taylor Lautner som Jacob i «The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1». Foto: Summit Entertainment

Har liten datter



Reed og Somerhalder giftet seg i 2015 og fikk datteren Bodhi Soleil i juli.

Nikki Reed, hvis fulle navn er Nicole Houston Reed, er mest kjent for rollen som vampyren Rosalie i «Twilight»-filmene. Hun slo gjennom i filmen «Thirteen» mot Evan Rachel Wood i 2003 og spilte også Sadie Campbell i seks episoder av TV-serien «O.C.». De siste årene har hun vært å se som Betsy Ross i TV-serien «Sleepy Hollow».

Ian Somerhalder spilte Boone Carlyle i 31 episoder av «Lost» og har spilt Damon Salvatore i åtte sesonger av «The Vampire Diaries».

