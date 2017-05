TV-serien «Bones» kommer ikke tilbake

For dem som ikke har fått det med seg – «Bones» dukker ikke opp på skjermen til høsten.

Etter 12 sesonger er det slutt for Brennan og Both i den amerikanske krimserien.

«Bones» har de siste par årene levd på overtid, og det har faktisk vært kjent en tid at serien synger på siste verset. Fansen har håpet på at serien skal få enda litt liv – som den gjorde for to år siden og i fjor. Men det er altså helt over og ut for sære rettsmedisineren Temperance Brennan (spilt av Emily Deschanel) og agenten Booth (David Boreanaz).

Hver vår har de store TV-kanalene «opprydning». For å gi plass og budsjett til nye serier, må hvert år et stort antall publikumsyndlinger få nådestøtet.

Moderkanalen Fox bestemte tidligere i år at tidspunktet er inne for å sette sluttstrek for «Bones». Serien står på listen over vrakede serier, som den siste uken har fått spalteplass i de store amerikanske mediene.

Blant de andre seriene som legges ned, er Matthew Perrys «The Odd Couple», «Last Man Standing», «The Vampire Diaries», «American Crime» og «Rosewood».

Siste episode av «Bones» rullet over amerikanske skjermer for litt under to måneder siden. TV3 ligger imidlertid noen uker etter skjema, så norske fans kan fordype seg i serien litt til.