TV-anmeldelse «Vikingane», sesong 2: Strutter av selvtillit

Villere og enda mer selvsikkert gjensyn med våre forfedre.

«Vikingane», sesong 2.

Norsk komiserie.

Kommer på NRK til høsten.

Regi: Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen. Med: Nils Jørgen Kaalstad, Marian Saastad Ottesen, Jon Øigarden, Kåre Conradi, Silje Torp m.fl.

«Vikingane» fikk den suksessen serien fortjente, så overraskelsen var ikke stor da det ble kjent at sesong to var på trappene. Andre sesong strutter av selvtillit og tør i enda større grad å ta kniven helt ut av sliren og gyve løs. Arvid er blitt høvding i landsbyen etter å ha beseiret Jarl Varg. Orm, Rufus og Liv er på flukt mot Roma uten at retningssansen helt har vært skrudd på de to månedene de har vært på vei. Jarl Varg er enda galere, enda mer hevngjerrig der han ligger nede uten hender og blir matet. Jon Øigarden er helt ustoppelig i rollen! Han har fått seg en lite funkskjonell Knerten-lignende protese, og på hjemmebane i hovedkvarteret hans murres det blant undersåttene.

Les også: Engelsk «Vikingane» solgt til Netflix

«Vi trenger et tydelig hvorfor – og en prosess for å finne kjerneverdiene» foreslår Haakon, som har posttraumatiske stresslidelser etter forrige tokt. Moderne problemstillinger i en førmoderne tid altså, slik vi kjenner det fra den første sesongen. Dialogen er til tider hysterisk morsom, det er tydelig at manusforfatterne har gått flere runder for å skru til og dytte det hele «over toppen» på riktig måte. Heldige er de også som har et rent kremlag av skuespillere til å levere replikkene, og de spiller hverandre gode, som under mytteriforsøket/verdiprofilstrategimøtet hos Jarl Varg.

Det sier litt om TV-serienes status for tiden når man har klart å samle så mange gode skuespillernavn til en crazyhumor-serie. Helt åpenbart at hele ensemblet har storkost seg under innspilling, det smitter over på oss i sofakroken. Og så ser det hele så storslagent og flott ut - det overrasker meg ikke om det snart kommer utenlandske busslaster med «Vikingane»-fans til Avaldsnes hvor serien.

Serieskaperne klarer med oppfølgeren i enda sterkere grad å levere «episk og dust», som de lovet før første sesong.

PS: VG så en ikke helt ferdigstilt «work in progress»-versjon av serien under filmfestivalen i Haugesund.