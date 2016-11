TV-anmeldelse «Victoria»: Kongelig klisjé

Det britiske kostymedramaet om den sterke, unge dronningen er triviallitteratur i TV-form.

«Victoria»

Britisk dramaserie i 8 deler

NRK1 søndager kl. 21.15

Med: Jenna Coleman, Rufus Sewell, Paul Rhys, Catherine Flemming

Som tittelen tilsier, handler ITV-serien «Victoria» om den britiske monarken. Den starter med dødsfallet til hennes onkel, William IV, i 1837 og følger 18-åringens liv som nybegynner i dronningjobben.

Jenna Coleman, kjent fra TV-serien «Doctor Who» og en birolle i «Et helt halvt år», har rollen som tyskættede Alexandria Victoria. Rufus Sewell er hennes motspiller som statsminister Lord Melbourne, som også blir hennes nærmeste rådgiver.

Coleman gjør Victoria til en fascinerende kvinne å følge: både storøyd naiv og verdig bestemt. Men hun får ingen hjelp fra manusforfatter og produsent Daisy Goodwin, som tydeligvis ikke er noen tilhenger av «show, don't tell»-teknikken.

Med Tom Vaughans regi på samme spor, er «Victoria» blitt en festforestilling av overtydelig fortelling. Den nybakte dronningen ikke bare velger å gå ned trappen uten hjelp, hun må også si at hun klarer seg alene. Gjentatte ganger. Når Victoria og Lord Melbourne bedriver selvransakelse, stirrer de dypt inn i speilet, begge to, i kryssklipp.

FORHOLD: Jenna Coleman og Rufus Sewell som Victoria og Lord Melbourne, som fikk et nært forhold i starten av hennes regjeringstid. Foto: , ITV Global Entertainment

Det er mulig et britisk publikum synes fremmede aksenter på engelsk er den naturligste ting i verden, men her har de lagt seg på et nivå «Allo' Allo'» verdig. De uglesette tyskerne kverner på «Ze 'air to ze throne» og russerne ruller på r-ene som om det stod om OL-gull.

De digitale spesialeffektene, som viser 1800-tallet London, Buckingham og menneskemengder, har vi sett mer naturtro versjoner av i animasjonsfilmer.

Nyere britiske periodedramaer slipper heller ikke unna en sammenligning med «Downton Abbey» som en gyllen standard. Der prøver «Victoria» å dra inn samme «upstairs/downstairs»-dynamikk, men tjenerne i «Victoria» forblir stort sett endimensjonale kjeltringer som gjør lite annet enn å stjele for å selge på svartebørsen og å utgjøre komiske avbrekk i handlingen.

I likhet med triviallitteratur i glanset omslag, har serien likevel en viss underholdningsverdi. Historien om den unge dronningen er i seg selv fascinerende. ITV har i tillegg valgt å legge inn et romantisk forhold mellom 18-årige Victoria og 58-årige Lord Melbourne, som det visstnok ikke finnes historisk belegg for, ut over at de betydde mye for hverandre. Men Sewell er glitrende som frustrert dronningrådgiver og Paul Rhys skummel som maktsyk rådgiver for Victorias mor.

Bildene er nøye komponert og rammer inn menneskene som bifigurer i de grandiose kullissene. Interiørbildene gløder som mørke oljemalerier med lysglimt som glorier, og det hele har et glamorøst filter.

Maktspillet og kostymekalaset er lettsvelgelig TV-popcorn i «Victoria», men serien når aldri opp til det andre aktuelle royale dramaet i vinter, Netflix' «The Crown».