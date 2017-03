TV-anmeldelse «Petter uteligger: Fra gata til Nordkapp»: Gode intensjoner med bismak

Petter Nyquist gir igjen et unikt innblikk i rusmiljøet, men slipper ikke unna skillet «oss» og «dem».

«Petter uteligger: Fra gata til Nordkapp»

Norsk dokuserie i 10 episoder



TV 2 mandager kl. 20.00

Med: Petter Nyquist, Lars, Arild, Thomas, Lili, Liza, Siv, Lasse, Kent

For et drøyt år siden ga Petter Nyquist oss et unikt innblikk i rusmiljøet i Oslo og hvordan det er å leve på gata. Denne gangen tar han det til nye høyder. I oppfølgeren til suksessen «Petter uteligger» tar eventyreren med seg åtte mennesker med ulike forhold til rus på tur med ett mål for øyet: Nordkapp. Hvorfor? For å kanskje inspirere til en annen og bedre hverdag.

Les også: To skadet etter ulykke på «Petter uteligger»-innspilling

Fallhøyden er stor når man lager TV av dem som har falt utenfor samfunnet, og det kan fort ende i en eneste stor medlidenhetssuppe. «Petter uteligger: Fra gata til Nordkapp» balanserer på en knivsegg, men tipper akkurat over på riktig side. Man sitter ikke igjen og synes synd på noen. Det er heller opplysende og oppløftende, og innlemmer oss i livet, tankene og historien til mennesker de fleste av oss bare passerer på gata.

Det er med rus som med psykiske lidelser: Altfor mange tror det bare handler om å «ta seg sammen», for «hvor vanskelig kan det egentlig være»? Det er her serien er best. Den bryter ned barrierer og de åtte forteller reflektert om valgene de har gjort, hvordan de havnet der de er i dag og ambisjonene for framtida.

Nyquist strekker seg langt for alle i turgruppa og har utvilsomt bare gode intensjoner. Ideen er alle tiders. Likevel kommer serien med et hint av bismak. Den kommer ikke unna at den skaper et bilde av «oss» og «dem».

Samtidig framstår den som en realityserie pakket inn i opplysende feelgood-papir. Det er litt uheldig.

Anmeldelsen er basert på de tre første av totalt ti episoder.