TV-anmeldelse påskekrim «Nedgravde hemmeligheter»: Kriminelt sakte-TV

For lavt tempo ødelegger for et godt utklekket mysterium.

Krim/drama



«Nedgravde Hemmeligheter», sesong 2



Britisk krimserie i tre deler.

NRK 1 mandag til onsdag i påskeuken kl. 21.30

Spesialetterforskerne Cassie Stuart og Sunny Khan kjenner vi fra forrige påske, og en førti år gamle forsvinningssak. I år får de nok et lik fra fortiden å hanskes med. Denne gangen dukker en forsoffen kropp brettet sammen i en koffert opp i River Lea i London.

Den viser seg etter hvert å ha tilknytning til opptil flere personer, som møysommelig introduseres med varme og omtanke. At de fleste av dem jobber i en slags form omsorgsyrker blir en tidlig kontrast til det bestialske i saken. Samtidig minnes man på det menneskelige i saken, at offeret, som etter hvert får både kjønn og navn, var både noens mann, far, vann og muligens noe mer da drapet skjedde for nesten 30 år siden.

Karakterene er overbevisende og troverdig spilt, og gir nærbilder av ulike skjebner som ved første blikk fremstår lykkelige og perfekte, men som med tiden avslører ulike nyanser av rusk rett under overflaten.

Tid, ja. NRK har valgt å sende serien i tre deler. I Storbritannia ble den sendt som seks, slik som også den var gjort i fjor i Norge. Det merkes på tempoet. Cliffhangere og avsløringer dukker opp helt uten rytme i episoder som males ut over 90 minutter. Cassie og Sunny er muligens blant Scotland Yards mest erfarne etterforskere, men de er også blant av de mest trauste og ordinære etterforskerne i TV-krim. De er hverken genier på grensen til sosiopati, eller velfungerende aspergerstilfeller. De har ikke fancy Macer eller spesielt dyre mobiltelefoner. (Egentlig er det uvanlig mange Microsoft-telefoner i hele serien,) Kveldene deres går for det meste til å løse ulike motbakker i hverdagen som skilte, og diskutere mordsaken på telefonen mens de rydder i huset og hiver skittentøy inn i vaskemaskinen.

KOLLEGER: Cassie Stuart (Nicola Walker) og Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) i «Nedgravde hemmeligheter» sesong 2. Foto: John Rogers , Mainstreet Pictures

Særlig Cassie Stuart, spilt av Nicola Walker viser seg å være en fantastisk karakter. Walker evner dessuten å vise alle frynsete og medfølende tegn på frustrasjon og angst som om det var hennes egne private. Fascinerende at hun startet karrieren som en del av den forferdelige viseduoen i det første bryllupet i «Fire bryllup og en gravferd».

Generelt er det veldig mye snakking, forflytting og godt gammeldags analogt politiarbeid. Vi snakker tross alt britisk tradisjonskrim. Fordelen med å plassere drapet så langt bak i tid er at foranledningen til handlingen selvsagt ikke er mulig å google.

Det gjør at etterforskningen fremstår mer troverdig. Måten gåten rulles opp på er så nøye at det er nærmest mulig å trekke riktige konklusjoner som seer. Ikke minst fordi man får en del innsikt som Cassie og Sunny ikke har. Her leverer både Badria Timimi og Mark Bonnar overbevisende og sterkt. Bonnar-fansen får for øvrig en drømmepåske, siden han også er med i «Apple Tree Yard» som går på TV2 omtrent samtidig som «Nedgravde hemmeligheter»

En effektiv kryssklipping et stykke ut i episode tre er et dramaturgisk og filmatisk høydepunkt, der tempoet endelig tar seg opp i en stor avsløring. Ellers er det mye bilturer og droneoversiktsbilder over byene handlingen foregår, i som kunne vært solgt som turistbilder, om det ikke var for det generelt nitriste britiske været.

Løsningen er uansett mye mer intrikat enn man skulle tro i begynnelsen, og har både et element av overraskelse og positiv forløsning over seg. Eller som dialogvekslingen mellom Cassie og Sunny mot rulleteksten er:

«You’re all right. You knew that.»

«You’re not so bad yourself.»