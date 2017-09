TV-anmeldelse «Jævla homo»: Jævla nødvendig

Bra om seksuell identitet. Men treffer muligens ikke dem som trenger det mest.

«Jævla homo»



Norsk dokumentarserie i fem deler.

Journalist Gisle A. Gjevestad Agledahl får klump i magen av offentlige kjærtegn fra kjæresten, fordi kjæresten hans er en gutt. Han er redd for å bli satt i bås, redd for alle dem som tror han bare er en «jævla homo». Nå skal klumpen i magen bort.

Så enkelt, og så komplisert, er premisset for denne dokumentarserien. Basert på de to første episodene gir den, for oss heteronormative, innsikt og forståelse i hvordan det er å stå utenfor. Og forhåpentligvis gir den dem som står utenfor en anledning til å vite at det er flere som dem der ute.

I så måte er den mest interessante biten her en lengre intervjubit med mennesker som har ulike kjønns- og seksuelle identiteter. Der man går fra krøll på tunga-definisjoner som «ikke-binær transmann som er panfil og polyamorøs» til en som har sluttet med merkelapper fordi de er så vanskelige å forklare. Alle er i alle fall enige om at de kan kalle seg skeive. En heterofil kvinne konstaterer at «det er kjedelig å være heterofil, for man går ikke gjennom noen prosesser. Bare faller inn i normalen.»

UTFORSKER: Gisle A. Gjevestad Agledahl (t.h) kjenner selv på usikkerhet, og snakker med andre homofile og skeive om deres erfaringer. Her møter han Ole André Lerang, en av svært få åpent homofile håndballspillere på toppnivå. Foto: , NRK

Normalen er utfordringen. Hva er den? Det som er bra er at Agledahl er - og presenterer seg selv som - en helt vanlig fyr i midten av tjueårene. Han spiller skytespill og har aldri vært på homseklubb. Den eneste «forskjellen» er altså at han tilfeldigvis har samboer av samme kjønn.

I en tidlig sekvens røvertestes folks fordommer når han presenteres med henholdsvis kvinnelig og mannlig kjæreste. Selvsagt hagler stereotypiene og fordommene som fremdeles sitter fast i oss alle. Her og i direkte konfrontasjon med en fotballspiller som ikke respekterer homofile, får Agledahl fram noen av utfordringene med å ikke være, om man kan kalle det dét, «som alle andre».

Komfortsoner testes. Det å være komfortabel i roller utprøves. Helheten blir litt uklar, fordi programmet prøver å være både klokt og personlig samtidig. Det er mye Oslo-sentrum klipping, uten å helt ta høyde for at det nok er i andre deler av landet at det å være skeiv er en enda større og vanskeligere følelse å leve med.

Trenger vi dette programmet etter «Skam», «O helga natt» og Nils Bech? Ja, selvsagt. Det er bare å lese kommentarfeltene på NRK der prosjektet ble annonsert. Kommer dem som trenger å se det for å møte og knuse sine egne fordommer og forestillinger til å se på? Det kan jeg dessverre ikke tenke meg.