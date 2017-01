TV-anmeldelse «Innafor»: Mer av dette, takk!

Emma Clare tar oss med på «sugar dating» og intimkonsultasjon.

Dokumentarserie

4 episoder

Med: Emma Clare Gabrielsen

Premiere NRK TV 23. januar og NRK1 29. januar

En nervøs og fyllesjuk Emma Clare Gabrielsen skal snart til en intimkirurg for å få underlivet sitt vurdert. Slik introduseres vi til første episode av NRKs nye undersøkende dokumentarserie «Innafor». I løpet av fire episoder utforskes temaer som intimkirurgi, moderne sexarbeid, prestasjonsdop og psykisk helse.

Serien beskrives som en personlig reise, hvor Clare gir oss et spennende innblikk i ovennevnte fenomener gjennom intervjuer, spørreundersøkelser og aktiv deltakelse. Og det er nettopp den deltakende programlederen, som strekker seg beundringsverdig langt for å bedre sette seg inn i det hun undersøker, som gjør at «Innafor» skiller seg fra andre populærvitenskapelige serier.

Seeren tas med på alt fra konsultasjon med intimkirurg til date med en såkalt «sugar daddy». Emnene som tas opp, og problematikken rundt dem, er ikke bare relevant for målgruppa på 20 til 29 år, men også for dem over tretti og dem som ennå befinner seg i tenåra.

Anmeldelsen fortsetter under videoen.



Clare har lenge jobbet som skrivende journalist, og nå debuterer hun altså som programleder. Det er en rolle hun kler godt. Hennes nysgjerrige og entusiastiske tilnærming er smittende, og gjør at «Innafor» ikke drukner i havet av reportasjer som allerede har blitt skrevet om både intimkirurgi og «sugar dating».

Serien blåser heller nytt liv til de aktuelle temaene og gir mer dyptgående innblikk i hva det er og hvorfor noen velger å gjøre det. Men.

Det kan tidvis bli litt mye Clare og hennes personlige betraktninger, som kan bli en smule langtekkelige. Da kunne man heller brukt tiden på å utfordre intervjuobjektene i større grad. Dokumentarserien mangler rett og slett litt debatt.

Men å komme så tett innpå tabubelagte temaer og å se hvor usikker og preget Clare selv blir i møte med blant annet vaginaens skjønnhetsideal og unge jenter som selger sex, gjør at man håper at det ikke bare blir med én sesong.

Det er mer enn nok å ta av.

