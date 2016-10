TV-anmeldelse «Frikjent 2»: Skjeletter i kø

Det buktende småbygdmysteriet i «Frikjent» er fortsatt fengslende. Sesong 2 har så mange spenningsspring og svinger at det kan være vanskelig å henge med i alle.

Sesongpremiere

«Frikjent», sesong 2

Norsk dramaserie i 8 deler

TV 2, torsdager kl. 21.40

Regi: Geir Henning Hopeland. Manus: Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen.

Med: Nicolai Cleve Broch, Lena Endre, Ingar Helge Gimle m. fl.

Hvem skulle trodd at «Frikjent» hadde mer i seg da sesong 1 sluttet med det som så ut som en eksplosiv innrømmelse av skyld for drapet på Karine Hansteen? Vel, serieskaperne hadde selvsagt allerede en plan i ermet, og det er den vi ser utspille seg når Aksel Nilsens kamp for folkets frifinnelse fortsetter på TV 2.

VGs anmeldelse av «Frikjent» 1 : Dvelende drapsgåte.

Nilsen, spilt av Nicolai Cleve Broch, vendte i forrige sesong tilbake til hjembygda der han først ble dømt og deretter frikjent for drapet på ungdomskjæresten Karine. Etter 20 år borte ønsket han å vise hvor suksessfull han er og renvaske eget navn. Både det og forsøket på å blande seg i det lokale næringslivet gikk heller dårlig.

Bygdehemmeligheter

Med universet godt etablert, konsentrerer manusforfatterne Bache-Wiig og Eliassen seg nå om å la skjelettene fortsette å ramle ut av skapene med kalkulerte mellomrom.



Og det kiler godt og effektfullt når beina rasler i skapdørene. Om du trodde det ikke fantes flere hemmeligheter i bygda, får du tro om igjen. Lifjord viser seg å være rene «1732 Høtten» i vonde bygdehemmeligheter.



Faktisk er «Frikjent 2» så pakket av nye vrier og krappe cliffhangere at det til tider blir litt vanskelig å svelge unna. Det positive er at om du trodde din teori om hvem gjerningspersonen egentlig er ble lagt død i forrige sesong, så lever håpet absolutt videre. Jeg er snart villig til å tro bygdebeistet gjorde det.

Fikk du med deg: Nicolai Cleve Broch: – Jeg vet dette er siste sesong.

Spiller så det gjør vondt

Henrik Rafaelsen som Lars Hansteen får stadig mørkere dybder å spille på, og spiller så det gjør vondt å se på - på en god måte. Også Ellen Dorrit Petersen som kona Inger får i det rommet boltreplass hun vet å utnytte.

FLERE MØRKE SIDER: Ellen Dorrit Petersen og Henrik Rafaelsen som Inger og Lars Hansteen. Foto: Eirik Evjen , TV 2

Lena Endres Eva er fremdeles totalt uforutsigbar og veksler mellom å fremstå empativekkende og kynisk manipulerende. Hun er så spent av selvkontroll at vi bare venter på eksplosjonen. Cleve Broch holdt seerne på tærne i første sesong med glimt av mørke skyer under overflaten, og han får nok av frustrasjon å fyre seg opp med også i fortsettelsen.

Har du lest: TV 2 og TV3 i dramakrig.

Blant nykommerne har vi Amrita Acharia som Amira Zahir fra statsadvokaten. Hun er ikke så imponert over det lokale arbeidet, og går løs på saken som en upåvirkelig regelrytter – i det minste i starten. Acharia står støtt som «fremmedelementet» som tvinger saken videre, og får vist mer menneskelige sider videre i episodene. Etter hvert dukker også Trond Espen Seim opp som en herlig ufordragelig advokatkollega.

Kaldt og stilig

Som Aksel i første sesong ble markert som fremmed med sine skarpe dresser, skiller advokaten Amira seg ut i denne med varmgule, oransje og røde plagg i en ellers gråblå-beige, kald fargeskala som tatt ut av et skandinavisk interiørmagasin. Vi skjønner at hun vil skape uro.

Bildene er en velkomponert miks av menneskebygde geometriske figurer og monumental, skremmende natur. Det er hele tiden en kontrast mellom det storslåtte og det trange og klaustrofobiske, og mellom de rustikke bygdehjem og de minimalistiske boligene til de bemidlede.

Mer om serien: Svensk millionsuksess for «Frikjent»

«Frikjent 2» er stilig, det er pent, effektivt fortalt og til tider svært velspilt. Men sesongen tærer mer på kontrakten med seerne om at vi kjøper illusjonen («suspension of disbelief») enn forgjengeren. Selv i Lifjord-universet blir enkelte krumspring litt for søkte (eksempler utelatt for ikke å røpe handling).

Men ble du hektet av «Frikjent» sesong 1, skal det godt gjøres at du ikke liker å følge med på sesong 2 også. Den er fortsatt pirrende severdig!

Anmeldelsen er basert på de fire første episodene.