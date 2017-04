TV-anmeldelse «Fargo» sesong 3: To brødre som ikke er brødre

Alternative fakta for viderekomne.

«Fargo» sesong 3

Amerikansk drama-/mørk komiserie i ti episoder



Med: bl.a. Ewan McGregor, Carrie Coon og Mary Elizabeth Winstead

På HBO Nordic torsdager fra 20. april.



På papiret, om man fremdeles kan kalle det det, er våren 2017 muligens en av de mest lovende noensinne. Siste sesong av «The Leftovers» er allerede gang. Til sommeren begynner krigen mellom is og ild å nærme seg slutten i «Game of Thrones». Dessuten blir det interessant å se hvordan skaperne av «House of Cards» har tenkt å toppe virkeligheten. Før det skal vi tilbake til «Twin Peaks» og se hvordan Neil Gaimans «American Gods» gjør seg utenfor bokpermene.

KVINNENE: Mary Elizabeth Winstead som eks-kriminelle Nikki Swango og Carrie Coon som politisjef Gloria Burgle. Foto: , HBO Nordic

Og så er det tredje runde «Fargo». En serie som har gått fra «hvordan skulle noen få til å gjøre filmen bedre» til å bli en av de beste nytenkningene rundt en eksisterende historie. Ikke minst fordi serieskaper Noah Hawley evner å videreføre Coen-brødrenes miks av vold, humor og snirklete vrier i plott og dramaturgi. Dessuten hjelper det på at store skuespillernavn helt fra starten har villet være med.

Denne sesongen er Ewan McGregor det største navnet. Han nøyer seg ikke med én rolle, men tar for seg brødrene Ray og Emmit Stussy. Ikke som tvillinger, men som brødre. Spesielt som den smått mislykkede Ray er skotten nesten ugjenkjennelig, med sitt håpløse halvskallede og halvlange hår, triste forvokste bart og generelt medtatte holdning.

DOBBELTROLLE: Ewan McGregor som brødrene Emmit og Ray Stussy i sesong 3 av «Fargo». Foto: , HBO NORDIC

Forholdet mellom brødrene, men like mye mellom Ray og forloveden Nikki Swango (Winstead) fremstår som den bærende fortellingen i tredje sesong. Plottet skal vi ikke snakke så mye om utover det. Det er best når det tegnes opp fremfor en, og man begynner å filosofere rundt hvorvidt den obligatoriske «This is a true story»-tekstplakaten denne gangen tar begrepet enda lenger i diskusjonen om hva som er objektivt sant. Altså, når overlapper virkeligheten med fortellingen? Eller, mer presist, skrønene. Selv om en karakter tidlig i episoden hevder «Vi er ikke her for å fortelle historier, vi skal fortelle sannheten».

Det gode gestaltes av Carrie Coon i rollen som politisjef Gloira Burgle (for et navn!). De få øyeblikkene hun har på skjermen i første episode mer enn antyder at hun er denne sesongens tilsvar på Frances McDormand (filmen) og Allison Tolman (sesong 1). Mary Elizabeth Winstead spiller den smarte eks-kriminelle Nikki Swango med deler av mørket som Kirsten Dunst hadde i sesong 2.

McGregor tar uansett det meste av showet. Han bør få alle skuespillerprisene som finnes for brødrerollen sin. Noe av det mest imponerende dobbeltarbeidet jeg har sett siden Peter Sellers velmaktsdager. Dialogene er enda mer underfundige og troverdig hverdagsknirkete. Småskurkene er fremdeles akkurat passe klønete og de, eller den, onde er virkelig, virkelig onde med navn skumlere enn djevelen selv. Det er en virkelig god start.

Anmeldelsen er basert på første episode