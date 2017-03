TV-anmeldelse «En bit av historien»: Lettbeint historietime

Henriette Steenstrup og Fridtjov Såheim serverer lettbeint og lærerik søndagsunderholdning. Men aper etter originalen.

«En bit av historien»



Norsk underholdningsserie i 8 episoder.

TV 2 og TV 2 Sumo søndager kl. 21.45

Med: Henriette Steenstrup og Fridtjov Såheim

To programledere spiser seg ukentlig gjennom ulike tidsepoker samtidig som de kler seg, ter seg og lever tilnærmet likt som man gjorde i den aktuelle perioden. For å forstå seg bedre på datidens utfordringer, samfunnets dynamikk og (ikke minst) kjønnsrollene, hentes kokker, forskere, historikere, professorer og andre aktuelle inn som ekspertstemmer. Matprogram møter historisk dokumentar møter underholdning, altså.

Fikk du med deg: Såheim og Steenstrup gikk fra hverandre i høst - nå sammen på skjermen

Konseptet er på ingen måte nytt. I Sverige kom «Historieätarna» på skjermen allerede i 2012 og hadde godt over én million seere hver episode helt til de ga seg i fjor. Da hadde de vært gjennom 20 ulike tidsperioder. I den norske versjonen er det Henriette Steenstrup og Fridtjov Såheim som skal gi oss et lærerikt tilbakeblikk på Norges historie. I løpet av åtte episoder geleides vi gjennom alt fra vikingtiden til industrialiseringen og 70-tallet.

Snakker ut i stort intervju: Steenstrup og Såheim om skilsmissen og TV-serien (+)

Det kanskje aller beste er når Steenstrup og Såheim viser oss hvordan de forskjellige samfunnslagene levde. Fra adel til bonde under eneveldet, og fra frikere til sosser på 70-tallet. Konseptet er også ekstremt gjennomført. Helt ned til undertøyet, faktisk. Artig er det også når Steenstrup som adelskvinne inviterer Else Kåss Furuseth (som seg selv) til syltetøy, som var et statussymbol på den tiden. Men de to venninnene har ikke så mye å snakke om, fordi det den gang ikke var passende å snakke om for eksempel ekteskapsproblemer eller hva man hadde under kjolen.

At «En bit av historien» følger den svenske søsterserien til nærmest punkt og prikke, er kanskje ikke så rart med tanke på at den var en publikumstreffer. Hvorfor endre på noe som allerede har vist seg å fungere? At Steenstrup og Såheim var gift under innspillingen gjør at de har en veldig god kjemi, og kan utspille kjønnsrollene på en troverdig måte.

Les også: Steenstrups første møte med TV: Naken på skjermen

Men den norske utgaven kommer ikke unna at den er hakket mer tullete enn den svenske. Istedenfor å være undersøkende og nysgjerrig, blir den noen ganger litt vel forklarende. Litt sånn barne-TV-aktig «nå gjør vi dette, dere» og «å, jasså? Hvorfor det?», akkompagnert av overtydelig mimikk. Irriterende er det også at Såheim tidvis er litt feig i matveien, og ikke alltid tør smake på maten som serveres.

Episodene følger ikke epokene kronologisk, noe de gjerne kunne gjort slik at man bedre kunne fulgt med på utviklingen. Men «En bit av historien» er uansett et program som får deg til å reflektere, samtidig som du serveres interessante hendelser i Norges historie. Således er det perfekt, lettbeint søndagsunderholdning.