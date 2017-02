TV-anmeldelse «24: Legacy»: Gammel moro om igjen

New shit. Same wrapping.

«24: Legacy»



Spenningsserie i 12 deler

TV3 søndager kl. 21.00 og på Viaplay

Med: Corey Hawkins, Miranda Otto, Jimmy Smits

Når stafettpinnen tas opp etter Jack Bauer, er det med like mange logiske brister, tvilsomme sidehandlinger og keitete replikker som før.

Grepene som var annerledes og spennende i 2001: Den tikkende digitale klokken, mangedelt bildeskjerm og historien fortalt i «sanntid», er på ingen måte friske lenger.

Men det er fremdeles moro!

Keifer Sutherlands Jack Bauer er ute av bildet, og i stedet spiller Corey Hawkins fra «Straight Outta Compton» den tidligere spesialsoldaten Eric Carter. Han har ledet angrepet på en terroristleder ved navn sjeik Ibrahim Bin-Khalid i Yemen, og nå er sjeikens venner i USA og dreper troppmedlemmene én etter én – til tross for at de lever under beskyttet identitet.

Det betyr altså, hold deg fast, at det er minst én muldvarp i antiterror-organisasjonen CTU. Carter må ta med kona på rømmen med kun den avtroppende CTU-lederen Rebecca Ingram (Miranda Otto) å stole på – og hun har egentlig sluttet.

Til tross for at han blir sendt på opptil flere elleville plot-krumspring, klarer Hawkins å overbevise. Han makter faktisk både å unngå at du savner Bauer – i hvert fall ikke så mye - og å slippe unna med å si ting som «Mange mennesker kommer til å dø uten de pengene».

SJEFENS KVALER: Miranda Otto som Rebecca Ingram i «24: Legacy». Hun sliter med å gi slipp på jobben som CTU-sjef. Foto: , FOX

I likhet med de tidlige sesongene av «24»s sjelefrende «Homeland», skjemmes «24: Legacy», i hvert fall i de første episodene, av et svart-hvitt, bredpenslet verdensbilde fylt av slemme muslimske arabere og gode amerikanere. Sånn sett treffer den skummelt godt i USAs fryktsenter i disse muslimforbud-dager.

Forslitte stereotypier til tross, å se Carters MacGyver-aktige grep for å spore opp sin siste gjenlevende troppkamerat mens alt og alle jobber mot ham, får opp pulsen.

Det hjelper med et pirrende lydbilde signert opprinnelig «24»-komponist Sean Callery. Og også regissørene Stephen Hopkins og Jon Cassar er med på å sikre at den intense «24»-følelsen lever videre.

Manusforfatterne kunne gitt oss mer troverdige sidehandlinger og ikke minst bedre dialog, men samtidig virker blødmene ikke helt urimelige innenfor seriens univers.

Arven etter «24» har blitt en serie som kan funke selv for, eller kanskje nettopp for, Bauer-file.