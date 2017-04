TV 2 dropper sommer-TV

Etter flere år med lave seertall på «Sommertid» og «God morgen Norge», velger TV 2 å kutte ut direktesendt sommer-satsning i 2017.

I år blir det ikke noe eget «sommerprateprogram» fra TV 2.

– Det stemmer at vi har valgt å ikke sende «God sommer, Norge» denne sommeren, sier kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, til VG.

Husker du: Ingen god «Sommertid» for TV 2

Han understreker at kanalen like fullt har et fyldig sendeskjema i sommer, med blant annet «Allsang på grensen», «Tour de France» og nye skandinaviske krimserier.

I 2014 satset TV 2 på direktesendte «Sommertid» med yngre programledere som Guri Solberg, Ida Fladen og Gunhild Dahlberg, et program som fikk 179.000 seere i snitt. I 2015 kom «God sommer Norge» med ti av kanalens mest profilerteprogramledere. Det fikk i snitt 202.000 seere i 2015 og 193.000 i 2016.

Oddvar Stenstrøm om «Sommertid»: Tøvete pludring

KVINNETRIO: I 2014 satset TV 2 på Ida Fladen, Guri Solberg og Gunhild Dahlberg i «Sommertid». Foto: Rolf-Ørjan Hogset , TV 2

– En helhetsvurdering



På spørsmål om det å droppe sommersatsingen har sammenheng med den økonomiske situasjonen i mediehuset, svarer Dahl:

– Dette er en helhetsvurdering med tanke på totaltilbudet vi har til seerne i sommer, og ikke utelukkende en økonomisk disponering. Vi mener vi kan tilby TV-seerne et bredt tilbud gjennom hele sommeren på TV 2.

Bakgrunn: 177 må gå i TV 2 – slik blir endringene

Som kjent står TV 2 midt i en større spare- og omorganiseringsprosess, der de skal kutte kostnadene med 350 millioner kroner fram mot 2020.

I utgangspunktet var planen at 177 ansatte måtte gå. Mange av disse, inkludert profiler som Nils Gunnar Lie , Jan Øyvind Helgesen, Signe Tynning , Mah-Rukh Ali og Jan Ove Ekeberg , takket ja til frivillig sluttpakke. I januar, etter en kompetansekartlegging, fikk 45 TV 2-ansatte beskjed om at de var vurdert som overtallige, og måtte vurdere om de ville godta styrt sluttpakke. Fortsatt er noen av sakene uløste.

TV 2 med helomvending: Trakk oppsigelser etter stevning

Nylig ble det klart at kanalen også skrinlegger en av sine eldste merkevarer, såpeserien «Hotel Cæsar», etter at den siste sesongen ble flytte til TV 2 Sumo da den startet på nyåret.

(Saken fortsetter under videoen)

– Ikke økonomisk forsvarlig



TV- og radiosjef i mediebyrået Carat, Morten Wiberg, mener det å satse på direktesendt sommer-TV eller ikke, er et økonomispørsmål.

– Jeg tror ikke det er god økonomi å ha et program med 160.000 - 200.000 seere i snitt. Det blir for lavt til at det er økonomisk forsvarlig å kjøre. I disse tider hvor TV 2 kutter kostnader, er det ikke unaturlig at man tilpasser seg så man tjener mer penger der det er mulig, sier han.

Cathrine Fossum slutter: Ble nektet sluttpakke i TV 2

TV-SJEF: Morten Wiberg i Carat. Foto: Roger Neumann , VG

Wiberg påpeker også at det ikke er så mange annonsører som er like aktive om sommeren som ellers.

Også TV-sjef Marianne Massaiu i Mediacom har forståelse for at TV 2 dropper «God Sommer Norge» i år.

Davy Wathne om nedbemanningen: – Et smertefullt, åpent sår

– Med mindre det er store mesterskap eller andre begivenheter, er TV-seingen lavere på sommeren. Jeg tror rett og slett ikke at TV 2 vil klare å få lønnsomhet ut av en satsing som dette i den forstand at programmet ikke generer nok seere som kanalen kan selge reklame til, sier hun til VG.

– Med et direktesendt kveldsshow gjør man seg selv aktuelle, og det er viktig at TV 2 fremstår som det, og ikke bare gir hele sendetiden til NRK. Så sånn sett er det synd, sier Wiberg.

NRK opplyser til VG at de i år vil sende direktesatsingen «Sommertoget». Rikskanalen hadde i snitt 487.000 seere på de lineære originalsendingene med «Sommeråpent» i 2014, 584.000 i 2015 og 477.000 i 2016.