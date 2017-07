«True Blood»-stjernen Nelsan Ellis (39) er død

Nelsan Ellis - kjent fra rollen som Lafayette Reynolds i HBO-serien «True Blood» er død bare 39 år gammel.

– Ellis døde som følge av komplikasjoner etter hjertesvikt, skriver Variety, som viser til en uttalelse fra HBO.

Her heter det at «det er med sorg vi har mottatt meldingen om Nelsan Ellis dødsfall».

– Nelsan hadde i lang tid vært en del av HBO-familien. Hans banebrytende og nyskapende tolkning av Lafayette vil bli husket med respekt og kjærlighet. Nelsan vil bli dypt savnet av sine mange fans - og alle oss i HBO, heter det videre i utalelsen.

– Nelsan hadde et talent og en kreativitet som aldri sluttet å overraske meg, heter det i en uttalelse fra opphavsmannen og produsenten til «True Blood», Alan Ball.

Rollen som Lafayette Reynolds i «True Blood» var Nelsan Ellis første store rolle. Hans måte å tolke denne rollen på var så godt likt av TV-seriens fans at til tross for at Lafayette tidlig ble tatt livet av i bøkene til Sookie Stackhouse, som serien er basert på, «overlevde» rollen i TV-serien til siste slutt, skriver The Rolling Stone.

«True Blood» fikk i syv sesonger og ble avsluttet i 2014. Første episode ble sendt den 7. september 2008, og i tillegg til Anna Paquin har skuespillere som Alexander Skarsgård, Steven Moyer og Joe Manganiello hatt betydelige roller i serien. I sjette sesong dukker også norske Linn Bjørnland opp.