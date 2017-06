Tobias Santelmann i ny hovedrolle: – Det er farligere å ta T-bane i Norge enn å slåss i «Hercules»!

Hovedrollen i «Grenseland» gjør at Tobias Santelmann (36) ikke tør å spille bedriftsfotball.

Han har skadet seg mer ved å løpe til T-banen i Oslo enn da han slåss i månedsvis fra hest og i trapper i «Hercules». Men nå har Tobias Santelmann hovedrollen i TV 2s nye krimsatsning, og må holde seg skadefri.

– Jeg har røket menisken på teaterscenen, og etter at jeg hadde gjort «Hercules» og løpt rundt i fire måneder med sverd, sandaler og skjørt i Budapest uten at det hadde skjedd noe, skadet jeg meg da jeg kom hjem, forteller skuespilleren og utdyper:

– Jeg tror jeg hadde vært i Norge i tolv timer, skulle på kostymeprøve til «Kampen om tungtvannet» og skulle løpe de siste hundre metrene til T-banen. Jeg fulgte ikke med i siste trappetrinnet, tråkket over og fikk en kjempehevelse som gjorde at jeg ikke kunne løpe på tre måneder. Så det er farligere å ta T-bane i Norge enn å slåss i «Hercules»!

TID I SMINKEN: Santelmann som Rhesus i «Hercules», en rolle med skjegg-extensions, arr og tatoveringer han måtte sitte halvannen time i sminken for. Foto: , SF Norge

Fakta «Grenseland» * Krim/thriller-serie i 8 episoder * Med bl. a: Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Petersen, Benjamin Helstad og Bjørn Skagestad * Produseres av Monster Scripted for TV 2 og tyske SKY * Regisseres av Gunnar Vikene, Bård Fjulsrud og Rune Denstad Langlo * Kommer på TV 2 til høsten

VG møter Santelmann på jobb – på innspilling av krimthriller-serien «Grenseland» i Halden, og har akkurat spurt hva han gjør for å koble av når ikke han jobber.

– Stort sett spiller jeg fotball for å slappe av, men det kan jeg ikke nå som vi er i produksjon. Da er jeg redd for å knekke beinet. Jeg spiller bedriftsfotball, og det er livsfarlig, påpeker han.

Første TV-hovedrolle



Siden Tobias har hovedrollen i serien, er han på innspilling nesten daglig og kan ikke risikere å bremse prosjektet til over 60 millioner kroner som etter planen skal gå på TV 2 til høsten.

JUSTERES: Millimetre stusses fra Tobias’ skjegg av fagsjef for sminke, Stine Hagen, annenhver dag for at han skal passe inn i rollen som etterforsker Nikolai. Santelmann hevder han får selvtillit på egen skjeggvekst av prosessen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Santelmann spiller politietterforskeren Nikolai som havner i et livsfarlig dobbeltspill når både han og familien blir involvert i en drapssak i småbyen Tista.

– Ut i fra valget Nikolai tar, setter han seg selv og dem han er glad i i en potensiell livsfare, og han må også ligge to skritt foran sin egen etterforskning. Det gjør det ganske komplisert, men også veldig interessant, sier Santelmann om rollen.

MOTSPILLER: Ellen Dorrit Petersen spiller Tobias' etterforskerkollega i «Grenseland». Her venter de i et hotell i Halden mens neste scene rigges. Foto: Mattis Sandblad , VG

Tidligere har vi sett Santelmann i en rekke store og små biroller på TV, blant annet i «Homeland», «Øyevitne» og «Frikjent». I «Frikjent» hadde han en god tone med hovedrolleinnehaver Nicolai Cleve Broch, som ifølge Santelmann ertende understreket at det var forskjell på en hovedrolle og en birolle. Det manifisterte seg da Cleve Broch hadde flere assistenter som passet på at han holdt varmen i en scene der både han og Santelmann skulle ut i kaldt vann.

– Jeg har faktisk hatt en lignende episode i «Grenseland», hvor jeg måtte hoppe i vannet. Da filmet vi i Sørkedalen i en elv hvor det var én grad i vannet. Dykkerne som var i vannet sa «Vi kan ikke gå under, for ventilene er frosset fast». Det var kaldt. Det var kaldere enn da Nicolai badet under «Frikjent», understreker han og ler.

– Har du lagt deg til noen divanykker som hovedrolleinnehaver?

Tobias tenker seg om.

– Av og til krever jeg at de har litt cottage cheese og valnøtter på settet. Det er det mest hårete jeg har bedt om, tror jeg.

BAK KAMERA: Santelmann blant lysrigget i «etterforskerfrakken» rollefiguren Nikolai ofte går i. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Et team



Innspillingen, som har vart fra desember og holder på til september, er intensiv. Santelmann bor i perioder i Halden, borte fra samboeren, journalist Jennifer Bråthen (39), og deres datter Alba på snart to år.

– Hvordan balanserer du jobb og livet som småbarnsforelder?

– Dette er ikke noen «ni til fire»-jobb. Det er veldig sjeldent det er spikret en uke fram i tid hva jeg egentlig gjør og hvor jeg egentlig er. Det krever masse av samboeren min og familie som stepper inn og hjelper til. Selv om datteren min er så fantastisk som bare det, krever hun fortsatt sitt, sier han og legger til:

SAMBOER: Santelmann og samboer Jennifer Bråthen, her på premieren på «Jeg er din» i august 2013. Foto: Thomas Winje Øijord , NTB scanpix

– Jeg er veldig glad for at jeg lever i 2017 så vi har Skype og kan «facetime». Selv om jeg befinner meg et annet sted eller i et annet land, så ser jeg datteren min hver dag. Og når jeg først er hjemme og ikke på jobb, er jeg 100 prosent hjemme. Da er jeg kanskje mer til stede enn det veldig mange andre foreldre kan være. Vi klarer å få det til, så vi er rimelig likeverdige foreldre, så ikke jeg må kompensere! Vi er et team.

Skuespilleren har agenter i Europa og i USA, men jakter ikke internasjonale roller.

– Akkurat hvor du jobber er ikke så viktig. Prosjektet i seg selv trumfer hvor og hvem som gjør det. Akkurat nå synes jeg det skjer så mye spennende i Norge både med film og TV at jeg ikke har noen trang til nødvendigvis å gjøre noe utenfor Norges grenser. Men det har vært veldig lærerikt med perioden der jeg har hatt muligheten til å kombinere det! sier han.

Sjonglererer ulike roller



NRK har meldt at Santelmann skal spille Tjostolv Moland i spillefilmen Marius Holst regisserer om Moland og Joshua French’ opphold i Kongo. Molands far har uttalt til Dagbladet at han har møtt Santelmann og at de ikke kunne funnet en bedre skuespiller til rollen, men hverken produksjonsselskapet Friland eller Santelmann selv har bekreftet at han skal spille Moland. Heller ikke nå ønsker han å kommentere saken.

Men Santelmann er ikke ukjent med å jobbe med flere roller i samme periode. Da han spilte inn «Marcella», overlappet det med «Frikjent» som igjen overlappet med «The Last Kingdom».

OSCARNOMINERT: Tobias Santelmann som Knut Haugland i «Kon-Tiki» som var Oscar-nominert i 2013. Foto: Carl Christian Raabe , Nordisk Film Distribusjon

– Det gjorde at de produksjonene måtte samarbeide, og at jeg hadde tre forskjellige sjangre, karakterer og språk samtidig. Men jeg er vant med det fra teateret. Det er ikke sånn at jeg kommer på settet til «The Last Kingdom» og begynner å snakke som Erik fra «Frikjent» fordi jeg er forvirret, understreker han smilende.

Og rollen som politietterforsker Nikolai krever også velsignet lite fysisk endring.

– Det er nesten ingenting, sier en fornøyd skuespiller.

Altså en kontrast til tidligere roller:

– I «The Last Kingdom» måtte jeg ha extension-skjegg som ble limt på hver dag, i tillegg til parykk, tatoveringer og arr. Det tok vel halvannen time. I «Hercules» hadde jeg eget skjegg, så det tok vel en time. Denne rollen er veldig behagelig sånn, konkluderer Santelmann.