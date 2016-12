Tobias Santelmann fikk sin første hovedrolle på TV

Tobias Santelmann (36) skal spille politi i TV 2s store dramasatsing «Grenseland».

Skuespilleren er for tiden aktuell i andre sesong av «Frikjent» på samme kanal, men neste høst får publikum se 36-åringen i hans aller første hovedrolle på TV.

Santelmann har holdt på hemmeligheten siden tidlig i høst.

– Det har ikke vært noe problem å holde tett, da dette ikke har vært offisielt. Når det er sagt, er det fint at katta er ute av sekken, sier han til VG.

Han legger ikke skjul på at han er stolt over oppdraget.

– Først og fremst er jeg takknemlig for at TV 2 og Monster Scripted (produksjonsselskapet, red.anm.) gir meg denne tilliten. Det er et svært ambisiøst prosjekt, så jeg håper jeg viser meg tilliten verdig. Og når jeg nå ser hvilken cast som er med på dette prosjektet, er jeg veldig optimistisk med tanke på ambisjonene vi har. Dette er en fantastisk bra gjeng.

Santelmann har bakgrunn fra Det Norske Teatret, men har de siste årene spilt i en rekke TV-serier i inn- og utland, deriblant «Kampen om Tungtvannet» (NRK) og britiske «The Last Kingdom» (BBC) og «Marcella» (ITV). Han har i tillegg stått på rollelisten i Hollywood-produksjoner som «Hercules» og «Point Break». I Norge ble han for alvor kjent for kinopublikum gjennom Oscar-nominerte «Kon-Tiki». Siden har han vært å se i blant annet «Jeg er din» og «Jag etter vind».

På tomannshånd. Tobias Santelmann. Foto: Nils Bjåland/VG Foto: Nils Bjåland , VG

Kjenner på ansvar



36-åringen merker at det ligger et større ansvar med en hovedrolle.

– Forhåpentligvis har jeg lært noe av å henge rundt beina på Nicolai Cleve Broch, Anna Friel og Alexander Dreymon, sier han og sikter til motspillere i henholdsvis «Frikjent», «Marcella» og «The Last Kingdom».

I «Grenseland» spiller Santelmann politimannen Nikolai Andreassen, som blir dratt inn i etterforskningen av et selvmord. Nikolai skjønner imidlertid raskt at det er snakk om et drap, og plutselig står han overfor et dilemma som utfordrer hans moralske prinsipper.

– Han blir presset til å se bort fra sitt moralske kompass og beveger seg lenger og lenger inn i mørket. Det er i dette mørket jeg finner mest mat som skuespiller. Nikolai har alt jeg leter etter i en rolle, sier Santelmann.

Santelmann spilte politimann også i NRKs «Øyevitne» for to år siden.

Om utlandet



– Du er fortsatt tilknyttet «The Last Kingdom», som spilles inn i Budapest. Hvordan balanserer du jobber i utlandet med jobber i Norge?

– Jeg tenker ikke så mye på den balansen. Jeg går etter prosjekter jeg liker og roller jeg synes er spennende. Nå produseres det så mye bra i Norge, så det kan godt hende jeg bare blir jobbende her hjemme fremover. Så får tiden vise om det blir nødvendig å tenke balanse.

Ferdig med pappaperm



Santelmann ble for halvannet år siden pappa til lille Alba, som han har med samboer, VG-journalist Jennifer Bråthen. På spørsmål om hvordan han kombinerer en travel karriere med tilværelsen som småbarnspappa, svarer han:

– Jeg kan ha det travelt i perioder, men da Alba ble født, skjedde det noe med prioriteringen min. Jeg er blitt mer selektiv. Det koster mye å være bortreist flere uker av gangen, så både jeg og familien er glade for at «Grenseland» filmes i nærheten av Oslo.

Pappapermisjonen nettopp er avsluttet.

– Så nå skal jeg bytte ut vask av økologiske ull-bodyer, Sauen Shawn i loop og babymatlaging fra bunnen med å leke politi og røver i skogen utenfor Halden.

TV-AKTUELLE: «Frikjent 2», Nicolai Cleve Broch, Amrita Acharya, Tobias Santelmann og Anne Marit Jacobsen samt forfatterne Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig. Foto: Mattis Sandblad , VG

Dramasjef i TV 2, Christopher Haug, sier at «Grenseland» tar opp interessante dilemmaer vi ikke er ukjente med i dagens Norge.

– Karakterene vi skal bli kjent med, er komplekse og interessante. Vi er utrolige glade for at Tobias Santelmann skal spille hovedrollen, sier han.

Kvinnelig hovedrolleinnehaver er Ellen Dorrit Petersen (41), som også spiller i «Frikjent». Hun er for øvrig kjent fra blant annet «fra Kongen av Bastøy», «Blind» og «Aber Bergen».

Åtte episoder

Innspillingen av åtte episoder lange «Grenseland» starter allerede førstkommende torsdag og skal foregå i Oslo og Halden-området frem til sommeren.

Serien er forhåndssolgt til en rekke land. Flere regissører skal i sving, deriblant Gunnar Vikene, som også regisserte TV 2s krimserie «Det Tredje Øyet». Produsenter er Håkon Briseid og Bård Fjulsrud, kjent for blant annet «Nobel» og «Halvbroren». «Grenseland» er etter en idé av Megan Gallagher og Alexander Opsal. Gallagher er manusforfatter.