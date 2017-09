Ti år siden «Gossip Girl» - slik ser de ut nå

I høst er det ti år siden TV-serien «Gossip Girl» kom på skjermen. Nå røper stjernene ting du kanskje ikke visste.

19. september 2007 ble første episode av «Gossip Girl» sendt på kanalen CW i USA. Serien var da neste prosjekt fra «O.C»-skaperne Josh Schwartz og Stephanie Savage. «Gossip Girl» var basert på bokserien av Cecily von Ziegesar, og handler om ungdommer på velstående Upper East Side i New York.

Serien kom før Instagram og Snapchat, og før Facebook og Twitter fikk en så dominerende posisjon som de har i dag. Tittelen referer til en anonym blogger som observerer og sladrer om alt ungdommene ved en prestisjetung videregående skole i New York foretar seg.

«Gossip Girl»: Amerikansk tenåringsdrama som gikk på lufta fra 2007 til 2012. Serien baserte seg på bøkene med samme navn – av forfatter Cecily von Ziegesar – og handlingen dreide seg i stor grad om bestevenninnene Blair Waldorf og Serena van der Woodsen. «Gossip Girl» vant en rekke Teen Choice Awards-statuetter. I Norge ble serien vist på TVNorge.

Lively: Hadde gitt seg som skuespiller



Blake Lively (30) som Serena van der Woodsen var en av dem vi så mest til i pilotepisoden. Rollen tok hun som 18-åring, etter at hun ifølge Vanity Fair egentlig hadde bestemt seg for å slutte med skuespill og begynne å studere.

– Jeg er egentlig en veldig sjenert person og tanken på å miste anonymiteten min var skremmende. Jeg husker at jeg sa da jeg leste manuset: «Den som gjør dette kommer ikke til å kunne gå ut av huset sitt igjen og være den samme som før dette startet.» Man kunne skjønne at det var et popkulturelt fenomen. Det var både spennende og nervepirrende, men også veldig skummelt, sier Lively til magasinet om å ta rollen.

SERENA: Eller rettere sagt Blake Lively på MET-galla i New York i mai i år. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Hun er en av skuespillerne som fikk sitt store gjennombrudd med serien, og hun er også en av dem som har hatt størst suksess i karrieren i etterkant.

En periode under innspillingen av «Gossip Girl», datet hun Leonardo diCaprio.

Lively spilte mot sin nåværende ektemann, Ryan Reynolds (40), i «Green Lantern» i 2011, og Woody Allens «Café Society» i 2016. For tiden filmer hun Paul Feig-filmen «A Simple Favor» som kommer neste år.

Meester: Var først på audition for Serena-rollen



Serena van der Woodsens venninne og motvekt er Blair Waldorf, som er kontrollert, manipulerende og elegant. Relativt ukjente Leighton Meester (31) var først på audition for rollen som Serena, før hun prøvde seg som Blair – og fikk rollen.

BLAIR: Leighton Meester har muligens like stor sans for mote som Blair. Her er hun på moteuken i New York 10. september i år. Foto: Mireya Acierto , AFP

Meester hadde spilt mange mindre roller i TV-serier og filmer før «Gossip Girl», som i «7th Heaven», «24», «Entourage» og «Veronica Mars». Etter at «GG» var ferdig i 2012, har Meester spilt i blant annet filmen «The Judge» (2014). Hun satset også på en popkarriere en stund.

I 2012 var hun i en offentlig krangel med moren Constance, etter at hun hevdet at datteren hadde lovet å betale henne 60.000 kroner i måneden. Den saken vant Leighton i retten. Skuespilleren giftet seg i 2014 med «O.C.»-stjernen Adam Brody (37).

I år er hun å se i en av hovedrollene i Fox-komiserien «Making History».

Badgley: Likte ikke å være med i «Gossip Girl»

I løpet av serien var både Serena og Blair sammen med «outsider»-gutten Dan Humphrey, spilt av Penn Badgley (30).

I virkeligheten var Lively og Badgley kjærester de første sesongene, men de holdt lav profil. Skuespillerne holdt det også hemmelig for resten av filmteamet da de gjorde det slutt en stund før innspillingsslutt på sesong 2.

DAN: Penn Badgley aog medspiller Elizabeth Lail på vei til innspilling av TV serien «You» i Gramercy Park i New York i slutten av august. Foto: Christopher Peterson , Splash News

– Det overraskende er at det først var på settet til finaleepisoden i sesong 2 jeg fant ut at Blake og Penn hadde gjort det slutt flere måneder i forveien. De holdt bruddet hemmelig fra crewet, noe som hadde vært umulig nå. Jeg skjønner ikke hvordan de klarte det. Men at de gjorde det sier noe om hvor gode skuespillere de er, fordi de ikke ville at deres personlige drama skulle påvirke serien, forteller manusforfatter og serieskapernes nestkommanderende, Joshua Safran til VF.

Badgley ville ikke la seg intervjue av Vanity Fair i anledning 10-årsjubileet, men han har tidligere uttalt seg om hva han ikke likte med serien.

– Penn likte ikke å være med i «Gossip Girl», men han var Dan. Han likte det kanskje ikke, men rollefiguren hans var den som er mest lik på hvordan han er i virkeligheten, sa Safran om skuespilleren.

DRAMA: Fra venstre: Ed Westwick som Chuck, Leighton Meester som Blair, Blake Lively som Serena og Chace Crawford som Nate i sesong 3 av «Gossip Girl». Foto: , Warner Brothers/CW/TVNORGE

Etter «Gossip Girl» har Badgley gjort noen få roller i uavhengige filmer. Nå spiller han i den kommende TV-serien «You». Han spiller i bandet MOTHXR og giftet seg i år med søsteren til «Girls»-skuespiller Jemina Kirke, Domino Kirke.

Momsen: Ga seg som skuespiller



Taylor Momsen (24) spilte Dans lillesøster Jenny Humphrey. Hun hadde hatt flere roller før «Gossip Girl», blant annet som den uskyldige Cindy Lou i julefilmen «Grinchen», men sluttet som skuespiller etter serien. Momsen sa allerede i 2011, da hun var 18, at hun var ferdig med skuespill. Hun satset derimot på musikken med bandet The Pretty Reckless. De turnerte en stund med Evanescence.

I oktober 2016 ga bandet ut sitt tredje album, «Who You Selling For».

JENNY: Taylot Momsen satser på artistkarrieren i bandet The pretty Reckless. Her på en konseert i Nashville i Texas i april 2015. Foto: Terry Wyatt , Getty Images

Mot slutten av serien var det påfallende mange av skuespillerne som ville satse på andre ting – blant annet musikk.

– Du kunne gå forbi garderobene og høre at alle holdt på med sin musikk, har Kelly Rutherford som spilte Serenas mor fortalt.

– Etter et visst punkt var noen av skuespillerne ikke helt fornøyde med å være med på «Gossip Girl». Og uansett hva vi gjorde, ville de aldri blitt fornøyde. De var barn. De var unge, sier produsent og manusforfatter Safran.

Westwick: Britisk skuespiller

CHUCK: Ed Westwick, her på den britiske filmprisutdelingen BAFTA og BBCs amerikanske marking i Los Angeles 16. september. Foto: Danny Moloshok , Reuters

I rollen som Upper East Side-bad boy og Blairs kjærlighetsinteresse Chuck Bass, valgte serieskaperne en britisk skuespiller. Ed Westwick (30) fra Stevenage i England flyttet sammen med Chace Crawford (32) som spilte Nate Archibald. Westwick var opprinnelig på audition for rollen som Nate, men de to ble likevel venner.

Westwick var også kjæreste med medspiller Jessica Szohr (32) i to år mens serien gikk. Briten har også spilt i band, punkbandet The Filthy Youth.

Det siste året har han vært å se i TV-seriene «Snatch» og «White Gold».

Crawford: Texaner



Chace Crawford (32) fra Texas fikk rollen som New York-aristokratarving Nate Archibald. Da hadde han allerede spilt i den overnaturlige skrekkfilmen «The Covenant» (2006).

NATE: Chace Crawford på et veldedighetsarrangement i Universal City 12. september til støtte for orkan-ofre. Foto: Kevin Mazur , Hand in Hand/Getty Images

I etterkant av «Gossip Girl» spilte han en av hovedrollene i oljeserien «Blood & Oil», mot blant andre Don Johnson og Amber Valetta.

Crawford har fortalt Vanity fair hvordan han og Westwick opplevde berømmelsen helt i starten av «Gossip Girl», på en Arctic Monkey-konsert da bare casten var kjent:

– Jenter kom opptil oss og «friket helt ut» og sa «Ååå, vi elsker bøkene!» Ed og jeg så på hverandre og sa «shit, man».

Szohr: Til «Twin Peaks»

Jessica Szohr (32) spilte Dan Humphreys bestevenn Vanessa Abrams som også ble involvert i flere av seriens intriger. Etter «Gossip Girl» har hun blant annet spilt i «Ted 2» og nå sist i gjenopplivingen av TV-serien «Twin Peaks», der hun spilte Renee. I 2015 spilte hun også Laura Melvin i TV-serien «Kingdom».