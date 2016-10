«The Walking Dead» er tilbake, med garantert kontroversielt drap

«The Walking Dead» rundet av sesong 6 i april med en så dramatisk «cliffhanger» at det i et halvt år er spekulert rundt hvem som blir neste drapsoffer. Produsenten varsler seertårer.

Natt til mandag, like etter USA-premieren, fortsetter serien med sesong 7 på norske Fox, med reprise mandag kveld. Da får vi svaret på hvem som blir det neste offeret i «The Walking Dead».

ADVARSEL: DENNE TEKSTEN VIL RØPE HANDLING I SESONG 6.

Alle millioner av seere som følger zombieserien i USA og resten av verden, fikk i slutten av forrige sesong se gruppens leder Rick møte på og bli fanget av en ny rollefigur: Skurken Negan, spilt av Jeffrey Dean Morgan.

– Etter syv år slipper vi først nå løs det som sannsynligvis er den største skurken i «The Walking Dead» noensinne, sier Andrew Lincoln som spiller eks-politimannen Rick til The Guardian.

Serien sluttet med at Negan svingte med sitt favorittvåpen: en baseballkølle dekket med piggtråd han refererer til ved kallenavnet Lucille, og forsikret at han skulle ta livet av noen i Ricks gruppe.

MANGE MULIGHETER: Mange i Ricks gruppe sto på kne foran Negan da vi så dem sit. Her ser vi Michonne, Abraham Ford, Maggie, Rick og Sasha. Foto: , FOX Norge

Noen må dø



Rollefigurer som den syke og gravide Maggie, kjæresten Glenn, Rick selv, sønnen Carl, og Ricks nye kjæreste Michonne ble tvunget til å stå på kne mens Negan paraderte foran dem og startet på utvelgelsesprosessen med reglen «Elle melle» før han sendte i vei Lucille mot en hodeskalle. Og så fikk ikke seerne se mer.

– Det er veldig nervepirrende. Det føles som om vi smadrer alt og starter på nytt. Det kommer til å være mye mer av mørk, skrudd humor i serien, og det blir et spennende register å utforske, sier Lincoln.

Det eneste vi vet sikkert, er at en, eller flere, av rollefigurene vi kjenner vil gå en svært brutal død i møte i sesong 7.

En av produsentene og regissørene i serien, spesialeffektspesialist Greg Nicotero, snakket nylig med Comicbook om cliffhangeren i sesong 6-finalen.

– Det at mange seere ble så opprørt over at sesongen sluttet på den måten, var nok en instinktiv reaksjon som gikk over etter noen uker, sier han og legger til:

– Senere fikk jeg tilbakemeldinger på at det var en av de beste episodene vi noen gang hadde produsert.

Varsler mange tårer



I et intervju med Variety, snakker Nicotero om hvordan det var å regisserte premiereepisoden i den kommende sesongen.

– Det var omtrent en million prosent mer press. Når en tar slutten i forrige sesong i betraktning, kjente jeg mer press på å regissere denne episoden enn jeg noen gang har, sier han der.

Produsenten sier det aller vanskeligste med hele serien er å avgjøre hvem som må forlate den.

– Jeg tror seerne vil bli lei seg. Jeg anbefaler at man har massevis av Kleenex tilgjengelig når man ser episoden, og det vil komme mange spørsmål og mange «Hvordan kunne dere?». Men det er jo fordi vi har brukt syv år på å skape rollefigurer folk bryr seg om.

Tipper drapsoffer



Flere amerikanske medier har brukt spalteplass på å tippe hvem som får smake Lucille i sesongpremieren søndag kveld amerikansk tid. Som kjent er TV-serien basert på tegneserien av Frank Darabont. Men den har ikke alltid fulgt tegneserien, og TV-versjonen har et par helt egne rollefigurer, som Daryl.

INGEN FIN FYR: Negan i sesong 7 av «The Walking Dead». Foto: , FOX Norge

ADVARSEL: IKKE LES VIDERE OM DU IKKE VIL LESE OM MULIG DRAPSOFFER I SESONG 7!

Forbes trekker fram Glenn som et potensielt offer, siden Negan dreper Glenn i tegneserien. De innvender at han også tilsynelatende ble drept i forrige sesong, men kom tilbake. Forbes’ TV-skribent foreslår Michonne og Daryl som sannsynlige ofre, men tror ikke Negan vil ta livet av en kvinne, og lander derfor på Daryl som rollefiguren som må gå. Han tror det er utelukket at det blir en kvinne eller et barn, og mener både Rick og Glenn er nødvendige for den videre historien.

Vox har Maggie, Glenn og Daryl som de sannsynlige ofrene, og serverer argumenter både for og imot.

«The Walking Dead» er kjent for både mengden brutale drap og oppsiktsvekkende drap på rollefigurer seerne elsker, så det ville ikke være noe nytt om en av de best likte karakterene ble tatt av dage.

Mens den største faren i starten av serien var zombiene, har den de siste sesongene skiftet til å være menneskene selv. Andre grupper av mennesker har med jevne mellomrom og med vidt ulike midler, truet Ricks gruppes eksistens.