«The Naked Chef» brant penisen

Da kjendiskokk Jamie Oliver skulle varte opp kona med å lage mat i nettoen, fikk hans edlere deler et ublidt møte med varmluftsovnen.

Det er på talkshowet «The Graham Norton Show» at den 41 år gamle kokken røper den heller pinlige historien.

Britiske Jamie Oliver fikk sitt gjennombrudd i TV-serien «The Naked Chef» i 1999, der han ble kjent for sin uformelle stil. Siden har Oliver vært å se i en rekke TV-programmer og har gitt ut flere kokebøker.

Han har også vært gjest hos Fredrik Skavlan, og da valgte han å plante et kyss på Maria Mena (se video nedenfor) – et kyss som skapte overskrifter i britisk presse.

Han har også møtt Ingrid Espelid Hovig, uten at det ble noe kyssing da.

Pinlig om penis



I «Graham Norton»-episoden som ble sendt fredag kveld i Storbritannia, var kokken gjest hos den populære talkshowverten. Der kom han også til å dele historien om da han kokkelerte naken.

– Jeg var hjemme, naken, og holdt på å tilberede hel havabbor. Jeg hadde fått en ny komfyr med varmluftsvifte, og da jeg åpnet ovnsdøren strømmet glovarm jet-damp ut og angrep manndommen min, forteller Oliver i programmet, ifølge E! News.

Han sier videre at det var et underlig øyeblikk – både det beste og det verste han har opplevd.

– Det verste fordi smerten var så intens, men det beste fordi min edlere deler utvidet seg!

RØD LØPER: Jamie Oliver og kona Juliette på «Eddie The Eagle» i London i mars. Foto: Leon Neal , AFP

Dermed ble ikke kvelden den romantiske aftenen han hadde i planlagt for kona Juliette Norton, ofte kalt Jools, og seg selv.

– Jeg endte opp å sitte med en pose frosne grønnsaker på stellet mitt, innrømmer han til Graham Norton.

Varige mén ser det ikke ut til å ha blitt – Jamie og Jools har fem barn sammen: Poppy Honey Rosie (14), Daisy Boo Pamela (13), Petal Blossom Rainbow (7), Buddy Bear Maurice (5) og River Rocket (3 md).

Faktisk ba Oliver i sendingen sine to tenåringsdøtre om unnskyldning for at han delte den pinlige historien.

TV-kokken deler hyppig bilder av familiemedlemmene, og mat, på sin Instagram-konto. Men så langt har ingen lem vært å se.