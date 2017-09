«The Hills»-Audrina vil skilles

Audrina Patridge har søkt om skilsmisse fra Corey Bohan - i tillegg til å søke besøksforbud på grunnlag av det hun hevder er familievold.

Amerikanske kjendismedier som TMZ, People og E! News hevder rettsdokumenter viser at «The Hills»-kjendisen (32) søkte om midlertidig besøksforbud for ektemannen Corey Bohan (35) mandag. Onsdag søkte hun om skilsmisse.

Ifølge TMZ ble Bohan ilagt besøksforbud mandag, men han skal ha nektet å forlate hjemmet deres da hun ankom for å hente noen eiendeler tirsdag. Realitystjernen hevder også at mannen installerte fem videokameraer i boligen for å spionere på henne, og hun skal ha oppgitt i skilsmissesøknaden at han kalte henne en «jæ… fi…» da hun ba ham om å forlate stedet.

Hun har i begrunnelsen for besøksforbudet også hevdet at han dyttet henne mens hun holdt parets 15 måneders gamle datter. Patridge hevder videre at ektemannen «har blitt stadig mer dominerende, sint, opprørt og sjalu» når det gjelder hennes jobbforpliktelser og reising.

«THE HILLS»-VENNER: Whitney Port, Audrina Patridge og Lauren Conrad fra realityserien på MTV Video Music Awards i Las Vegas i september 2007. Foto: Kevork Djansezian , AP

«Audrina tenker først og fremst på datteren og ber om privatliv på dette tidspunktet,» sier en talsperson for Patridge til People.

TMZ siterer fredag kveld nye rettspapirer der Bohan avviser anklagene. Han benekter å ha installert kameraer i hjemmet deres, og hevder derimot at Patridges far skal ha oppført seg truende da han dukket opp sammen med datteren tirsdag. I papirene påstår han at det var to kameraer i huset som kona visste om, og han sier at han fikk melding om Audrinas besøk kun 15 minutter i forkant, og at det derfor ikke var nok tid til å organisere overleveringen av eiendelene.

REALITY-EKS: Justin Bobby Brescia på Star Magazine-fest i Los Angeles i mars 2009. Foto: Michael Buckner , Getty Images

Australske Corey Bohan er en profesjonell BMX-syklist. De to skal ha datet fra 2008 og forlovet seg i november 2015. Datteren Kirra Max ble født i juni 2016 og paret giftet seg på Hawaii i november.

Patridges eks, Justin Bobby Bresica kjent fra «The Hills», har kommentert saken:

– Min første reaksjon er naturlig nok å tenke på barnet. Jeg som selv kommer fra en splittet familie, vet at det har sine fordeler og ulemper. Min neste tanke er at jeg håper hun er OK, for vi har vært venner i lengre tid. Mine kjærlige tanker går til henne og den lille nå, sier han til E! News.