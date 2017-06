«The Handmaid’s Tale» er ferdig: Dette vet vi om neste sesong

I går kom siste episode av sesong 1 av «The Handmaid’s Tale» på HBO. Dette er hva vi vet om sesong 2.

Denne våren har serieversjonen av Margaret Atwoods «The Handmaid’s Tale» gått på HBO Nordic. Boka om det dystopiske samfunnet Gilead der fruktbare kvinner lever som avlsslaver for den mannlige makteliten, har kontinuerlig kommet i nye opplag siden 1985.

Les også: Moss om sexscene: – Jeg lå oppå en eplekasse

I denne TV-versjonen spiller Elisabeth Moss, kjent fra «Mad Men», tjenerinnen Offred. Vi følger hennes tilværelse i huset til en mektig kommandant og hans hustru, der hun blir utsatt for jevnlig, seremoniell voldtekt.

Gjennom hennes tilbakeblikk forstår vi hvordan samfunnet gradvis har brutt sammen og blitt erstattet med et fundamentalistisk, kristent patriarkat der fruktbare kvinner fratas all egenverd og behandles som kollektive avlsdyr.

BARNEFABRIKK: Offred (Elisabeth Moss) og Janine (Madeline Brewer) i «The Handmaid's Tale». Foto: George Kraychyk , Hulu/HBO

Alle tilløp til opprør blir strengt slått ned på. Tjenerinnene kan straffes med å få fjernet ett øye – eller klitoris, om de ikke oppfører seg helt etter reglene.

Mer om TV: De 20 beste seriene i 2016

VG anmeldte ikke serien, men har anbefalt den flere ganger. Onsdag denne uken kom tiende og siste episode i første sesong. I mai ble det klart at produsenten Hulu har bestilt en ny runde, men den kommer ikke før i 2018.

Her er hva vi vet så langt, (delvis samlet i Cosmopolitan):

P.S.: Dette vil inneholde plottblottere (såkalte spoilers) av sesong 1



Blir enda mørkere



OFFENTLIGE HENRETTELSER: Ofglen (Alexis Bledel) og Offred (Elisabeth Moss) tar turen forbi hengte syndere. Foto: George Kraychyk , Hulu/HBO

Ifølge Elisabeth Moss, som fortsatt spiller hovedpersonen i sesong 2 og som også skal være produksjonsleder på den, blir sesongen enda mørkere enn sesong 1.

– Det kommer til å bli verre. Sesong 2 vil bli ille - virkelig mørk, sa hun til The Pool tidligere i juni.

Har du lest: Nå kan du se på Netflix uten nett

Vi vet ikke når i 2018 neste sesong kommer, men Moss foralte til Hollywood Reporter onsdag at innspillingen starter i september.

– Vi vil ikke la folk vente for lenge, sier hun.

Atwood mer involvert



Atwood selv har vært produsent på serien, hvis handling har hatt mange variasjoner fra den i boken og som har lagt til mange av rollefigurenes bakgrunnshistorier. Mens sesong 1 sluttet på omtrent samme måte som romanen (utenom noen viktige detaljer), må handlingen i sesong 2 diktes opp fra grunnen.

Forfatteren har sagt til Entertainment Weekly at hun snakket mye med serieskaper Bruce Miller i første sesong, men at hun tror hun kommer til å være mer involvert i sesong 2, når alt skal skapes på nytt.

Flere tips: 16 strømmeserier du bør få med deg

– Det kommer til å bli interessant, men jeg kan ikke spå hva vi kommer til å gjøre, sa hun i april.

Mange kaller «The Handmaid’s Tale» science-fiction, men Atwood selv står på at den er dystopisk fiksjon, og understreker at alt som skjer i boken og serien har skjedd i virkeligheten – i ulike samfunn til ulike tider.

STRAFFES: Ofglen, spilt av Alexis Blede, blir straffet for å være en «kjønnsforræder». Foto: George Kraychyk , Hulu/HBO

Ser mer av Gilead



Tidligere denne uken fortalte Miller EW at vi får se mye mer av samfunnet Gilead i sesong 2, fokuset er på Offred og hennes opplevelse av Gilead.

– Vi er kommet ganske langt i å tenke ut neste sesongs historiebuer, men jeg tror også vi venter på folks reaksjoner på denne sesongen. Som i sesong 1, tror jeg vi har alt for mye vi ønsker å gjøre. Skuespillerne våre har så stor kapasitet, og de blir bedre og bedre for hver episode. Som manusforfattere ønsker du å tøye grensene og se hva skuespillerne kan gjøre, og hva serien kan gjøre. Sesong 2 vil utforske Gilead i mye større grad. Det er heldigvis mye å borre ned i i boken, så selv om vi på noen måter beveger oss utenfor boken, holder vi oss tro mot Atwoods verden og tone, som vi elsker, sa han da.

Onsdag fortalte han til Hollywood Reporter at de gjerne ville utforske flere steder fra boken også - som Jezebels, The Red Center eller Little America i Toronto.

– Jeg ble gledelig overrakset over hvor bra tilbakeblikkene fungerte for seerne, at de ikke ble forstyrrende eller vanskelig å holde tråden i. Derfor kommer vi defninitivt til å gjøre mer av det, sa Miller.

Les mer: Nordmann fotograf i «The Crown»

FLUKT: Elisabeth Moss' rollefigur før hun ble Offred. Da het hun June og var gift og hadde datteren Hannah (Jordana Blake). Her forsøker de å flykte fra Gilead. Foto: George Kraychyk , Hulu/HBO

Flere rollefigurer kommer tilbake



Foruten Moss’ Offred, har Miller røpet at Samira Wileys Moira, som klarte å rømme fra Gilead til Canada i slutten av sesong 1, kommer til å spille en viktig rolle i sesong 2.

Vi får også se mer til Martha-en i Offreds hus (Amanda Brugel), som hun betror hemmeligheten sin til mens hun blir ført ut av huset i sesongfinalen.

– Marthaene i Gilead er nærmest usynlige, og Amanda hadde oppgaven med å være det samtidig som hun skulle få seerne til langsomt å bli glad i henne. Den langsomme oppbygningen i sesong 1 gjør at vi kan bruke henne mer i sesong 2, sier Miller til Hollywood Reporter.

Alexis Bledel som spiller opprørske Ofglen, etter hvert Ofsteven, kommer kanskje tilbake. Vi har ikke sett henne siden episode fem, da hun stjal en bil og meiet ned en vakt. Etter det ble hun fraktet bort, men vi vet ikke hvor. I et intervju med EW i mai, sa Bledel at hun ikke visste om hun er med i sesong 2 eller ikke.

«13 Reasons Why»: Dette får vi i sesong 2

Kan bli flere sesonger



Så langt er det bare bestilt en sesong 2, men Miller har sagt at han har ideer nok til å holde serien gående i en årrekke.

– Jeg har en gigantisk plan i hodet. Det er så mange ting som er nevnt i boken, så mange verdener å utforske, sa han til Indie Wire i mai.

Om ikke mulighetene for flere sesonger skulle være nok, vurderer Atwood muligens å skrive en oppfølger.

GODE, GAMLE DAGER: Luke (O-T Fagbenle) og June (Elisabeth Moss) med datteren Hannah i bakgrunnen, før samfunnet faller sammen. Foto: George Kraychyk , Hulu/HBO

Kanadiske The Loop mener forfatteren hintet om dette i spesialversjonen av lydbokversjonen av «The Handmaid’s Tale» som kom 4. april i år. Der oppdaterer hun slutten på boken i kapittelet «Historical Notes».

Norsk suksess: Dette vet vi om amerikanske «Skam»

Kanskje ny bok



Mens bokens epilog – en professors forelesning om Gileads fall, der han forteller hvordan Offreds historie kommer fra en rekke opptak hun etterlot seg, sluttet med «Er det noen spørsmål?», endret Atwood i lydbokversjonen slutten til å bestå av 10 spørsmål og svar. I ett av disse spørsmålene spør en elev om noen ytterligere dokumenter eller opptak er funnet, hvorpå professoren svarer «Vi har faktisk gjort noen funn nylig, men jeg har ikke mulighet til å snakke om det på nåværende tidspunkt.»

The Loop mener dette kan være et tegn på at en utvidet historie kan være på vei. For oss gjenstår det å se.