SPOILERALERT: «Game of Thrones» sesongfinale: Alt som skjedde

I et sammendrag fullt av PLOTTBLOTTERE, går vi gjennom hva som faktisk skjedde i den rekordlange finaleepisoden i sesong 7 av «Game of Thrones».

Denne sesongen begynte det virkelig å kile i lystsenteret, da vi etter å ha ventet i drøye seks sesonger på tilfredsstillelse, endelig ble belønnet for vår troskap. Sesong 7 har vært den store «pay off»-sesongen der alle brikkene så møysommelig stilt opp i de foregående, endelig klasket sammen.

Resultatet har vært ny seerrekord for HBO: Nær 11 millioner amerikanere har benket seg for å følge dragefesten. Nest siste episode måtte tåle mye kritikk for å ha skrudd til tidslinjene så mye at selv et magi-elskende publikum begynte å spørre seg hvor fort drager egentlig kan fly – et naturlig spørsmål for alle som krever logikk i et univers med hvitvandrere og vintre som varer flere år.

Siste episode, den rekordlange «The Dragon and the Wolf» som kom natt til mandag, var igjen et taktskifte som roet de siste episodenes sprint mot forløsning til nærmest et kammerspill – et svært nervepirrende sådan.

(Finale-gjennomgangen kommer under videoen hvor vi diskuterer serien og siste episode, og spekulerer om hva som kan og vil skje videre)

Du må bare lese videre om du har sett serien og siste episode!

Så hvor var vi?

Finalen starter nesten meditativt med at Grew Worm og hans hær av unsullies står oppstilt utenfor … Ja, hvor var de igjen?

Jon Snow og Daenerys har ved hjelp av Tyrion forsøkt å kalle sammen til krisemøte i løvens hule, og alle parter er nå samlet i King’s Landing – nærmere bestemt i ruinene av Dragonpit, tidligere hjem for Targaryen-kongenes drager.

På muren som vokter hovedstaden, står Bronn og Jamie Lannister og utveksler morsomheter om menn uten kukker og hva de egentlig kjemper for. Jamie påpeker at Tyrion alltid har likt å ta de kuedes parti.

Når dothraki-hæren også ankommer, ridende og hylende, bemerker Bronn tørt at han tror de selv er parten som er i ferd med å bli kuet.

MENN OM KRIG: Bronn (Jerome Flynn) og Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) vokter King's Landing. Foto: Macall B. Polay/HBO

På sjøsiden ser vi Tyrion, Jon Snow og følget ankomme King’s Landing per skip. Euron Greyjoys flåte ligger ankret opp som forsikring like utenfor havnen. Tyrion får sneket inn en bordell-spøk i alvoret, og The Hound sjekker den dyrkjøpte lasten de sikret seg i forrige episode – en hvitvandrer stuet inn i en kiste. Det virker ikke som om det varmere klimaet har bedret skapningens humør det minste.

I slottet er Cersei som ventet skeptisk, og forsikrer seg om at det gjenopplivede fjellet av en livvakt hun har i Sir Gregor Clegane, vet i hvilken rekkefølge han skal drepe fiendene hennes om ting går skeis.

Det mest oppsiktsvekkende som skjer mens Tyrion og co fortsetter til fots mot Dragonpit, er at Brienne og Podrick dukker opp eskortert av Bronn og en bråte Kingsguards. Mangetydige blikk blir utvekslet, men etter nok en kukk-spøk, er de på vei.

NOE PÅ GANG: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) og Jon Snow (Kit Harington) i episode 5, sesong 7. Foto: Helen Sloan/HBO

I et småvarmt øyeblikk bonder Brienne og Sandor Clegane over hvor nær hun kom å drepe ham, og over at Arya er i live. De smiler til og med til hverandre så bredt to ampre kjemper kan, og vi kan bare prise oss lykkelige for at Tormund Giantsbane ikke er i nærheten.

Tyrion og Podrick tar en rask Blakwater Bay-reunion, før Tyrion nok en gang forsøker å tilby Bronn det dobbelte at hva resten av familien betaler ham. Men Bronns glatte tunge svinger seg nok en gang unna.

Fiende-rekord



I ruinene i Dragonpit er det klart for ny «Game of Thrones»-rekord i antall ulike fiender samlet på ett sted. Vi nærmest lukter fellene som MÅ ligge lurende.

Etter litt væring og venting og snakk om dårlige ideer, dukker også Cersei og følge opp, og Sandor benytter anledningen til en skikkelig pep-talk med sin bror – mann mot avdød mann.

Vi rekker å høre lyden av fortettet forventning i luften, før vingeslag og drageskrik varsler Daenerys’ ankomst.

LOVE: Cersei (Lena Heady) i et sjeldent kjærlig øyeblikk med broren Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) i episode 5. Foto: Helen Sloan/HBO

Tyrion prøver å innlede møtet, men blir brått avbrutt av Euron Greyjoy som ypper til bråk med Theon. Til og med Jamie ser overrasket ut, og Cersei ber ham holde kjeft. Så serverer hun selvsagt en serie sarkasmedryppende replikker om fred og harmoni, før Jon Snow tar på seg alvorsfjeset og insisterer at «Dette er alvor».

For å understreke alvoret ytterligere, kommer The Hound drassende på kassen med det rare i. Men når han åpner den, skjer ingenting. Vi venter. Fiendene venter.

Vi rekker å tenke «Whaaat? Har hvitvandreren som skapte zombien dødd – for i så fall har også denne skrotten falt sammen i støv». Men nei. Selvfølgelig ikke. Det bygges bare opp til et skikkelig «The Walking Dead»-sjokk:

Etter et sadistisk spark fra Sandor, kommer skjelettet fykende ut så vi setter fredssamtalen i halsen. Sandor rykker i lenken, kutter vesenet i to og hogger av det armen uten at det sutter å spasme seg framover på jakt etter å spre død.

Cersei er på rundt maksnivå av hvor sjokkert hennes steinkalde ansikt kan se ut. Jon Snow tar på seg TV-Shop-selgerrollen og demonstrerer de to måtene hvitvandrere kan drepes på – med ild eller dragestein, før han erklærer at det bare er én krig som teller – og at den allerede er her.

Svik og løgn



Euron Greyjoy ser ut til å ha nok et irrasjonelt utbrudd. Etter å ha forsikret seg om at hvitvandrerne ikke kan svømme, erklærer han at han tar med seg flåten tilbake til Iron Islands, og forlater Dragonpit.

Cersei sier at hun godtar våpenhvilen – men på én betingelse: Kongen av Nord må sverge å forbli i nord og aldri kjempe mot Lannister-familien.

HAR DET HARDT: Gendry og Tormund Giantsbane i episode 6. Foto: Helen Sloan/HBO

Avtalen ser ut til å være innen rekkevidde, men så må den rettskafne Jon Snow selvfølgelig erklære at han allerede har sverget troskap til Daenerys, og at han ikke kan tjene to dronninger samtidig. Så etter 25 minutter med å holde pusten, punkteres Dragonpit-spenningen.

Tyrion koster på seg en bitende bemerkning om at Jon kunne vurdert å lære seg å lyve en gang i blant. Men det kan Jon selvfølgelig ikke. Han er oppdratt av Ned Stark. Av alle i hele Westeros er Snow den eneste som fremdeles tror på å fortelle sannheten. Også når hele menneskeheten står på spill.

Som et siste, desperat forsøk, går Tyrion etter søsteren. Hun mener fremdeles det er hans skyld at alle barna hennes er døde. Faktisk mener hun det aller meste som er galt med Westeros er Tyrions skyld. Han utfordrer henne til å drepe ham, men Cersei utviser overraskende selvbeherskelse. Etter enda litt mer prat om barn, fanger Tyrion opp at søsteren holder en beskyttende hånd over magen – et tegn alle som har sett TV før vet betyr at hun er gravid.

OPPGJØR: Det gikk ikke bare bra da dragene møtte hvitvandrer-hæren i nest siste episode. Foto: HBO

Våpenhvile - tilsynelatende



Så hopper vi tilbake til Dragonpit der Deanerys og Jon deler et ømt øyeblikk blant rester av dragebein. Temmingen av dragene blir en analogi for hvor små og alminnelige menneskene har blitt. Daenerys gjentar at hun er blitt fortalt at hun ikke kan få barn, og Jon understreker at man alltid bør utøve kildekritikk.

Når Tyrion vender tilbake, er det med Cersei, Qyburn og Jamie hakk i hæl. Til svulstig musikk forteller Den ondeste av de onde dronningene at hun har ombestemt seg: at hun ikke bare inngår våpenhvile, men også slutter seg til kampen mot hvitvandrerne. Tro det den som kan.

Tilbake i nord ser vi en enslig ravn slite seg gjennom sludd og vind mot Winterfell, der Sansa og Littlefinger har en fortrolig samtale om Jons svik og trusselen fra Arya.

Jon, Tyrion og Daenerys er tilbake på Dragonstone. De snakker om at de kan få dothrakiene til Winterfell i løpet av to uker.

HVEM LURER HVEM: Sophie Turner som Sansa Stark i finaleepisoden. Foto: HBO

Altså deler av samme strekning Deanerys kunne fly på dragene på tilsynelatende under ett døgn i forrige episode – og en strekning Jon ser ut til å kunne forsere på et øyeblikk når han vil i denne sesongen.

Ballemangel



Etter en liten passiar med Jon Snow om å gjøre det rette, får Theon Greyjoy tilgivelse og tilsynelatende ballene tilbake. Han marsjer ut på stranda og utfordrer Yaras tidligere mannskap til å komme henne til unnsetning. Her kommer Boltons tidligere tortur endelig til nytte. Når han blir kneet i skrittet, klarer kastrerte Theon å få overtaket og kjempe tilbake, i et øyeblikk av sadistisk-poetisk rettferdighet.

Og glem alle klager på tidslinjefart i forrige episode! Denne tar seg god tid til å spille ut scenene mellom menneskene. Vi får til og med litt solnedgang på stranda før det kuttes tilbake til snøen i Winterfell.

Der får Sansa Arya bragt til storhallen. Vaktene står klare. Littlefinger har et selvtilfreds glis i hjørnet.

I hvert fall til Sansa gjør det klart at anklagene om forræderi og drap er rettet mot ham, lord Bealish, og ikke Arya. Etter forsøk på litt hes overtalelse, fornektelse og trygling, gjør Arya kort prosess og åpner Littlefingers strupe med kniven som ble starten på hans undergang.

SØSTRE: Det pågår en aldri så liten dragkamp mellom Sansa Stark (Sophie Turner) og Arya (Maisie Williams). Foto: Helen Sloan/HBO

Det er stille i storsalen på Winterfell, men vi kan høre millioner av TV-tittere juble i det fjerne.

I King’s Landing planlegger Jamie felttoget nordover, helt til Cersei dukker opp og kaller ham dum igjen. Cersei har ingen planer om å holde ord. Hun vil leve.

Cersei tror Jernbanken og det å leie Det gylne kompani mens alle andre slåss mot fienden i nord, er løsningen. Jamie påpeker at kompaniet befinner seg i Essos, og da røper Cersei at Euron selvfølgelig ikke stakk av til Iron Islands. Han er bare dratt for å hente leiesoldatene i Essos.

OK: Jeg så ikke den komme. Jeg så NOE komme, men at hun ville drite så fullstendig i overlevelse for menneskeheten, er drøyt selv til henne å være.

Selv Jamie er sjokkert. For andre gang i episoden utfordres Cersei til å drepe en bror, og for andre gang lar hun være.

Da Jamie rir avgårde, ser vi snø falle i King’s Landing.

Det spørs om ikke vinteren virkelig er på vei – godt hjulpet av fryseelementet Cersei Lannister.

DRAGEDREPER: Det gikk ikke så bra for Viseryon i nest siste episode av sesong 7. Foto: HBO

Sannheten om Jon Snow



I Winterfell dukker Sam Tarly opp og tar en dyp prat med Bran. Han har kommet for å hjelpe. Og SÅ kommer øyeblikket i hvert fall store deler av seerne har ventet på: Der Bran forteller hvem som er Jon Snows virkelige foreldre – og hva som er hans virkelige arv som sønn av Rhaegar Targaryen og Lyanna Stark.

Men det er ikke bare Bran som har nyheter. Samwell har jo rukket å smuglese både det ene og det andre på Citadellet, og han husker nå fra en yppersteprests dagbok at ekteskapet mellom Rhaegar og Elia ble annullert og at Rheagar og Ned Starks søster giftet seg i en hemmelig seremoni.

Om vi ikke skulle ha skjønt det til nå, får vi i tillegg servert Brans visjon av bryllupet, mens han forteller at Roberts opprør dermed var bygget på en løgn: Lyanna ble aldri bortført eller voldtatt av en Targaryen – det var ekte kjærlighet. Og Jon, Snow eller Aegon Targaryen som han egentlig heter, er den rette arvingen til jerntronen.

(Gjennomgangen fortsetter under sesong 7-traileren)

I finalens mest overtydelige scene, kryssklippes slektsfortellingen med bilder av Jon Snow og Daenerys Targaryen som rett og slett «hooker» i kahytten. Tante og nevø der, altså! Hot stuff.

Riktignok er dette i «Game of Thrones» hvor hele Targaryen-slekten er basert på innavl, men når det klippes rett i opplysningen om de elskedes slektsforhold, er det sterk kost.

Tilbake i Winterfell bonder Sansa og Arya som best de kan i et lett øyeblikk før finalen vrir seg til mot muren, der Bran i ravn-form følger med.

Tormund Giantsbane holder vakt når han ser en hvitvandrer-general ri ut fra skogbrynet. Ikke bare én, men mange. Hele hæren av døde drapsmaskiner.

Du rekker knapt å tenke tanken «og så var det den dragen de dro opp av vannet …», før en litt mer gjennomhullet variant av Viseryon dukker opp og spyr blå flammer mot muren. Mennene på muren flykter, og dragen pumper ut sin iskuttende ild.

Muren har stått i tusenvis av år. Men nå står den ikke lenger.

Og vi må vente minst ett år på siste sesong.

(I mellomtiden kan du nerde og spekulere med oss i spesialsendingen om finalen og serien lenger oppe i artikkelen, og gjerne kommentere under her)