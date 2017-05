SPOILER-ADVARSEL: Enda en stjerne har forlatt «Grey's Anatomy»

Da sesong 13 rundet av i USA torsdag, måtte TV-seerne ta farvel med enda en sykehusveteran.

ADVARSEL: TV 2 ligger en måned etter det amerikanske sendeskjemaet, så hvis du ikke vil vite hvilken skuespiller det er som takker for seg, så bør du slutte å lese nå og komme deg bort fra denne artikkelen til brennkvikt.

At sesongfinaler inneholder overraskelser og avskjeder, er noe TV-seerne er forberedt på. Det er heller ikke første gang en av «Grey's Anatomy»-staben mister en av sine. Det aller største sjokket kom i 2015, da denne legens exit fikk fans over hele verden til å fortvile.

Denne gangen er det Jerrika Hinton (35), som har spilt legen Stephanie Edwards helt siden 2012, og vært med i 116 episoder, som skrives ut av dramaserien. Men i motsetning til flere av kollegene, som har måtte bøte med livet på hjerteskjærende vis, forlater Hintons rollefigur sykehuset helt frivillig. Men ja, avgangen følger etter en solid dose dramatikk.

PRISBELØNT: Ellen Pompeo, Caterina Scorsone, Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickens, Jr., Camilla Luddington, Sarah Drew, Jerrika Hinton og Kelly McCreary under fjorårets «People's Choice Awards», hvor «Grey's Anatomy» vant pris. Foto: AFP

Legen Stephanie Edwards bestemmer seg nemlig, etter en rekke urovekkende opplevelser, å slutte i jobben. Ikke bare forlater hun sykehuset Grey Sloan Memorial Hospital – hun slutter i legeyrket for godt.

Bakgrunnen er at Hinton nylig fikk tilbud om rolle i en ny serie på HBO, «Here Now», hvor hun skal spille en kvinne ved navn Ashley Black. Nå viser det seg at disse to oppdragene ikke kan kombineres, og Hinton vender ABC og «Grey's» ryggen for nye utfordringer.

NY JOBB: Jerrika Hinton går fra ABC til HBO. Foto: AFP

35-åringen forteller til Variety at hun tviler på om rollefiguren kommer tilbake til «Grey's Anatomy». Hun innrømmer også at det er med svært blandede følelser hun gir seg, og at innspillingen av den aller siste scenen var «vakker», og et minne hun vil bære med seg for alltid.

– Jeg kjenner veldig på følelsene akkurat nå, finnes det noe Kleenex her? Det jeg kommer til å savne aller mest ved rollefiguren min, er hennes vilje til å stå på det lille ekstra når det er noe hun tror på. Stephanie er en herlig person, og jeg betrakter henne som en venninne. Det er et kompliment, for jeg er veldig nøye når jeg velger venner, sier skuespilleren.

Kvinnen bak «Grey's Anatomy», serieskaper Shonda Rhimes, beundrer Hinton for at hun tør å gå nye veier.

– Jerrika har gitt så mye av seg selv i rollen som Stephanie, og jeg er kjempestolt over den reisen vi har tatt sammen. Samtidig som det er trist å se Stephanie forlate Grey Sloan Memorial Hospital, gleder jeg meg på Jerrikas vegne og er spent på hva hun har i vente, sier Rhimes til Variety.

Ikke alle amerikanske serier kommer tilbake på skjermen etter vårsesongen. Blant annet har den nye serien til «Friends»-stjernen Matthew Perry fått nådestøtet. «Grey's Anatomy»-fansen kan imidlertid glede seg til enda mer sykehusdrama i tiden fremover.

Ikke bare det – «Grey's Anatomy» får i tillegg en egen avleggerserie, hvor brannmenn står i sentrum.

