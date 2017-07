Sophie Turner: – «Game of Thrones» var min seksualundervisning

Skuespilleren som begynte å spille Sansa Stark da hun var 13, spøker med at manuset i «Game of Thrones» var hennes form for seksualundervisning.

I likhet med de fleste rollefigurene i «Game of Thrones», går Sansa Stark gjennom store prøvelser i løpet av de seks sesongene vi har sett så langt. Serien inneholder også en god dose sex og nakenhet.

Les mer: Sjokkscener i «Game of Thrones»

Britiske Sophie Turner var 12 år da hun var på audition for rollen som Sansa, og 15 år da serien først ble sendt. Nå er hun 21.

I et intervju med britiske The Times i anledning den kommende 7. og siste sesongen, snakker hun om hvordan det har vært å vokse opp parallelt med serien og utfordringene det har ført med seg.

Bakgrunn: Utsetter neste sesong av «Game of Thrones»

SESONG 1: Sophie Turner som den naive Sansa Stark i begynnelsen av «Game of Thrones». Foto: Nick Briggs , HBO

– Første gang jeg hørte om oralsex var gjennom å lese «Game of Thrones»-manuset da jeg var 13. Jeg sa «Wow, gjør folk det der?». Det var fascinerende. På en måte var det min seksualundervisning, sier hun spøkefullt til avisen.

Fikk du med deg: Emilia Clarke raser mot Hollywood

I starten av serien blir Sansa forlovet med en jevnaldrende gutt og tronarving, Joffrey Baratheon, men hun ender opp gift med kortvokste Tyrion Lannister mot sin vilje. Senere blir hun giftet bort til sadistiske Ramsay Bolton, som voldtar henne i en av seriens mest kontroversielle scener.

Snakker om voldtektsscenen



Om kontroversen rundt voldtektsscenen, sier Turner:

– Seksuelle overgrep er ikke noe som har rammet meg eller noen jeg kjenner, så jeg var ganske blasert når det gjaldt hele greia. Det var naivt, og i etterkant av scenen ble det masse bråk fordi vi viste det på TV. Min første reaksjon var at vi kanskje ikke skulle tatt det med i det hele tatt, sier hun til Times, ifølge E! News.

Les også: «Game of Thrones» for dummies

FORVANDLING: Sansa Stark gjennomgår store forandringen i sesong 5. Her med Peter «Littlefinger» Baelish (Aidan Gillen). Foto: , HBO Nordic

Men Turner sier også at protestene gjorde at hun tenkte gjennom saken selv, og kom fram til at hun var uenig med kritikerne.

VG+ : Stort VG-intervju med R.R. Martin om vold og voldtekt i «Game of Thrones»(krever innlogging) .

– Jo mer vi snakker om seksuelle overgrep, jo bedre, så jeg gir «f» i folk som sier at vi ikke burde vist det på TV, og dem som sier de skal boikotte serien på grunn av det. Ting som dette skjedde, og det fortsetter å skje nå, og om vi behandler det som et tabu og skjørt tema, hvordan skal folk få styrke til å åpne seg og føle seg komfortable med å fortelle at dette skjedde med dem, sier hun i intervjuet.

Voldtektsscenen er ikke med i bøkene TV-serien er basert på, men forfatter R. R. Martin har diskutert volds- og sex-skildringene med VG:

Mer om serien: Denne dødsscenen ble aldri vist

– Det er sex og vold i både bøkene og TV-serien. Det var derfor jeg valgte HBO, og ikke noen andre amerikanske TV-kanaler som ville sendt et program med pene riddere med sverd, rustninger og drager, men som ville kuttet sexen og volden, sa han da, og fortsatte:

FIKK MOTBØR: Det skapte sterke reaksjoner da HBO i sesong 5 viste Ramsay Bolton voldta Sansa Stark på bryllupsnatten. Foto: , HBO Nordic

– Sex er en viktig menneskelig emosjon, og sex driver karakterer. For de har sex, men det spiller også en rolle hvordan sexen er. Om du er i et forhold med elendig sex, vil det farge forholdet. Det holder ikke med det gammeldagse «og så gikk de til sengs», og hoppe til «neste morgen». Jeg vil vite hva som skjedde i løpet av natten: Var det bra sex, var det dårlig sex, var det mishandling, og hva sa de? Jeg vil vite fargene og nyansene for å vite hva som kommer ut av det senere.

Anmeldelse av sesong 6: Sjokk og sorg

– Det er definitivt en del urovekkende sexscener i boken, men det er meningen at den skal være opprørende, for det følger naturlig av rollefigurene, og det belyser karakterene. Jeg mener det er riktig å inkludere sex – jeg synes ikke den er unødvendig eller umotivert, konkuderte Martin.

«Game of Thrones» sesong 7 har premiere 17. juli på HBO Nordic.