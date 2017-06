«Solsidan»-stjernen Mia Skäringer fikk spiseforstyrrelser som barn

I en ny podkast snakker den svenske skuespilleren (40) om hvorfor det gikk så galt.

– Det gikk strake veien rett til helvete, bokstavelig talt, sier Mia Skäringer i podkasten «Skäringer & Mannheimer».

40-åringen, aller best kjent fra rollen som Anna i komiserien «Solsidan», sikter til at hun som overvektig i barndommen ble satt på en streng slankekur i regi av slankeorganisasjonen Viktväkterna.

– Jeg var tykk helt til jeg begynte i syvende klasse. Da ble jeg meldt inn i Viktväktarna, forteller TV-stjernen i podkasten ifølge Aftonbladet.

Hun presiserer at moren ville hennes beste, men at det likevel slo veldig uheldig ut å få et så stort fokus på slanking i så ung alder. Skäringer forteller hvordan hun observerte de mye eldre kvinnene som løp frem og tilbake for å tisse så mye som mulig før de skulle opp på vekten.

ROLLE: Mia Skäringer som Anna i «Solsidan». Foto: TV 2

– Men hva skulle mamma gjøre? Hun var jo nødt til å hjelpe meg. Jeg var virkelig overvektig, farlig tykk, forteller hun til podkastkollega Anna Mannheimer og alle deres lyttere.

Det var etter at lille Mia hadde fylt tre år at vekten ballet på seg. Skuespilleren forklarer at hun alltid har vært veldig glad i mat, og «glupsk på livet generelt». Det var derfor en brå overgang for en liten jente plutselig å måtte veie all mat hun spiste.

– Det var jo bra, men samtidig helt feil, sier Skäringer, som mener organisasjonen på den tiden hadde lite kunnskap om hvordan de skulle håndtere barn. Særlig det å bli belønnet med en gullstjerne for hver kilo man klarte å ta av, trigget noe i den unge jenta.

Resultatet var at hun fikk spiseforstyrrelser, først anoreksi, deretter bulimi. Vekten raste ned, og hun ble veldig tynn. Legen satte foten ned for medlemskapet i organisasjonen, men det var likevel en lang vei derfra til å bli frisk. Hun ble fulgt av av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i fire år. Først da Skäringer var 18-19 år, kom hun seg ut av den vonde spiralen.

STJERNELAG: Malin Cederblad som Anette, Johan Rheborg som Fredde, Josephine Bornebusch som Mickan, Mia Skäringer som Anna og Felix Herngren som Alex i «Solsidan». Foto: TV 2

Selv om hun er frisk i dag, forteller hun at forholdet til mat aldri vil ble helt uproblematisk.

– Man må være litt trafikikpoliti inni seg for å velge hvilke indre stemmer man skal lytte til og ikke.

Skäringer opplyser om at det er hun som senere har sørget for å få innført aldersgrense på medlemskap.

Skuespilleren har åpnet seg om privatlivet også tidligere. I biografien «Dyngkåt och hur helig som helst» i 2009 delte hun villig av sine erfaringer fra skilsmisse, samvittighetskvaler, foreldrerollen, prestasjonsangst og dårlig selvtillit – alle temaer som hun også har blogget om i det svenske magasinet Mama.

Skäringer, også kjent fra radio, en rekke teateroppsetninger og TV-seriene «Ängelby» og «Ack Värmland», er gift og har tre barn.

«Solsidan», som gikk fra 2010-2015, går fortsatt i reprise på TV 2. Nylig ble det klart at den prisbelønte serien også blir film.

