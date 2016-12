Slik holdt de «Nytt på nytt»-overraskelsene hemmelig

Spontanmøter under dobesøk, hemmelige e-poster og øving i smug måtte til for at kollegene skulle klare å overraske Jon Almaas på hans siste «Nytt på nytt»-sending.

Programmet, som ble vist i kveld, er det siste Jon Almaas er programleder for. Samtidig slutter prosjektleder for «Nytt på nytt» som fikk ham med i første omgang, Guri Skavlan. Så kollegene har hatt mye å holde hemmelig den siste tiden.

Selve programmet ble rundet av med at Pernille Sørensen og Johan Golden begynte å synge Cat Stevens' «Wild World», mens den ene etter den andre av Almaas' nåværende og tidligere kolleger stemte i.

– Det var en spesiell stemning i dag. Det er fordi vi har operert med både en offisiell og en uoffisiell timeplan, og det er veldig slitsomt. Jon måtte få vite at alt går som planlagt, så vi har sendt ut alle kjøreplanene, og så rett etter kommer den uoffisielle, forteller fast paneldeltaker Johan Golden.

Han forteller at opplegget kunne vært oppdaget av Almaas – om han hadde fulgt bedre med:

Dobbeltspill



– Hver gang Jon har vært på do, har det vært spontanmøter nede på siden. Vi hadde overraskelser og ting vi skulle prøve å holde skjult, blant annet en sang. Og den sangen har hele redaksjonen gått og nynnet på nå en uke. Men heldigvis er Jon såpass uoppmerksom, «slash» dum, så han har ikke klart å legge sammen to og to og skjønne at det er en grunn til at alle plutselig går og nynner på Cat Stevens, sier Golden med et smil.

– Det har vært ganske masete. Det skal bli godt å sette seg ned og bare kunne snakke om dette fastslår han, og aner en mulighet til terapiprat på de tre-fire avskjedsfestene som er planlagt for «Nytt på nytt»-gjengen fremover.

SAMLET IGJEN: Programleder Jon Almaas flankert av f.v: sammen med Knut Nærum, Johan Golden, Pernille Sørensen, Linn Skåber og Ingrid Gjessing Linhave etter sin siste innspilling av «Nytt på nytt» torsdag kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Også Pernille Sørensen syntes det var mye å holde styr på under innspillingen.

– For å være helt ærlig, husker jeg ingenting av sendingen, for det kokte så. Det var så gøy og hoppet og spratt så mye fra sak til sak, så jeg husker bare at jeg lo mye og at jeg hadde et voldsomt fokus på at jeg skulle klare å synge til slutt, så siste delen husker jeg ingenting av, sier hun og legger til:

– Man husker veldig godt ting som ikke funker, det er det som setter seg fast, så det må jo bare bety at det var veldig mye gøy der!

Nærum gjest for første gang



Det hjalp muligens å ha Knut Nærum som gjest på sitt lag.

– Det var veldig betryggende å ha Knut på laget, for da følte jeg at «far var heime». Det var veldig trygt og fint, sier hun.

– Det var første gang jeg var gjest i «Nytt på nytt», og det var en god opplevelse. Jeg føler meg vel tatt imot, hevder Nærum selv.

– Fikk du noen spesialbehandling?

– Vi hadde nok en annen type drodling før programmet. Jeg hadde en gjest som visste hva han gikk til, skyter Pernille inn.

– Det er jo halvannet år siden jeg var med på et sånt opptak sist, så man kan ikke ta for gitt at noe sitter. Dette er ikke som å sykle, sier Knut.

– Og så har jo du begynt å bli gammel, så ting kan jo glippe, påpeker Pernille.

Knut nikker tørt. Han var den forrige fra originalbesetningen som ga seg. Det skjedde ifjor, etter 16 år og 442 «Nytt på nytt»-episoder.

VARM AVSKJED: Knut Nærum, Pernille Sørensen og Johan Golden klemmer Jon Almaas på slutten av sendingen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Har du noen gode tips til Jon som «Nytt på nytt»-avhopper?

– Nei, for jeg aner jo ikke hva han skal gjøre, sier Nærum.

– Hadde du noen «Nytt på nytt»-abstinenser etter at du sluttet?

– Nei, jeg hadde det motsatte: Jeg har jo sett hvert bidige program som har vært sendt siden jeg sluttet. Så jeg har bare vært glad over å ha fått bekreftet at «Nytt på nytt» uten meg, det er et fint program å se på. Det er faktisk det programmet jeg ler mest av på TV, hevder Knut.

– Synes du det var morsommere før eller etter at du sluttet?

– Jeg ler mer nå, men det er muligens fordi at da jeg var med i det selv, så visste jeg hvilke vitser som kom, bemerker han.