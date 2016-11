Silje Torp som Frøya: – Jeg liker å svette meg inn i rollen

Hun trente som en kriger, jobbet opptil 16 timer om dagen og pådro seg «sverdalbue». Likevel synes Silje Torp «Vikingane» er det morsomste hun har gjort.

– Man sier gjerne «det er det morsomste jeg har gjort» etter en rolle, men å spille inn «Vikingane» var faktisk det morsomste jeg har gjort, sier skuespiller Silje Torp.

I NRK-satsingen «Vikingane» har hun rollen som skjoldmøya Frøya, som kriger, plyndrer og voldtar på lik linje men mennene.

– Jeg synes det er innmari gøy å få lov å spille jenter som ikke spør om lov, men som bare gjør det. Jeg ville at Frøya skulle se ut som ei som var parat og sterk og ei du ikke kødder med, sier hun.

Og Torp er ikke ukjent med å forme kroppen etter en rolle. Da hun skulle spille den aggressivt sexglade og spillgale lensmannen Mette Hansen i «Lilyhammer», pumpet hun jern daglig og minsket fettprosenten med ti prosent.

Trente «metode»

– Hva måtte du gjøre for å bli «Frøya» i «Vikingane»?

– Nå var jeg for så vidt i god form, men jeg synes jo det er gøy å trene litt metode og være litt De Niro, så jeg trente mye mer overkropp. Jeg rodde - for var det noe vikingene drev med, så var det å ro. Jeg ville at hun skulle se skikkelig «bad-ass» sterk ut. Jeg ville at hun skulle være en av gutta. Og hun er jo det, hun er tøffere enn gutta, understreker Silje og legger til:

Fakta Silje Torp (42) * Skuespiller og kommende PT. * Bor på Nesodden med to døtre. * Aktuell i NRK-serien «Vikingane» som kom på NRK TV 14. oktober og på NRK1 21. oktober. * Jobbet som modell og utdannet seg til stenhugger før hun begynte på Teaterhøgskolen i 1997. * Har spilt i teater, radioteater, TV, kortfilm og film. * Var sist å se i «Lilyhammer», «Dag» og «Underholdningsavdelingen».

– Hun er en mann - eller en kvinne, da - av få ord. Det var veldig deilig å spille en som ikke problematiserer så mye. Hun er glad i å nikke ned folk og sånn.

Hun synes det å «trene seg inn i rollen» gir en ekstra dimensjon.

– Jeg liker de gangen man har en rolle hvor man faktisk kan svette seg inn i rollen. For meg gir det noe mer. Da har jeg ikke bare lest teksten og forstått sjelen til det mennesket, men jeg har virkelig levd som det mennesket og trent som det mennesket og meislet det menneske på en helt annen måte enn jeg ville gjort bare mentalt. Det blir en tredimensjonal tilnærming, sier hun.

Muligens er det Torps bakgrunn som steinhugger i Italia gjør seg gjeldende.

Kjenner seg igjen i Frøya



– Du har sagt du kjente igjen deler av Mette Hansen i deg selv. Hvordan er det med Frøya?

– Ja, definitivt. Og den delen av meg har nok kommet sterke og sterkere frem i meg de siste årene. For det gjør noe med deg å jobbe hardt. I et vanlig hverdagsliv opplever du ikke å komme i kontakt med grensene dine. Mens når du trener hardt, kjenner du på potensialet ditt som menneske på en helt annen måte. Derfor er jeg veldig vitende om det potensialet. Når jeg spiller Frøya, så vet jeg at jeg kan det: At jeg hadde kunnet gjøre det Frøya gjør. Det er mitt potensiale som jeg lever ut. Det er veldig godt å få en sånn rolle!

VELTRENT: Silje rodde mye for å få fram skjoldmøyas armer. Her skyter Arvid (Nils Jørgen Kaalstad) og Frøya (Torp) piler. Foto: , NRK

I opptakene fra vikinglandsbyen Avaldsnes utenfor Haugesund spiller hun mot blant annet Trond Fausa Aurvåg, Marian Saastad Ottesen og Nils Jørgen «Jøgge» Kaalstad – skuespillere kjent for humoristiske roller. Men hun avviser at det betyr at de har det gøy hele tiden.

– Nei, vi har jo ikke det. Vi har det hyggelig hele tiden, det har vi. Men vi hadde ekstremt lange dager. Vi begynte tidlig om morgenen, for det var mye sminke og hår som skulle på. Og patinering så vi skulle se møkkete ut, og tatoveringer vi måtte sette på. Så var det å kjøre ut på sette og gå ut dit vi filmet. Så var det lange arbeidsdager, de jobbet i to team for å komme i mål. Og i tillegg spilte vi inn to versjoner, sier hun på ut- og innpust og forklarer på sin beste Thor Heyerdahl-engelsk hvordan vikingenes engelskuttale ble.

16-timers arbeidsdager



Og de lange dagene var heller ikke over da skuespillerne kom tilbake til hotellet.

– Da var det gjerne veldig seint – og så var det leseprøver til neste dag. Så vi hadde dager på opptil 16 timer. Vi var jo på Avaldsnes og var borte fra barn og familier, men det gjorde også at vi kunne bli en gjeng, og at vi kunne jobbe hardt - for det måtte vi. Det var alltid hyggelig, og det var alltid gemyttlig, men dæven, vi var slitne!



– Hva med været?

– Det var værhardt. Vi var heldige med været, men det var kaldt og blåste mye. Det var mye styr med ulltrøyer under brynjer. Det var kaldt, gjentar Torp.

Kanskje ikke så rart når et av Frøyas kampantrekk er en ermeløs brynje.

– De andre lo godt av meg – de syntes jeg hadde stilt det bra til for meg selv. For hadde jeg vært smart, hadde jeg skaffet meg et kostyme med mye klær, men jeg ville at hun skulle være så «bad-ass» som overhodet mulig. Jeg ville at hun skulle være litt superhelt, sier Silje og legger til:

– Når du først har med en skjoldmøy, så gjemmer du henne ikke bort.

Albueskade av sverdsvinging



Og Frøya får ture fram i kampscener etter kampscener. Faktisk så hardt at Torp pådro seg en slitasjeskade i albuen.

– Gutta ville jo at jeg helst skulle ha de største sverdene og øksene, fordi det var kult. Og vi skulle jo svinge de sverdene og løpe med dem hevet i sakte film. Det heter vel egentlig tennisalbue, men jeg fikk sverdalbue. Det var rett og slett en ukjent bevegelsesbane, og sverdene var kjempetunge, forteller skuespilleren.

Hard belastning er hun ikke ukjent med, men stort sett under målrettet trening.

– Det er kult å vite at den formen jeg er i nå, den har jeg fortjent 100 prosent. Det er mange, mange, mange timer med arbeid bak. Og det å bygge seg selv opp stein for stein gir selvrespekt. Da kan man klappe seg på skuldra og si «bra jobba!».