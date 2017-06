Serienyheter: Dette er nytt på TV i sommer

Selv midt i ferietiden kommer det små drypp av serienyheter. VG gir deg et utvalg av TV-serier du kan se og strømme i sommer.

Norsk skuespiller i engelsk sykehusserie, 80-talls kvinnewrestling og sexy, psykologisk thriller, er blant ingrediensene du serveres på TV disse sommermånedene.



20.06 på TV 2 kl. 21.40: «Good Karma Hospital»

Britisk dramaserie i seks episoder med norske Amrita Acharia («Frikjent» , «Game of Thrones» og «Jeg er din») i en av hovedrollene som legen Ruby Walker. For å komme over kjærlighetssorgen, reiser hun til India for å jobbe på et lite sykehus som viser seg å være både overbefolket og underbemannet.

23.06 på Netflix: «Glow»

Amerikansk komi/dramaserie i ti episoder inspirert av en virkelig historie om wrestling-ligaen for kvinner på 80-tallet (G.L.O.W. - Gorgeous Ladies of Wrestling). Historien er lagt til Los Angeles, og vi følger den arbeidsledige skuespilleren Ruth (Allison Brie – Trudy i «Mad Men) som i ren desperasjon havner på en wrestling-audition. Fra produsentene bak «Orange is the New Black» og «Nurse Jackie».

KVINNE-FRIBRYTER: Alison Brie som Ruth i «GLOW». Foto: Erica Parise , Netflix

30.06 på Netflix: «Gypsy»

Psykologisk thriller i ti episoder med Naomi Watts og Billy Cydrup. Watts spiller terapeuten Jean Holloway som tilsynelatende har alt, men som begynner å leve ut fantasiene siden gjennom å innlede farlige og forbudte forhold til mennesker i pasientenes liv. Watts selv har beskrevet serien som veldig skrudd, veldig mørk og veldig sexy.

FARLIGE FORBINDELSER: Sophie Cookson som Sidney og Naomi Watts som Jean Holloway i «Gypsy». Foto: Alison Cohen Rosa , Netflix

06.07 på HBO Nordic: «Snowfall»

Krimserie i ti deler som følger framveksten av crack kokain i Los Angeles på begynnelsen av 1980-tallet. Skapt av «Boyz n the Hood»- og «Shaft»-regissør John Singleton. Følger blant annet en meksikansk wrestler fanget i en maktkamp i en krimfamilie og en CIA-agent som begynner en virksomhet på si’.

UNGE LOVENDE: Flere ferske unge skuespillere blir å se i «Snowfall». Foto: Mark Davis , HBO

14.07 på Netflix: «Friends from College»

Komiserie i åtte deler som følger en vennegjeng som gikk sammen på Harvard og nå er i 40-årene. Med blant annet Keegan-Michael Key kjent fra MADtv, «Fargo» og «Parks and Recreation», Cobie Smulders fra «The L Word» og «How I Met Your Mother», og Fred Savage fra «Mine beste år». Vennegjengen har sammenflettede og kompliserte forhold, og serien utforsker gammelt vennskap, tidligere romanser og det å balansere voksenlivet med ungdoms-nostalgi.

NOSTALGI: Jae Suh Park, Billy Eichner, Fred Savage, Keegan-Michael Key, Annie Parisse, Cobie Smulders og Nat Faxon i «Friends from College». Foto: David Lee , Netflix

17.07 på HBO Nordic og TV 2: «Game of Thrones» sesong 7

ENDELIG (Det stemmer - dette er ingen nyhet, men en sesong vi har ventet på!)! HBO utsatte filmingen av sesong 7 av fantasyserien, angivelig for å få med seg mer av vinteren som nå faktisk er på vei (etter å ha lovet at «winter is coming» i seks sesonger). 17. juli tar vi opp trådene og får se hvordan det går når Daenerys tar med seg dragene over havet, og Jon Snow igjen forsøker å forene The North mot alle farene som truer – ikke minst de iskalde dødsvandrerne utenfra muren.

OVER FJORDEN: Daenerys (Emilie Clarke, t.h.) har fått med seg Missandei (Nathalie Emmanuel) og (Peter Dinklage) til King's Landing. Foto: Macall B. Polay , HBO

17.07 på NRK1 kl. 21.30: «Prisoners»/ «Fangar»

Islandsk dramaserie i seks episoder om Linda som må sone på øyas eneste kvinnefengsel etter at hun overfaller faren og etterlater ham i koma. Ingen vet at hun skjuler en mørk hemmelighet som kan rive familien fra hverandre – men også sette henne fri.

ISLANDSK MYSTERIUM: Thora Bjorg Helga som Linda i «Prisoners». Foto: , RUV Nordvisjon/Eurovisjon

28.07 på Amazon Prime: «The Last Tycoon»

Dramaserie i ti deler som er løselig basert på F. Scott Fitzgeralds roman ved samme navn. Handlingen utspiller seg i 1936 da Nazi-Tyskland forsøker å styre produksjonen av Hollywood-filmer. Produsenten Monroe Stahr (inspirert av Irving Thalberg) kjemper mot sjefen Pat Brady for å stå imot kravene fra Adolf Hitler. Matt Boomer spiller Stahr mens Kelsey Grammer har rollen som sjefen. Også Lily Collins har en viktig rolle.

PERIODEDRAMA: Matt Boomer og Dominique McElligott i «The Last Tycoon». Foto: , Amazon Prime Video

18.08 på Netflix: «Marvel’s The Defenders»

Den amerikanske superheltserien i åtte episoder samler mange av våre kjente Marvel-fjes i én og samme serie. Blant annet møter vi Krysten Ritter som Jessica Jones, Mike Colter som Luke Cage, Charlie Cox som Daredevil og Finn Jones som Iron Fist. Også Sigourney Weaver og Rosario Dawson har roller i nysatsingen.

