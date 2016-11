Seltzer nektet norsk statsborgerskap: – Regelverket er helt koko

NRK-profil Thomas Seltzer søkte nylig om norsk statsborgerskap, i tillegg til sitt amerikanske, men fikk blankt avslag fra UDI.

Programleder Thomas Seltzer (47) har hatt amerikansk statsborgerskap siden han ble født på Hamar og vokste opp i Wisconsin. Han flyttet med foreldrene til Nesodden i 1975, da han var seks år.

Mens Seltzers far er amerikansk og Seltzer-slekten er fra Texas, er slekten hans på morssiden norsk, fra Løten.

Etter mange år som profilert musiker i Turboneger og som programleder for «Trygdekontoret» og «Natta Norge» på NRK, søkte Seltzer om norsk statsborgerskap i tillegg til sitt amerikanske.

– Jeg tenker at det er ryddig å ha norsk statsborgerskap. Jeg betaler jo «en dullion» i skatt og føler meg ganske norsk. Men det er det slutt på nå! sier Seltzer til VG.

– Skal dyrke amerikansk identitet



9. november ble det avslag fra UDI, i et vedtaksbrev Seltzer nylig delte på sin Facebook-side.

AVSLAG: Thomas Seltzer delte avslaget fra Utlendingsdirektoratet på sin Facebook-side. VG har fått tillatelse til å dele skjermdumpen. Foto: , Privat

– Hva innebærer det for deg å ha amerikansk statsborgerskap?

– Én gang i året må jeg ned på Grønland politistasjon og få fornyet oppholdstillatelsen sammen de andre brunøyde innvandrerne. Det er greit det. Jeg har prøvd å integrere meg i alle år, men nå skal jeg dyrke min opprinnelige identitet, fastslår han.

– Hva legger du i det?

– I disse identitære tider hvor man skal dyrke sine røtter vil jeg feire min texanske identitet og flagge med sørstatsflagget på 17. mai, selv om det nok gir litt dårlig amarone-stemning i hyttefeltet på Nesodden. Dessuten har NRK fått pålegg fra staten om økt satsning på fremmedkulturelle på skjermen, så jeg ser for meg minst en time-halvannen i gullrekka på fredagskvelden, sier Seltzer.

GULLRUTEN: Thomas Seltzer og samboer Cecilie Waade på Gullruten i Bergen i 2014. Seltzer har flere ganger vunnet pris for «Trygdekontoret». Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han sier at det er uaktuelt for ham å løse seg fra sitt amerikanske statsborgerskap.

– Jeg kommer ikke til å si fra meg mitt amerikanske statsborgerskap, for jeg føler meg amerikansk også. Da får det heller bare være. Man ser ikke samme rigiditet fra amerikanske myndigheter, og jeg kjenner mange som har dobbelt statsborgerskap, sier Seltzer til VG.

Ifølge UDI er det bare unntaksvis norsk lov åpner for dobbelt statsborgerskap. Du kan ha dobbelt i tre tilfeller: Enten om du ikke kan løse deg fra ditt tidligere statsborgerskap, om du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene ved fødselen, eller om du er norsk statsborger og får statsborgerskap i et annet land uten å ha bedt om det.

– Koko regelverk



– Hva synes du om regelverket for statsborgerskap?

– Jeg synes regelverket er helt koko. Jeg vet ikke hva som er tanken bak. Jeg skjønner at en ikke skal fly rundt med mange forskjellige pass, og synes statsborgerskapet skal henge ganske høyt. Du skal ha mye kulturell undervisning, og det er fint med et ritual på Rådhuset. Men jeg føler jeg har bestått et par ganger, sier Seltzer og legger til:

– Det er takken for millioner i skatt.

Seltzer lagde i forbindelse med det amerikanske presidentvalget spesialepisoden «Trygdekontoret spessial – i Hillary og Donalds bakgård», der han oppsøkte flere slektninger. Blant annet møtte han sin fetter og kusine som er tvillinger, hvor fetteren støtter Clinton og kusinen støtter Trump.

– For noen år siden så jeg barndomshjemmet mitt til salgs for 30.000 dollar. Byen vi bodde i, Superior i Wisconsin, midt i det amerikanske rustbeltet, er bortimot lagt ned. Så om jeg ville stemt Trump hvis jeg hadde blitt der – du ska’kke se bort fra det! Sa Seltzer til Dagsavisen i forbindelse med programmet.

– Alltid følt seg som en outsider



Som utenlandsk statsborger som har vært bosatt i Norge i over tre år sammenhengende før valgdagen, kan Seltzer stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, men ikke ved stortingsvalg.

I et intervju med VG Helg i november i fjor, fortalte Seltzer:

– Jeg har alltid følt meg som en outsider, men på en ok måte: Jeg føler meg inkludert og velkommen, men blir aldri kvitt outsider-perspektivet. Da vi først kom til Norge syntes jeg norsk hørtes rart og dumt ut. Jeg sa til pappa at det var uaktuelt for meg å lære dette nonsensspråket. Nå har jeg riktignok lært meg det, men jeg føler meg fremdeles innimellom som en fremmed i Norge. Det gjør jeg også når jeg er i USA, så jeg befinner meg i en evig kulturell skjærsild. Når det er sagt så kjenner jeg Norge kanskje bedre enn veldig mange nordmenn, for man lærer mer med et utsideperspektiv enn når man beveger seg på kulturell autopilot. Jeg har vært land og strand rundt, også på steder der ingen skulle tru at nokon kunne ta på horesminke og matroslue og spille bass mens man drikker en kasse øl.