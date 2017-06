«Petter Uteligger» kommer med ny serie på TV 2

Den siste tiden har Petter Nyquist jobbet med Erlik Oslo for å få startet en kaffebar med ansatte fra gatemiljøet i Oslo. Nå blir hele prosessen en ny TV-serie på TV 2.

=Kaffe, heter kafeen i Akersgata i Oslo som er startet av stiftelsen Erlik. De gir også ut magasinet =Oslo som vanskeligstilte og rusavhengige selger på gata.

Målet med kafeen er å gi disse gruppene en mulighet for lønnet arbeid, jobbtrening, kompetanse og mestring som ligger nærmere en normal jobb enn det å selge =Oslo. Alle de ansatte har bakgrunn fra rusmiljøet, og noen av dem har aldri før hatt en vanlig jobb. Alle har gått gjennom et omfattende opplæringsprogram, forteller Erlik.

Kaffebar-dokumentar

Nå er det også klart at hele prosessen er filmet, og fortsatt filmes, av Teddy TV til det som skal bli en lengre dokumentarserie på TV 2.

Produsent Vidar Nordli Mathisen forteller til VG at de ikke er ferdige med å fortelle historier om «Petter Uteligger»:

– Vi er ikke ferdig med denne problematikken selv om Petter levde 52 dager på gata og så dro på tur med disse menneskene. Dette er atter et nytt prosjekt, der Petter er bedt om å være med av Erlik. Her har han en tredje rolle. Mens han på tur var initiativtaker, er han nå inspirator, sier produsenten.

MER TV: Petter Nyquist, her avbildet i anledning at han var trippelnominert til Gullruten i mai. Foto: Gøran Bohlin , VG

– Ikke lei av Petter



Petter Nyquist opplyste på Facebook tirsdag at han har jobbet med Erlik i flere måneder for å få ferdig kaffebaren og forberede dem som skal jobbe bak disken.

Videoklippet der han forteller om prosjektet er onsdag kveld vist over 600.000 ganger, noe som er med på å overbevise Nordli Mathisen om at folk ikke har fått nok av «Petter Uteligger»:

– Det er jeg ikke redd for. Visningene på Facebook gir klartegn om at folk ikke er mette, sier han og legger til:



– Petter fascinerer oss. Han gikk fra å være nysgjerrigper til idealist på de 52 dagene på gaten. Nå vil han gjøre en forskjell.

Produsenten forteller at planen er at dokumentarserien skal sendes på TV 2 «en gang i 2018». De har filmet i to måneder, og skal fortsette å filme framover.

– Vi må bruke hele høsten på å gjøre den ferdig, fastslår han.

Flere serier på TV 2



Fra før har Nyquist hatt flere suksesser på TV 2. Det startet med «Petter Uteligger» i 2015 der småbarnsfaren forlot familien for å leve 52 dager på gata i Oslo. Denne våren har Nyquist vært å se i tre dokumentarserier på TV 2: «Petter Uteligger: Fra gata til Nordkapp», i to programmer med fokus på pårørende til rusavhengige, og én tur til Afrika sammen med Kjell Gunnar, som Nyquist ble kjent med i første serie.

Kafeen =Kaffe ligger i Akersgata 32, og åpner for publikum torsdag. Onsdag kveld er det åpningsfest i gaten utenfor, der blant annet Paperboys og Endless spiller og Nyquist er konferansier.