«Nytt på nytt»-kollegenes høydepunkter med Jon Almaas

Han har stilt i miniskjørt og fremført Kylie Minogue, er opptatt av andres motesans, og går ikke av veien for å stå på hodet for å få oppmerksomhet. Det er blant kollegenes beste Almaas-minner.

Knut Nærum skriver i en e-post at han husker «Nytt på Nytt» som «en jevn dur av munterhet», og om han skal trekke frem én konkret opplevelse velger han spøkefullt noe fra en redaksjonsfest.

– Jon stilte i miniskjørt og fremførte en medley av Kylie Minogue-låter, skriver han.

Bakgrunn: Jon Almaas slutter i «Nytt på nytt».

Røyskatt i tissen

Pernille Sørensens Almaas-høydepunkt er faktisk av det grove slaget:

– Jeg kommer ikke til å glemme da vi hadde en nyhet om en dame som hadde fått en røyskatt i røret i huset sitt, som Johan Golden klarte å få til å handle om underliv i stedet i starten av saken. Og da klarte ikke Jon å komme seg videre. Det ble en sak vi aldri fikk snakket om ordentlig, fordi Jon ikke klarte å lese overgangene, eller komme med noe som ga noe annet innhold enn at hun hadde fått en røyskatt opp i tissen. Da var det veldig vanskelig for resten av programmet ikke å le. Det er en av mine favoritt-groviser, fatslår paneldeltakeren.

Husker du: Almaas beklager utilsiktet vitsetyveri.

Linn Skåber mener Almaas' hobbyer har tilført mye.

– Det er alltid hyggelig å jobbe med Jon. Han har alltid en ny og morsom hobby å fortelle om. Som for eksempel dirkepeerioden hans. Trompetperioden var OK, langrennrennsperioden var kjedelig. Når han ikke snakker om ski er han Norges morsomste. Jon er fin og god og kommer til å fungere kjempegodt i «Paradise hotel» ... eller hva han skal, sier hun.

(Saken fortsetter under bildespesialen)



Ingrid Gjessing Linhave trekker frem flere høydepunkter hun husker spesielt godt i tiden med «Nytt på Nytt». Det første er fra etter at hun fikk jobben, men mens det ennå var hemmelig.

– Jeg møtte Jon i en skobutikk på Majorstuen i Oslo. Jeg var med venninner, som ikke visste noe, og han og jeg sto der og smilte. Samtalen handlet egentlig om «Nytt på nytt», men vi lot som om det handlet om sko.

Motebevisst



Hun setter pris på at hun har fått ta del i at Almaas skriver FAU-brev på rim, eller med skjulte konkurranser, slik at foreldrene skal lese hele.

– Eller det å sitte ved siden av ham på improteater i Edinburgh og hele stykket stoppet opp fordi mannen på scenen fikk øye på Jon og ville prate med ham og finne ut «Hvem i huleste er du som er så kjekk?», forteller hun.

Så avslutter hun med at Almaas hver dag utbroderte sin mening om hennes klesplagg.

– Aldri slemt, alltid morsomt. Og han hadde som oftest rett. Jeg kunne tro jeg hadde fin kjole, men skjønte via ham at jeg faktisk hadde tatt på meg noe som var mer gardin enn kjole, sier hun.

Almaas siste innspilling: – «Nytt på nytt» har betydd alt.

Johan Golden medgir at hans Almaas-høydepunkt inkluderer Golden selv.

– Jeg må vel være så narsissistisk at mitt Almaas-høydepunkt var da jeg var gjest selv. Det er det jeg kanskje husker best: Det å komme gående inn utenfra, litt ukjent, og møte hele det apparatet første gang. Jeg tipper det er en 8-10 år siden, jeg tror det var med Linn, sier Johan og legger til:

– Jeg har fulgt utviklingen opp gjennom. Det var litt mer tilbakeholden opptreden til å begynne med, og så ble jo Jon mer eller mindre komiker etter hvert han også. Jeg synes faktisk de siste årene, når Jon virkelig har dratt på, at det har vært veldig, veldig morsomt.

Det er ikke bare på TV Jon Almaas kan være en spilloppmaker. Det vet Guri Skavlan som har vært prosjektleder for «Nytt på nytt» siden starten i 1999 alt om.

– Hvis han for eksempel synes jeg sitter for lenge i telefonen, kan han fysisk stå på hodet for å få min oppmerksomhet. Da er det kroppsbeherskelsen hans som slår inn, sier hun til VG.

Fikk du med deg: Almaas vil hevne Eias tisse-stunt.

«Oppfant» Almaaas



Det er ikke mange i NRK som kjenner Almaas bedre enn Guri Skavlan.

OPPFINNEREN: Prosjektleder Guri Skavlan, her på en premiere på Det Norske Teater i 2012. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Det var jeg som «oppfant» ham, sier hun lattermildt.

Hun har kjent Jon over 18 år.

– Han er blitt som en bror, og med min erfaring med brødre holder man kontakten med dem, sier Guri, som for øvrig er søsteren til Fredrik Skavlan.

Hun både fant ham og oppfant ham – og i jubileumsprogrammet «Nytt på nytt 15 år» forteller hun om hva som skjedde da hun diskuterte programlederjobben i «Nytt på nytt» med ham første gang i 1999.

– Der og da sa jeg – «På audition med deg!». Han ville ikke, og kom bare med mange dårlige unnskyldninger, minnes Skavlan.

– Jeg kan ta jobben, jeg, men jeg tror ikke det kommer til å bli noe bra, forteller Jon selv i samme program at svaret hans var.

Det skulle vise seg at han tok feil.

Slutter selv

Skavlan mener gjestene har stor respekt for Almaas.

– Bak et elegant ytre, har en stor varme og det er mye alvor over Jon. Han er en petimeter som vil at folk skal være bra – og de skal være bra mot hverandre. Akkurat som fugene på badet skal være rette, sier prosjektlederen.

Hun legger ikke på noen måte skjul på at hun kommer til å savne Jon Almaas, samtidig som hans avgang også innebærer nye utfordringer for henne.

– Jeg har lenge sagt at jeg skal jobbe med «Nytt på nytt» så lenge Jon vil være der. Derfor takker vi nå av begge to etter mange fine år med mange fine folk rundt, sier hun.