Ny julekalender for barn

Anne Marie Ottersen og Ole André Sivertsen dukker opp i en helt ny julekalender denne julen.

Det er strømmetjenesten Viaplay som står for TV-satsingen rettet mot barn og unge mellom åtte og 12 år.

Sivilingeniør og tidligere «Newton»-programleder Ole André Sivertsen (45) skal sammen med skuespiller Anne Marie Ottersen (71) levere en julekalender som kombinerer underholdning med vitenskap.

Mer om Sivertsen: Fikk sparken - ble TV-stjerne.

«Det store eksperimentet», heter serien som inviterer seerne med på eksperimenter innen blant annet kjemi, musikk og matematikk.

– «Newton» møter «Fangene på fortet»

LITT SKUMMEL: Anne Marie Ottersen spiller en noe spesiell professor som tar barna til fange og ikke slipper dem ut før de gjennomfører ulike eksperimenter. Foto: Anders Ekert , Viaplay

Handlingen følger to barn, spilt av Leona Makita (11) og Mathias Thomsen Nesvåg (11), som har vunnet en stor nordisk oppfinnerkonkurranse for barn. Som en del av premien får de besøke oppfinneren Professor Primus, men hun blir misunnelig på hvor flinke de er, og låser dem inne i laboratoriet sitt.

Sivertsens forrige program: Deltaker sjenket til 1,6 i promille.

For å slippe ut må de utføre daglige eksperimenter på oppdrag av professoren og prøve å ta seg tilbake til familiene sine før jul.

Sivertsen beskriver serien som ««Newton» møter «Fangene på fortet»».

– I 24 episoder fikk jeg lov til å leke, fantasere og gjøre alt fra å lage kålsaft i regnbuens farger til å skyte druer med lufttrykkskanon. Det er utrolig kult at Viaplay satser på et slikt konsept og jeg håper virkelig at det gir mersmak hos seerne, sier han.

Har du lest: – Det var helt sykt å legge ned «Fredrikssons Fabrikk».

Ottersen spiller Professor Primus.

– Professor Primus har vært et eventyr å få spille. Med så mange forskjellige eksperimenter måtte vi hele tiden være på tærne, forteller hun i en pressemelding.

Viaplay er en av Viasats strømmeplattformer, men episodene vil slippes som en tradisjonell julekalender, med én ny episode per dag. Serien er en skandinavisk samproduksjon, produsert av Nexiko, og har premiere på Viaplay i Norge, Sverige og Danmark 1. desember. Hvert lag har sitt eget «lag» av skuespillere og får dermed egen versjon på sitt språk.

Fikk du med deg: Ottersen: – «Skal vi danse» er det skumleste jeg har gjort.