Ny «Grey’s Anatomy»-serie

«Private Practice» er lagt ned, men nå kommer en ny søsterserie til «Grey’s Anatomy». Den skal handle om brannmenn.

«Grey’s»-skaper Shonda Rhimes og hennes produksjonsselskap Shondaland tvinner ikke tomler selv om «Private Practice» ble lagt ned for fire år siden. Hun produserer blant annet «Scandal», «How to Get Away with Murder» og «The Catch» i tillegg til sykehusserien fra Seattle som er inne i sin 13. sesong.

Nå er det klart at de også skal produsere en ny serie med anker i «Grey’s Anatomy»-universet. ABC offentliggjorde planene tirsdag, melder Deadline.

FIKK SEKS ÅR: Kate Walsh (stående i grønt) som Dr. Addison Montgomery, Tim Daly som Dr. Pete Wilder, Audra McDonald som Dr. Naomi Bennett, Paul Adelstein som Dr. Cooper Freedman, KaDee Strickland som Dr. Charlotte King, Chris Lowell som William Dell Parker, with Taye Diggs som Dr. Sam Bennett og Amy Brenneman som Dr. Violet Turner i «Private Practice» sesong 1. Foto: Eric Ogden , ABC

Den nye avleggerserien skal følge brannvesenet på en brannstasjon i Seattle, og kommer på skjermen i 2018. Serien skal skrives av «Grey’s»-produsent og med-showrunner Stacy McKee som har vært med «Grey’s» siden starten, og skal vise hvordan menn og kvinner på stasjonen risikerer liv og lemmer for jobben.

Det antas at hovedpersonen i serien kommer til å bli introdusert i «Grey’s Anatomy» i sesong 14 til høsten. Ifølge Deadline kan det også være enkelte rollefigurer fra «Grey’s» blir med over i den nye serien.

«Grey’s Anatomy», som i Norge vises på TV 2, har fremdeles svært gode seertall i USA. Den er fremdeles ABCs mest sette serie.

«Private Practice» var den første såkalt «spinoff»-serien fra «Grey’s». Den fulgte legen Addison Montgomery (Kate Welsh), som ble skilt fra Derek Sheperd, over til jobben ved en privat klinikk i Los Angeles. Serien gikk i seks sesonger.