NRK-kollegene røper: Dette visste du ikke om Jon Almaas

Anne Lindmo vil savne ham i trimrommet. Knut Nærum kaller ham satirens Erik Bye, mens Fredrik Skavlan sier han har prøvd å bli kompis med Jon Almaas i årevis - uten å lykkes.

I anledning Jon Almaas' siste dag som programleder for «Nytt på nytt» har vi bedt en rekke NRK-kolleger svare på noen korte spørsmål.

Bakgrunn: Almaas' siste «Nytt på nytt»-innspilling.

Her er deres hyllester og avsløringer:

Knut Nærum, tidligere medprogramleder i «Nytt på nytt»:

– Hva er det beste med Jon?

– Han har jobbet seg opp fra å være Norges morskeste programleder til å bli en bauta i norsk underholdning. Jeg vil gå så langt som å kalle ham satirens Erik Bye.

– Hva er det verste med Jon?

– Jeg er veldig glad for denne anledningen til å trekke fram noe negativt ved Jon i anledning av at han slutter etter sytten og et halvt år som programleder i «Nytt på nytt». Da vil jeg trekke fram den hangen han har til å raske til seg andres mobiler når de ser en annen vei og sende grove meldinger til alle på kontaktlista.

Husker du: Almaas beklager utilsiktet vitsetyveri.

– Hva kan du røpe om Jon som seerne ikke vet?

– Han er Norges beste quizmaster også privat.

Ingrid Gjessing Linhave, tidligere medprogramleder i «Nytt på nytt»:

– Hva er det beste med Jon?

– Jeg synes det er utrolig sympatisk at han er så ekstremt lite skrytete. Han kan sitte blant folk som vræler om hva de har trent og fort det gikk, og Jon har garantert bedre tider men sier ingenting. Han er dessuten en fyr som liker hagegreier, graving, snekring og dyr, og har veldig mange artige hobbyer. Som jobbkollega er han i en humorliga for seg selv og ekstremt god på å ikke bruke unødvendige ord. Og har en medfødt timing som er uovervinnelig.

Fikk du med deg: Almaas vil hevne Eias tisse-stunt.

– Hva er det verste med Jon?

– Jon kan spise 5 kilo boller uten å få bollemage. Verre egenskaper kommer jeg ikke på. Det blir litt som å prøve å baksnakke en gullbarr. Han er en bra fyr.

– Hva kan du røpe om Jon som seerne ikke vet?

– Jon kan faktisk en sjeeeeelden gang ha morratryne. Han har prøvd å dressere ville skogsmus. Og han pleier å helle juice over i en vannflaske og ha matpakke med på jobb hver dag. Og han deler av den hvis man stirrer lenge nok.

I AKSJON: Jon Almaas blir hyllet av Knut Nærum (f.v.), Pernille Sørensen, Linn Skåber og Johan Golden under sin siste innspilling av «Nytt på nytt» som vises i kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Linn Skåber, tidligere medprogramleder i «Nytt på Nytt»:

– Alltid hyggelig å jobbe med Jon. Han har alltid en ny morsom hobby å fortelle om. Som for eksempel direkperioden hans, trompetperioden var OK, langrennsperioden var kjedelig. Når han ikke snakker om ski er han Norges morsomste. Jon er fin og god og kommer til å fungere kjempegodt i Paradise Hotel... eller hva han skal.

Husker du? Ingrid Gjessing Linhave forlater «Nytt på nytt»

Noman Mubashir, programleder i NRK:

– Hva er det beste med Jon?

– Jon og jeg delte ut en pris under Amandafestivalen, for beste film. Han var programleder. Vi bestemte oss for å snakke «indiskengelsk». Det ble veldig morsomt, Amandastatuetten ble kledd opp i en sari!

– Hva er det verste med Jon?

– At han ser så utrolig bra ut på tv. Håper han skal til CNN nå!

– Hva kan du røpe om Jon som seerne ikke vet?

– At han bare barberer seg rett før «Nytt på Nytt»-sendingene. Resten av uka har han sånn tredagersskjegg.

Les også: Noman Mubashir sto frem som homofil – får massiv støtte på Facebook

Guri Skavlan, prosjektleder for «Nytt på nytt» siden starten:

Hva er det beste med Jon?

– Han er fantastisk morsom, snill og superelegant i alt han sier og gjør.

– Hva er det verste med Jon?

– Han kan ha et litt pussig forhold til tider. Kl. 10, er ikke nødvendigvis kl. 10, for å si det sånn.

Les også: «Nytt på nytt»-seerne sørger over Knut Nærum

– Hva kan du røpe om Jon som seerne ikke vet?

– Han er helt rå til å stå på hodet. Hvis han for eksempel synes jeg sitter for lenge i telefonen, kan han fysisk stå på hodet for å få min oppmerksomhet. Da er det kroppsbeherskelsen hans som slår inn.

NYTT PÅ NYTT-VIKAR: Høsten 2010 fikk Linn Skåber permisjon fra «Nytt på Nytt» for å spille teater. Trond Viggo Torgersen var en av åtte vikarer hos Jon Almaas og Knut Nærum den høsten. Foto: NRK

Trond-Viggo Torgersen, programleder, komiker og «Nytt på nytt»-vikar:

– Hva er det beste med Jon?

– Jon er alltid til å stole på: kommer presis og er godt forberedt. En dyd for oss som jobber i tv og radio.

Trond-Viggo: Har spilt inn siste «20 spørsmål»: – Rart, men ikke vemodig

– Hva er det verste med Jon?

– Jon har en tendens til å bli litt for pirkete og ha for litt mye kontroll. «Slippe seg helt løs» er nok ikke hans hovedmotto.

– Hva kan du røpe om Jon som seerne ikke vet?

– Som lege er jeg forsiktig med å røpe noe om folk, men lar dem røpe det selv.

Ingvild Helljesen, journalist og hallodame, NRK:

– Hva er det beste med Jon?

– Hyggelig, stilig og kul fyr – og allsidig!

– Hva er det verste med Jon?

– Det vet jeg sannelig ikke! Tror ikke han har så mange «verste-sider», jeg. Jeg har ikke sett dem i hvert fall.

«Nytt på nytt»kollegene: Våre høydepunkter med Almaas.

– Hva kan du røpe om Jon som seerne ikke vet?

– Jon er en strålende og god Birkebeiner! Både på ski og på sykkel! Jeg tror han har vært med syv ganger i rittet, jeg – og tatt merket fir ganger, vel – det er veldig bra! Et år tror jeg til og med han var med i Trippelen; ski, sykkel og løping – da kan man kalle seg «Årets Birkebeiner»! Det står det respekt av!

Thomas Seltzer, programleder NRK:

– Hva er det beste med Jon?

– Jon er ekstremt konkurransebevisst. Det applauderer jeg. Vi spiller ishockey sammen innimellom på et uformelt lag med navn Ismigerne. Han er veldig, veldig god og tar ingen fanger, for å si det sånn. Jeg kjøpte meg hockeyhjelm med stålnetting-visir foran og gikk bort til ham der han sitter i nabokontoret, jeg bare «Haha, prøv å treffe trynet mitt nå». Han humret for seg selv og demonstrerte kjapt og greit hvordan han akkurat kunne greie kjøre enden på håndtakdelen av hockeykølla gjennom hullene i stålnettingen. For å si det sånn, det øyeblikket der var et bittelite avsnitt i en stor kosmisk bok som heter «Betahanner som ble satt på plass av alfahanner».

Husker du? Seltzer: - Kokainen ødela livet mitt

– Hva er det verste med Jon?

– Jeg er ikke sikker, og jeg vet ikke hvorfor jeg tror det, men jeg tror han har ganske dårlig musikksmak.

TAKKER AV: Knut Nærum og Jon Almås etter at Nærum hadded spilt inn sitt siste «Nytt på nytt» i slutten av april i fjor. Torsdag var det Jon Almaas sin tur. Foto: Fredrik Solstad , VG

Fredrik Skavlan, programleder NRK:

– Hva er det beste med Jon?

– Som programleder er Jon et naturtalent, mer brilliant enn noen andre jeg kan tenke meg i Skandinavia. Det har vært et privilegium å få lede programmet etter ham. Ikke minst med tanke på seertallene hans.

Les også: Skavlan og Almaas tjente mest

– Hva er det verste med Jon?

– Jon er en veldig morsom mann, men også ganske privat av seg. Mange av oss i bransjen har forsøkt å bli kompis med ham i årevis, men han virker ikke som han behøver flere venner.

Anne Lindmo, programleder i NRK:

– Jon er en vanvittig flink TV-mann og en hyggelig kollega, vi kommer til å savne ham voldsomt i NRK. Han kommer til å etterlate seg et tomrom også i trimrommet vårt, jeg vet mange som blir kraftig inspirert når Jon ligger og rauter i Bråsterk-apparatet. Men altså - jeg er jo prinsipielt tilhenger av at man tar noen dristige valg og røsker seg ut av komfortsonen flere ganger i løpet av yrkeslivet, og jeg skjønner godt at han etter alle disse årene har apetitt på noe nytt. Jeg ønsker ham lykke til i TVNorge!

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef:

– Hva er det beste med Jon?

– Han er smart og lun. Det er umulig å ikke like Jon, selv om han fornærmer deg. Grunnleggende bra kar!

– Hva er det verste med Jon?

– Flyktig og utålmodig – han holdt bare ut i 18 år.

– Hva kan du røpe om Jon som seerne ikke vet?

– Han er veldig flink til å bake rullekake – de nye kollegaene i TVNorge kan glede seg.