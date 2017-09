Norske Tom Erik oppfylte drømmen: Fikk gjesterolle i «Glamour»

Porsgrunnsmannen Tom Erik Hansen (35) skrev til produsenten av den amerikanske TV-såpen og ba om å bli skrevet inn i serien.

I forrige uke rullet den første episoden med nordmannen i gjesterolle over TV-skjermene i USA. Den andre episoden vises i kveld, og den tredje og siste kommer 21. september.

For Hansen ble bønnhørt.

– Dette var en opptur. Ikke alle TV-selskaper hadde gjort dette for en fyr fra Norge, sier 35-åringen til VG.

Men så er ikke Hansen en hvem som helst for TV-staben og stjernene i «Glamour (The Bold and The Beautiful)». Som Norges kanskje aller mest ihuga såpefan, har Hansen besøkt TV-settet i Los Angeles fire ganger før. Han har fått nær kontakt med flere av skuespillerne, og han har vært primus motor for å få «Glamour» til fortsatt å leve på norske skjermer.

OMSVERMET: Tom Erik Hansen på settet i CBS Television City omkranset av (f.v.) Rome Flynn (Zende Forrester), Reign Edwards (Nicole Avant Forrester), Anna Maria Horsford (Vivienne Avant), Obba Babatundé (Julius Avant), Jacob Young (Rick Forrester) og Thorsten Kaye (Ridge Forrester). Foto: PRIVAT

Da VG intervjuet Hansen i 2013, innrømmet han at drømmen var å få en liten rolle i den ikoniske TV-serien. I vår bestemte han seg for å sette inn støtet.

– Jeg mistet moren min i mars. Hun var en stor fan av «Glamour». Da tenkte jeg fader heller, man lever bare én gang. Jeg sendte en mail til en av produsentene, som jeg har god kontakt med, og forklarte at det har skjedd litt dramatiske ting i livet. For å hedre mamma, spurte jeg om det fantes en mulighet for å bli skrevet inn i serien på et vis. Det var han helt med på. «We will make your mom proud», skrev han.

I august tok Hansen turen over Atlanteren igjen. Der fikk han oppleve tre lange og intense dager på innspillingssettet.

ØYEBLIKK: Tom Erik Hansen fikk lov å kalle Brooke (Katherine Kelly Lang) en «slut from the valley». Foto: PRIVAT

– De ville at jeg skulle spille en fotograf, så jeg fløy rundt med et kamera. Jeg visste ikke at jeg skulle få replikk, men ble det fortalt like før første scene. Da tenkte jeg «Har noen et par valium?», ler nordmannen.

Men han klarte brasene i scenen mot Steffie Forrester, spilt av Jacqueline MacInnes Wood (30).

– Jeg har møtt henne flere ganger, så vi er godt kjent. Hun fikk meg til å slappe av, så jeg var trygg.

– Hvordan føles det å ha skrevet seg inn i «Glamour»-historien?

– Det er helt utrolig. Jeg tenker på hvor mange fans som skulle gitt alt for å oppleve noe sånt og må klype meg litt i armen.

«GLAMOUR»-STJERNER: Tom Erik Hansen med (f.v.) Kimberlin Brown (Sheila Carter) og Rena Sofer (Quinn Fuller Forrester). Foto: PRIVAT

Hansen visste ikke selv når den første av de tre episodene skulle på lufta, så da en kamerat fra USA ringte i forrige uke og sa at han hadde sett ham på TV, var det stas.

– TV-en sto på i bakgrunnen, og han reagerte da han kjente igjen stemmen min, sier Hansen.

Kalte henne «slut»

Han fikk for øvrig gjort alvor av enda en gammel drøm. Gjennom sine gjentatte besøk på settet og hyppige kontakt med skuespillerstaben, har han også fått god tone med den kanskje aller største stjernen i «Glamour» – nemlig Katherine Kelly Lang (56), som spiller Brooke Forrester.

– Jeg har alltid hatt lyst til å få æren av å kalle Brooke for en forbanna sluske, eller en «slut from the valley», som hennes svigermor i serien (Stephanie, red. anm) hadde til vane å gjøre. Så jeg spurte Katherine om hun ville improvisere en scene sammen med meg – så jeg kunne få det filmet med min mobil.

Såpestjernen lot seg ikke be to ganger. Resultatet ses under (artikkelen fortsetter under videoen):

– Katherine er verdens beste. Så ekte. Alle i produksjonen er rause mennesker. For amerikanerne er det ganske eksotisk å være nordmann. De forbinder Norge med et velfungerende samfunn, sier Hansen.

SELFIE: Katherine Kelly Lang og Tom Erik Hansen. Foto: PRIVAT

Han tror at mye av grunnen til at han er tatt så godt inn i varmen, er at han ikke oppfører seg som en typisk overivrig beundrer. 35-åringen har observert mye galskap på ulike fan-arrangement verden over.

– Jeg har sett hylende kvinner som henvender seg til dem ved rollenavn. Min tilnærming er at skuespillerne er vanlige folk. Egentlig har jeg aldri vært spesielt «starstruck». Det er lettere for dem å få tillit mennesker som ikke er helt i hundre, tror Hansen.

Ivrig forkjemper



Såpeentusiasten vet at også «Glamour»-staben setter pris på all innsatsen han har lagt ned.

GOD TONE: Tom Erik Hansen (t.h.) og Darin Brooks, som spiller Wyatt Fuller. Foto: PRIVAT

– Jeg har hjulpet dem i årevis med å få tilbake serien i Norge. Det har vært mange timer med arbeid. I dag sendes serien på TV 2 Sumo, men vi skulle gjerne sett den på lineær TV, sier nordmannen om serien, som har blitt tatt av den ene kanalen etter den andre.

– Selv om serien har gått sin seiersgang i Norge og kanskje sett sine beste dager her, så har de enorme seertall i andre land. Hadde «Glamour» blitt behandlet bra i Norge, ville den nok hatt en solid plass. Det er synd at det har gått sånn, mener Hansen.

David Gregg, pressekontakt for «Glamour», opplyser til VG at skuespillerne verdsetter Hansens engasjement:

– Vi liker å holde kontakten med fans og seere, og skuespillerne har møtt Tom Erik mange ganger. Skuespillertalentet hans er opp til publikum å vurdere.

Noe honorar for gjesteopptredenen har ikke Hansen fått.

– Honoraret er opplevelsen. Hovedmanusforfatter Bradley Bell sa til meg at «nå er du en del av familien». Det syntes jeg var fint sagt, sier Hansen.

EMMY-STATUETT: «Glamour» har høstet flere TV-priser, og her poserer Tom Erik med en av dem. Foto: PRIVAT

– Når du nå har fått være med i serien, hva kan toppet dette?

– Det må være å bli fast inventar, smiler Hansen, som også har vært statist i «Hotel Cæsar» og hatt en liten gjesteopptreden i «Lilyhammer». Han har også vært statist i filmen «Blind».

De tre «Glamour»-episodene med Hansen vises på Sumo i januar neste år.

