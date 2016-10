«Nobel» kåret til Prix Europa: Aksel Hennie: – Jeg er takknemlig, ydmyk og glad

NRK-serien «Nobel» har vunnet en gjev TV-pris på den europeiske radio- og TV-festivalen i Berlin.

– Da er «Nobel» akkurat kåret til Europas beste TV-serie her i Berlin! ! Takk alle sammen som var med. Dette er VÅR dag! Jippi!, skriver seriens regissør Per-Olav Sørensen på Facebook fredag kveld.

Også på Instagram har han delt nyheten, og bildet med manusforfatter Stephen Uhlander som tok imot prisen. Uhlander har skrevet manuset sammen med Mette Bølstad, som tidlig i research-fasen for krigsserien snakket med norske soldater om deres opplevelser.

Aksel Hennie har hovedrollen i TV-serien som spesialsoldat Erling Riiser. Vi følger ham både på oppdrag i Afghanistan og etter hjemkomsten til Norge, og får se stadig nye sider ved jobben og det den medfører.

– Å vinne Grand Prix Europa betyr enormt mye for oss alle som har vært med å lage «Nobel». At serien nå har enda større sjanse til å finne et stort publikum utenfor Norge er selvfølgelig utrolig bra, og viktig for seriens videre liv. «Nobel» er en serie det har vært en drøm å lage, en serie jeg har vært stolt av å presentere, og det å få en pris av den størrelsen gjør meg både takknemlig, ydmyk og glad, skriver Hennie til VG i en tekstmelding.

Det er på Prix Europa, som regnes som «europamesterskapet» i TV og radio, at dramaserien «Nobel» i kveld kuppet TV-prisen i fiksjonskategorien. 25 dramaserier fra hele Europa var plukket ut til Prix Europa-finalen, og disse er sett og vurdert av juryen den siste uken.

VGs podkast «Uløst» var også nominert, i kategorien Digital audio. Den vant i september Prix Radio i Norge.

Historie om norske soldater



Fiksjonsserien, som utspiller seg i samtiden og handler om Norges deltakelse i krigen i Afghanistan, har blitt godt mottatt hjemme i Norge, med rundt 750.000 seere av lineærsendingene.

– Historiene om de norske fredsbevarende soldater er klart underfortalt. Men den angår oss alle, har Sørensen sagt om serien i et tidligere intervju med VG.

«Nobel» er en åtte episoders TV-serie à 50 minutter produsert av Monster med et budsjett på rundt 70 millioner kroner. Den er spilt inn på steder som Oslo, Praha og i Marokko.

HOVEDPERSONER: Regissør Per-Olav Sørensen og hovedrolleinnehaver Aksel Hennie under presentasjonen av serien i fjor. Foto: Frode Hansen , VG

– Prix Europa henger svært høyt og ingen norsk dramaserie har heller derfor vunnet før. Å vinne for «Nobel», i konkurranse med den beste serien fra hvert europeisk land, er en stor ære for Monster Scripted som produksjonsselskap. Å produsere TV-drama er et teamarbeid og denne prisen deles derfor med alle involverte både foran og bak kamera, sier produsent Håkon Briseid i Monster Scripted i en pressemelding.

Per-Olav Sørensen har satt opp rundt 60 teaterstykker, laget rundt 60 TV-episoder og to langfilmer - foruten å være journalist. Blant annet er han kjent for dramseriene «Halvbroren» og «Kampen om tungtvannet». Han har vært innom stor variasjon i sjangre for å lære seg faget, men var veldig klar for å ta for seg samtiden i «Nobel»:

– Der jeg synes det er hyggeligst å være, er der jeg kan blande drama og journalistikk: Hvor man kan prøve å besøke kulturelle eller strukturelle samfunnsproblemer, eller moral og etikk, i en dramatisk form, opplyste regissøren i et tidligere intervju.

