Matthew Perry tas av skjermen

Etter tre sesonger er det over og ut for TV-serien «The Odd Couple».

Komiserien, som er en nyversjon av 70-tallsserien og 1968-filmen med samme tittel, skrinlegges av CBS. Det melder en rekke amerikanske medier, deriblant Deadline.

Den tidligere «Venner for livet»-stjernen Matthew Perry (47) har vært hovedprodusent for serien. I tillegg til at han har spilt hovedrollen som DJ på en sportsradiokanal.

Siste episode rullet over skjermene i USA i januar, og siden har det vært usikkert hva som skjer. Nå er altså beslutningen tatt om ikke å gå for en sesong fire.

Perry har ikke kommentert nedleggelsen, men hintet galgenhumoristisk på Twitter i forrige måned at han ante hvilken vei det bar.

«Ansiktet mitt på scenedøren til «The Odd Couple» er malt over med grønn maling. Jeg tror det bare kan bety at vi er tatt av lufta».

Han har ikke tvitret siden.

Den andre mannlige hovedrollen i serien spilles av Thomas Lennon (46). De to figurerer som de gamle collegekameratene Oscar og Felix. Heller ikke Lennon har kommentert nedturen.

Også før sesong tre så det mørkt ut for serien, men CBS valgte likevel å bestille 13 nye episoder. «The Odd Couple» har gjennom den siste sesongen fristet om lag fem millioner seere, noe som ikke holder mål for TV-giganten.

I Norge har TV 2 Sumo sendt serien.

