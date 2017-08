Marian Saastad Ottesen dårlig på «Vikingane»-innspilling: – Jeg tenkte «Jeg dør, jeg dør!»

HAUGESUND (VG) Sjøsyke gjorde at skuespiller Marian Saastad Ottesen måtte kombinere amming i lunsjen med spybøtte for å komme gjennom innspilling i vikingbåt.

I TV-serien «Vikingane» spiller Saastad Ottesen den tidligere høvdingfruen Hildur. Innspillingen av sesong 2 startet ganske nøyaktig ett år etter sesong 1, og i mellomtiden har Marian og samboer og «Vikingane»-kollega Nils Jørgen Kaalstad rukket å få sitt tredje barn, sønnen Otto.

Han var bare fem uker gammel da Ottesen måtte forberede seg på nye innspillingsutfordringer – blant dem å lære seg å ri og å befinne seg i vikingbåt på åpent hav.

Amming med spybøtte



– Jeg ble så kvalm! Jeg ble så sjøsyk, forteller skuespilleren og fortsetter:

– Jeg hadde sagt ifra at jeg blir så sykt sjøsyk at vi må begynne med mine scener. Men så står man utpå der, og så begynner bølgene. Jeg tenker at jeg bare må gjøre det jeg skal, men så kommer kvalmen. Jeg ser rundt meg, og ingen andre får det, men jeg kjenner at «nå går jeg ned». Jeg ser at nøttefatene og sjokoladefatene sendes rundt, og statistene ler og vitser, men jeg tenker bare «Jeg dør, jeg dør!». Så var det inn til land og amme i lunsjen med spybøtte ved siden av. Det var det verste! Sier Ottesen og ler ved tanken.

– Hjelper ikke sjøsyketablett?

– Det er ikke så bra å ta når man ammer, så jeg turte ikke det. Men jeg fikk faktisk gå etter lunsj, for jeg orket ikke mer. Jeg var så dårlig. Men neste sesong er jeg med – da kan jeg bare kjøre på med sjøsyketabletter og heller være litt søvnig utpå der. Nå er jeg klar for mer båt!

– Så du vil være med flere sesonger?

– Jeg håper vi kan lage mange sesonger! Nå er jeg ferdig med å lage barn, så nå kan jeg bare dra dit og kose meg, sier skuespilleren og smiler.

Skjønt, at det bare er kos å spille inn en stor dramaproduksjon på to språk over noen intensive uker, har flere av skuespillerne vært klare på at det ikke er.

– Vi har jo veldig, veldig lange dager. Vi gjør det på både norsk og engelsk, og har leseprøver for neste dag på kvelden etter innspilling. Og med en liten baby blir det ikke så mye søvn, medgir Ottesen.

– Men det var veldig gøy. Det var så intenst på sesong 1, og da var det nytt for alle, men da vi kom tilbake kjente vi til hverandre. Det kjentes litt som et slektstreff der du ikke har sett slektningene på ett år, men når man begynner å være sammen, merker man at man kjenner hverandre godt.

TRIO: Nils Jørgen Kaalstad som Arild, Marian Saastad Ottesen som Hildur og Silje Torp som Frøya i den nye sesongen «Vikingane» 2. Foto: , Viafilm

Lærte å ri



– Måtte du lære deg noe nytt til denne sesongen?

– Min rollefigur har en ganske morsom sesong, uten at jeg kan røpe for mye, men jeg var på ridekurs. Jeg følte det var litt kjapt opp på hesteryggen fra fødsel, og det var ganske heftig. Jeg slet litt med å komme opp i trav, der du bruker magemusklene til å dra deg opp, og de var ikke helt på plass Det gikk greit, men jeg hoppet over traven, sier hun.

Siden både hun og Kaalstad jobber lange dager på «Vikingane», løste de logistikken med at barna på 6 og 3 år hadde barnevakt hjemme, mens Ottesens mor var med på innspilling på Avaldsnes på Karmøy for å passe på Otto.

– Det krever veldig bra planlegging og er veldig hektisk, men det gikk veldig bra, sier hun og legger til:

– Og «Vikingane» hadde jeg virkelig lyst til å være med på. Jeg synes Jonas (Torgersen, journ. anm) og Jon Iver (Helgaker, journ. anm.) som har skrevet og regissert er helt fantastiske å jobbe med. De har klart å skape et univers hvor alle som er med har en dedikasjon til prosjektet. De er skikkelig flinke! Da vi fikk vite at det ble en sesong til, og jeg visste at jeg var gravid, var det ikke noen tvil om at vi bare måtte løse det. Så var det flaks at jeg rakk å få ut barnet før det var ridetrening!

PAR PÅ SETT: Marian Saasted Ottesen og Nils Jørgen Kaalstad under opptak på «Vikingane» sesong 2. Foto: , Viafilm

Engelsk på Netflix



Sesong 2 er nå ferdig innspilt og kommer på NRK på et så langt ukjent tidspunkt i høst. Den engelsktalende versjonen av sesong 1, «Norsemen», hadde premiere på Netflix i store deler av verden fredag. Produsent Anders Tangen forteller at de holder på å planlegge flere sesonger.

– Det å få en norsk TV-serie på Netflix er helt fantastisk. Å få være med på det som norsk skuespiller, er helt unikt. Og med en komedie - det er utrolig morsomt å få være med på at hele verden kan få se det tullete greiene vi har stått og laget i vind og regn, sier Ottesen.

Hun mener de i sesong 2 har utvidet universet de begynte på i første sesong.

­– Jeg synes manuset på sesong 2 var mer av det som var gøy med sesong 1. Det var utrolig gøy å lage den nye sesongen. Jeg husker en av regissørene sa da vi skulle lansere første sesong at den var en blanding mellom episk og dust. Det synes jeg er en så treffende beskrivelse!

– Du har jo også de veldig pretensiøse seriene om vikingene, som «Vikings», da synes jeg det er litt gøy med denne litt mer dustete vikingversjonen. Det er noe spesielt med å være ute på en location som er så vakker og naturskjønn, i de fantastiske kostymene vi har fra NRK – og så er innholdet så dust. Det kjennes veldig morsomt!