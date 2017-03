Linn Skåber om kjæresten: – Han kommer til å dø av skam

Når du ser Linn Skåber (46) i en pinlig situasjon i «Best før», kan det være du er inspirasjonen.

Skåber liker nemlig å observere menneskene rundt seg. Det har hun gjort siden hun var liten, og tatt med seg gjennom jobber som dørvakt, servitør, blomsterdekoratør og konvoluttlimer.

Nå er hun aktuell med serien «Best før», der hun spiller Lena som på samme dag fyller 40, blir dumpet og mister jobben. Og derfra går det ikke bare bedre. Serien skriver Skåber med «Hjerte til hjerte»-samarbeidspartnerne Terje Solli og Line Fougner Christensen, og hun bruker skamløst av omgivelsenes opplevelser.

Samler på mennesker



– Jeg bruker egentlig både sjelen til tekstforfatterne og ting jeg hører om ute. Så hele livet mitt går på å samle historier og samle hva folk har opplevd. Alt blir rollefigurene, forteller hun VG.

– Hvordan samler du på dem?

– Ofte er det så rare ting jeg opplever at det er vanskelig å notere. Det er en slags følelse mellom mennesker. Det er nesten som lukt. Men jeg må jo formidle det til manusforfatterne så vi får den følelsen, men det er sånn jeg går og samler inntrykk. Det har alltid vært hobbyen min: Å samle på relasjoner mellom mennesker og erfaringer.

UBEKVEM FAMILIE: Renate Reinsve som Anemone, Christian Skolmen som Morten, Anne Marie Ottersen som Lenas mor og Linn Skåber som Lena i «Best før». Foto: , TV 2

– Hvordan er du i observatørmodus ute?

– Jeg har nesten ikke lyst til å si det, for da kommer folk til å tenke på det. Men jeg vet for eksempel hvem som sitter bak oss nå. Jeg skanner lokalet og vet hvem som er hvor. Ikke fordi jeg tenker at jeg skal drite dem ut, jeg er bare interessert i hvordan folk oppfører seg. Det er derfor jeg driver med det jeg gjør også, for å fortelle de historiene man har observert i livet, sier Linn.

Starter innspilling av ny sesong



I kveld er det premierefest for «Best før». Lørdag ble hele første sesong lagt ut på TV 2 Sumo, og førstkommende lørdag har serien premiere på TV 2. Og neste uke starter innspillingen av sesong 2.

– Jeg har ikke hvilt veldig lenge på laurbærene denne gangen, men jeg liker godt å være i innspillingsmodus. Nå blir det «Best før» mandag til torsdag og «Norske talenter» på fredag. Det som er deilig med å fortsette å skrive, er at vi er litt i universet, og da er det gøy å leke med karakterene på manusbordet, sier hun.

Hun har allerede fått flere reaksjoner på serien fra seere.

– Jeg hørte om en familie der datteren klarte tre episoder, da måtte hun ut på kjøkkenet. Mens det var faren som satt igjen og lo mest. Det var litt annerledes enn det pleier å være for meg – det er alltid jentene som holder ut, men nå er det mennene, sier hun og ler.

MUSIKER: Simon Malm (t.v.) med Babel Fish-bandkollegene Tarjei, van Ravens, Halvor Holter og Odd Harald Jensen da de vant den andre MGP-delfinalen i 2011. Stella Mwangi vant finalen. Foto: Krister Sørbø , VG

Lena i serien er veldig opptatt av å finne kjærligheten igjen. Selv har Linn de siste årene vært kjæreste med musikeren Simon Malm (44).

– Hva er det underligste du selv har gjort for å oppsøke kjærligheten?

– Det er vel når man prøver å imponere folk og ser seg selv utenfra. Å prøve å være kul og ikke være det. Alle typer dater og prøving på det er ting jeg heiser opp i denne serien her, for jeg synes det er vondt uansett. Mest fordi «date» ikke var oppfunnet da jeg begynte å henge med folk på 80-tallet. Vi visste ikke hva ordet betydde før vi ble kastet i det i 30-åra.

– Ble det mange pinlige dater?

– Ikke så mange, for jeg turte aldri. Jeg er skikkelig barnslig på det. Jeg liker at vi er flere på date.

Flau kjæreste

– Kjæresten din har vel sett deg gjøre mye på film og TV før– hva synes han om å se deg som lett desperate Lena?

– Han har ikke sett noe. Men i går så vi på «Neste sommer», og da måtte han gå på kjøkkenet, for han synes det er flaut. Da tenkte jeg bare «Oh my god». Jeg elsker «Neste sommer», men jeg får ikke vondt i magen av det og må gå ut av stua. Så flaut synes han det er, sier Linn og ler godt.

BYJENTE: Linn Skåber er Løkkajente og trives i byen. Hun gleder seg til våren når hun kan løpe langs Akerselva. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg tenker at han kommer til å dø av skam. Han får så vondt i magen av uhøflighet og ting som går utenfor komfortsonen. Det synes jeg er litt morsomt. Han skal se det i kveld, da. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre – jeg må gi ham masse øl eller noe.

Linns sønn Niels på 14 er hun mindre bekymret for.

– Han er hakket hvassere på dette. Han tåler mer. Han er veldig god til å gi kritikk. Han tør å si i fra, og analyserer scenene i større grad. Det er artig det. Han har nok større toleranse for pinlighet. Det er nok fordi han er oppvokst sånn.

Hun flirer.

– Men du bruker ikke egne pinlige opplevelser i serien?

– Jo da. Jeg bruker det nok som følelser. Det er jo en grunn til at jeg forsøker å gjøre det ekte. Jeg har det jo i meg – alle har det i seg. Det morsomme med sånne serier, er at folk begynner å åpne seg. I dag har jeg hatt to-tre jenter som har fortalt meg om sine øyeblikk som de ikke har fortalt til noen før. Da er jo livet mye gøyere – når de faktisk har opplevd det, sier hun og fortsetter:

– Jeg blir veldig glad når folk sier de har opplevd noe lignende. For da har vi truffet noe. Selv om de må lete litt etter skammen.

Det må ikke Lena.