«Klovn»-kone Lene Nystrøm: – Nesten vondt å se

Aqua-Lene (43) innrømmer at hun er spent og kjenner på nervene før sin nye TV-rolle.



Den norske Aqua-vokalisten blir trekkplaster i en av Danmarks desidert største seermagneter, nemlig den kommende sesongen av situasjonskomedien «Klovn».

Iben Hjeile (46), som har fylt rollen som kona til Christensen frem til nå – og som tidligere også var hans kjæreste i virkeligheten, er nemlig helt ute av bildet. Paret er skilt på TV, og Nystrøm er Christensens nye utkårede.

Da nyheten ble kjent mandag, uttalte Nystrøm til danske TV2 at hun er stor fan av «Klovn», og at hun skal spille «en ekstrem versjon av seg selv».

TV-PAR: Lene Nystrøm og Casper Christensen på første innspillingsdag i Køben mandag. Foto: Casper Christensen/Instagram

Litt nervøs

Til VG forteller Nystrøm at det desidert beste med «Klovn» er nettopp hvor langt de drar scenene.

– Det gjør nesten vondt å se noen ganger, sier hun.

– Konseptet «Klovn» går ut på å improvisere seg frem gjennom en storyline. Det gjør det levende. Ikke noe planlegges eller presses frem. Det er så gøy, og ikke minst utfordrende. I tillegg er det nervepirrende, da jeg skal spille mot tre av Danmarks absolutt morsomste og proffeste komikere.

I tillegg til «ektemannen» Christensen fyller Frank Hvam (46) og Mia Lyhne (46) de andre store rollene.

Privat er Nystrøm nysingel. I april i år ble det kjent at Nystrøm og Aqua-ektemannen Søren Rasted (47) går fra hverandre etter 16 års ekteskap. Stjerneparet har to barn sammen.

– Dette gjør vi i enighet og med den største respekt for hverandre, skrev de i en felles pressemelding.

Nystrøm, som ble superstjerne som frontfigur i Aqua på 90-tallet, har en god del skuespillererfaring. Hun debuterte på filmlerretet i 2009 i den blodige danske thrilleren «Fri os fra det onde». Senere fulgte en rolle i norske «Svik». Sangeren har i tillegg figurert i fem filmer om «Varg Veum», og i den danske TV-serien «Leon og Lulu».

AQUA: F.v.: René Dif, Lene Nystrøm og Søren Nystrøm Rasted i mars i år, like før comebacket på «We Love The 90s». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Heldig

Nystrøm er full av lovord om sin nye TV-ektemake:

– Casper er en gavmild mann og venn. Det er ikke annerledes under «Klovn»-innspillingen. Jeg er så heldig for at de har valgt meg, sier Nystrøm til VG.

TV-DUO: Frank Hvam (t.v.) og Casper Christensen i «Klovn». Foto: Jan Petter Lynau

Den nye sesongen er den syvende i rekken av «Klovn», som også har resultert i to filmer. Innspillingen startet i København i går, men enn så lenge er det lite den norske stjernen kan si om hva de skuelystne har i vente.

Snart filmaktuell

TV-seerne må uansett vente til neste år før resultatet dukker opp på skjermen. Før den tid vil norske kinogjengere se Nystrøm i sving på lerretet i en sentral rolle i Leon Bashirs «Gjengangere», som beskrives som tidenes første norske fengselsfilm. Der figurerer hun som fengselsbetjenten Lill-Maren. Filmen har premiere i oktober.

Selv om Nystrøm har travle dager på TV-settet nå, så har hun tid til musikk. Aqua turnerer fortsatt, og popveteranene har ikke mindre enn tre konserter førstkommende helg. Om Aqua-kollegene også blir å se i noen glimt i «Klovn», er uvisst. Nystrøm kan ikke gå i detaljer om planene for kommende runde av TV-satiren. Hun vil heller ikke kommentere sin nye singeltilværelse.

I Norge sendes «Klovn» på TV 2 Sumo. Første episode gikk på lufta i 2005.