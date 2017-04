Katherine Langford i omstridte «13 Reasons Why» stjerne over natten

TV-serien om 17 år gamle Hannah, som begår selvmord og etter sin død tar et oppgjør med de «skyldige», har tatt verden med storm.

For ett år siden kunne hovedrolleinnehaver Katherine Langford (20) bare drømme om den forestående suksessen. Hun hadde nettopp vendt hjem til Perth i Australia etter å ha prøvd seg på en haug med TV-auditioner i Los Angeles – uten å få jobb.

Men da hun sendte et videoopptak av seg selv over til filmbyen en stund etterpå fordi hun hadde hørt om en kommende serie med navn «13 Reasons Why», var det klaff.

I et intervju med nettstedet The Fifth Sense forteller Langford at hun ble «blåst av banen» da hun ble oppringt fra L.A. med beskjed om å pakke kofferten. Hun hadde fått rollen som Hannah.

Frem til da helt ukjente Langford ble superstjerne på et blunk da serien gikk på lufta for to uker siden. Idrettskarrieren hun hadde sett for seg som svømmer på landslaget, er skrinlagt.

20-åringen gikk på en High School for spesielt talentfulle, akademiske elever.

– Der ble kreativiteten vekket. Jeg la svømmingen på hylla og begynte i stedet å skrive låter på pianoet i auditoriet. Og så ble jeg med i dramagrupper.

HOVEDROLLE: Katherine Langford spiller Hannah Baker. Her i en scene fra serien. Foto: Beth Dubber/Netflix

Langford er glad for å gjøre dystre spådommer til skamme, for det var mange som mente hun aldri kom til å lykkes. Ikke hadde hun noen formell skuespillerutdannelse heller.

– Jeg er nøye, energisk og sta, så da jeg fikk høre at jeg som 19-åring var for sent ute, tenkte jeg bare at «jeg skal vise dem».

Hjertet banker hardt for rollefiguren.

– Hannah er full av integritet. Hun har tillit til andre mennesker og ønsker å tro at alle er gode. Det er noe jeg kjenner meg igjen i, men til slutt så er det nettopp det som er Hannahs største problem. «13 Reasons Why» er den beste og hardeste serien jeg kunne debutere med, sier Langford.

I serien tar 17-åringen sitt eget liv etter blant annet å ha følt seg mobbet og utestengt. Hun etterlater seg 13 kassettopptak, hvert av dem ment for ungdommer hun mener har sin del av skylden for at hun nå er død.

Selv om seere verden over har hyllet serien på Twitter, har organisasjonen Suicide Awareness Voices of Education i USA uttrykt stor skepsis. De mener at «13 Reasons Why» glorifiserer selvmord.

Langford sier i intervjuet, som ble gjort før bekymringsmeldingene kom, at hun får tilbakemeldinger fra mennesker som mener serien har forandret livene deres.

– Jeg ønsker å være der for mennesker sombefinner seg i samme situasjon som Hannah.

HELE STABEN: Stjernene i «13 Reasons Why» sammen med medprodusent Selena Gomez (i midten) på premieren. Foto: AFP

Under innspillingen ble Langford kjent med Selena Gomez (24), som er medprodusent for «13 Reasons Why». Langford røper at det var den berømte popstjernen som kastet henne ut i sosiale medier.

– Jeg hadde hatt lukkede profiler, men en kveld over en middag lente Selena seg over bordet og hvisket: «Du bør åpne dem». Og noen få dager senere gjorde jeg nettopp det.

På Instagram, hvor hun på få dager har gått fra å ha 1500 følgere til over tre millioner, takker 20-åringen for responsen fra fans. Der oppfordrer hun også mennesker som sliter til å oppsøke profesjonell hjelp.

Langford har for øvrig sikret seg sin aller første filmrolle også, i «Simon Vs the Homo Sapiens Agenda», basert på 2015-romanen med samme navn.