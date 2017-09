Kate Walsh spilte lege på TV – fikk hjernesvulst: Advarer mot egendiagnose

For to år hadde Kate Walsh en svulst på størrelse med en sitron i hjernen. Selv tenkte hun først ikke på å gå til legen.

I nesten ti år spilte hun legen Addison Montgomery i TV-seriene «Grey’s Anatomy» og «Private Practice». I tillegg til selv å være en av landets ledende neonatale kirurger, var Montgomery i starten av «Grey’s» gift med hjernekirurgen Derek Sheperd.

Men skuespilleren selv tenkte først ikke på å gå til legen da hun begynte å merke at hun hadde problemer med å fullføre setninger og tankerekker i begynnelsen av 2015.

– Jeg hadde jobbet sinnssykt mye – kanskje 80 timer i uka, og jeg trente også veldig mye, så jeg ble ikke overrasket. Jeg tenkte «OK, jeg får endre treningsmetodene og bytte til roligere ting som å gå turer», forteller Walsh til Cosmopolitan.

Men 49-åringen ble ikke bedre. Pilates-instruktøren hennes la merke til at høyresiden hennes så ut til å helle litt nedover. Når hun kjørte bil ble hun dratt mot høyre fil. Først i juni kom hun seg til legen.

– Jeg tenkte det kanskje var overgangsalderen, men jeg presset på for å få avtale med en nevrolog. Det var et instinkt, og jeg måtte virkelig argumentere for å få tatt MR-bilder, for de gjør ikke det så ofte. Men jeg fikk tatt det, og takk og pris for det, for det viste seg at jeg hadde en veldig stor svulst i venstre pannelapp, sier skuespilleren til magasinet.

Etter MR-undersøkelsen måtte hun ikke vente på å få svar. Hun fikk umiddelbart beskjed om at radiologen ville snakke med henne og fikk så beskjeden om at hun hadde en hjernesvulst.

– Da hun begynte å si «vel, det ser ut som du har en ganske stor hjernesvulst», var det som jeg forlot kroppen min. Assistenten min hadde kjørt meg til undersøkelsen, og jeg måtte få tak i ham så han kunne notere, for jeg var ikke tilstede. Det var noe jeg aldri hadde kunnet forestille meg, fortsetter Walsh.

– De trodde den var godartet, men kunne ikke vite det sikkert før de kom seg inn dit. Den var over fem centimeter, som en liten sitron i hodet mitt.

Tre dager senere ble hun operert. Svulsten viste seg å være godartet, og kirurgene fikk fjernet hele.

– Etter det hadde jeg kun fokus på å bli bedre. Jeg elsker å jobbe hardt og gjøre 800 ting på én gang, så dette var en virkelig fantastisk leksjon i å hengi seg til helbredelsesprosessen. Jeg gjorde akkurat det legene ba meg om og stilte tonnevis av spørsmål. Jeg fikk mye støtte, og tok den tiden jeg trengte, sier Walsh.

Hun tok ni måneder fri før hun begynte å jobbe igjen. Da spilte hun blant annet inn den kontroversielle Netflix-serien «13 Reasons Why». Etter operasjonen har hun passet på å få minst 7-8 timer søvn per natt.

Skuespilleren sier den viktigste lærdommen fra den skumle opplevelsen er at folk må oppsøke lege.

– Gå til legen! Vi er alle lært opp til å prøve å stille diagnoser selv, som «Jeg får forandre treningsregimet mitt, eller endre dietten». Jeg er veldig proaktiv, har sterk vilje og er selvstendig, og tidligere, selv om jeg spilte en lege i en årrekke, gikk jeg ikke ofte til legen utenom min årlige gynekologtime. Så for meg var det en stor tankevekker som fikk meg til å gå til årlig sjekk, sier hun.

Walsh forteller også at erfaringen med å spille lege ikke gjerde henne til noen tryggere pasient.

– Men skulle tro at jeg ville føle meg trygg på sykehuset, siden jeg har tilbragt mer tid på sykehus-sett enn hjemme i nesten et tiår. Men det var motsatt: Jeg var skikkelig pysete og følte meg som om jeg var seks år gammel. Moren min ga meg en bønnekrans, og en venn ga meg et kosedyr til å ha med på operasjonen. Jeg spilte en skikkelig tøffing på TV, men det å være pasient selv er en så sårbar opplevelse.

Noe av grunnen til at 49-åringen nå velger å fortelle om opplevelsen, er at hun deltar i en reklamekampanje for Cigna sykeforsikring sammen med blant andre Patrick Dempsey som spilte eksmannen Derek Shepherd i «Grey’s Anatomy».