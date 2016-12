Julens store TV-guide

Ettertanke er vel og bra i julen, men ikke glem underholdningen! VG gir deg oversikt over søtsakene som sendes på TV i julen.

Om du drar krakken bortåt fjernsynsglaset (eller dataskjermen) i julen, er dette blant godbitene du kan se.

Dette er anbefalinger blant programmene som sendes lineært i julen. Det er selvsagt også et enormt tilbud av serier og filmer tilgjengelig for strømming, se blant annet tips til 20 julefilmer du kan strømme her.

Filmviter og TV- og filmanmelder i VG, Ingvill Dybfest Dahl, har gått gjennom TV-programmet på de største norske kanalene i juledagene og funnet dette utvalget:

JULAFTEN

07.30 på TV 2:«Gråtass – Gøy på landet» (2015)

For de utålmodige i den yngre garde som vil at julaften skal starte tidlig, serveres fjorårets Gråtass-film. Den første i serien handler om bygutten Gustav som drar til bondelandet på sommerferie. Han savner rullebrett og asfalt, men ting snur når han oppdager den «levende» traktoren Gråtass på nabogården.

07.55 på TVNorge: «En Muppet julefortelling» (1992)

Om du kommer i julestemning av en kombinasjon av Muppetene og Dickens’ fortelling om Ebenezer Scrooge, er dette filmen for deg. Michael Caine stiller som Scrooge og både Kermit og Miss Piggy har sentrale roller.

MUPPETJUL: Miss Piggy (Frank Oz) som Emily Cratchit, Michael Caine som Ebenezer Scrooge, Kermit the Frog (Steve Whitmire) som Bob Cratchit, Fozzie Bear (Frank Oz) som Fozziewig og Gonzo (Dave Goelz) som Charles Dickens i «En Muppet julefortelling». Foto: , Disney/Buena Vista

10.45 på NRK1: «Snekker Andersen og julenissen» (1973)

Dette er ikke spillefilmen som kom tidligere i år, men den «originale» filmingen av boksidene. Historien står selvsagt Alf Prøysen for, tegningene er av Hans Normann Dahl og Svein Erik Brodal har fortellerstemme på denne versjonen. For mange blir det ikke jul uten historien om snekkeren som bytter plass med julenissen for én dag.

11.00 på NRK1: «Tre nøtter til Askepott» (1973)

Filmen, som nylig ble digitalisert og restaurert for 700.000 kroner, har vært sendt på NRK siden 1975. I 1978 ble Knut Risans fortellerstemme lagt over de originale stemmene. For noen år siden ble denne tsjekkiske Askepott-historien kåret til tidenes julefilm av VGs lesere, med klar margin foran «Love Actually» og «Alene hjemme».

I JULESTRØMPEN: «Hjelp, vi har juleferie!», «Flåklypa Grand Prix», «Alene hjemme 2: Forlatt i New York» og «Braveheart» er blant filmene som går på TV julen 2016. Foto: , Warner Bros, TV 2, TWNETIETH CENTURY FOX,

11.30 på TV 2: «Mikke Mus og vennene hans feirer jul» (1999)

Tre ulike julehistorier fra Disney får vi i denne Mikke Mus-varianten.

12.25 på NRK1: «Reisen til julestjernen» (1976)

Det kom en nyinnspilling i 2012, men NRK sender versjonen med Hanne Krogh, Knut Risan og Bente Børsum. Historien følger prinsesse Gulltopp, som blir lurt ut i skogen på julaften av sin onde onkel som vil arve tronen. Forsvinningen skaper landesorg, men en spådom sier at prinsessen vil vende tilbake når julestjernen skinner igjen.

14.00 på NRK1: «Donald Duck og vennene hans»

Tegnefilmkavalkade med Donald Duck og Timmy Gresshoppe.

14.10 på TV 2: «Timmy Gresshoppes julefest» (1986)

For dem av oss som ikke får nok av Disney-snutter på julaften, byr denne varianten på Snipp og Snapp som stjeler julenøtter hos Donald Duck, vi får se Langbeins skileksjon, Peter Pan skal lære oss å fly, og Askepotts venner overrasker henne med en helt ny kjole. Sannsynligvis dukker også Timmy Gresshoppe selv opp for å avslutte ballet med «When You Wish Upon a Star».

FEST: Det blir dans og moro i «Timmy Gresshoppes julefest» på TV 2. Foto: , Walt Disney Studios

17.00 på NRK1: «Sølvguttene synger julen inn»

Ved middagstider stiller Sølvguttene med sølvstrupene sine også i år for å fylle de tusen hjem med kjente og mer ukjente julesanger. I år spiller Ellen Sejersted Bødtker harpe, Frida Fredrikke Waaler Wærvågen cello og Trond Sagbakken trompet. Kåre Nordstoga spiller orgel mens Fredrik Otterstad dirigerer.

17.40 på NRK1: «Karl-Bertil Jonssons julaften (1975)

Svensk humresøt animasjonsfilm om rikmannssønnen Karl-Bertil som mens han sorterer pakker på posten før jul, bestemmer seg for å ta fra de rike og gi til de fattige. Det faller ikke umiddelbart i god jord, og Karl-Bertil må ut på unnskyldningsturné på julaften.

NOSTALGI: Historien om Karl-Bertil Jonssons juleaften, her i julehafteformat fra noen år tilbake. Foto: Espen Braata , VG

20.00 på TVNorge: «Nissene over skog og hei»

Er du klar for litt lettere TV-titting etter mat og gaver, sender TVNorge de to siste episodene i reality-parodi-julekalenderen «Nissene over skog og hei» fra 2011 fra klokken 20. Espen Eckbos rollefigurer dukker opp, i tillegg til opptredener fra Atle Antonsen, Marian Saastad Ottesen, Line Verndal og Henrik Elvestad.

21.15 på NRK3: «Kurt blir grusom» (2008)

Den animerte filmatiseringen av Erlend Loes Kurt-univers ble kalt «en feststund for både små og store» av VGs anmelder. Kurt er en helt vanlig truckfører som er fornøyd med livet, helt til skittviktige dr. Petter flytter inn i nabohuset. Da blir Kurt grusom.

SINNA: Det klikker for trukfører Kurt i «Kurt blir grusom». Foto: . , NORDISK FILM/QVISTEN ANIMASJON

02.15 på NRK2: «O.J. Simpson – Made in America» (2016)

Den amerikanske ESPN-dokumentaren er kanskje årets beste dokumentar. Holder du deg våken sent på julaften – eller har en opptaksboks, må denne perlen sees. Den omfattende dokumentaren følger O. J. Simpsons stigning på stjernehimmelen, rettssaken der han var anklaget for drap og stjernens fall i etterkant. Alle fem episoder sendes i 02-tiden i juledagene på NRK2.

02.20 på TV3: «Blomster av stål» (1989)

En melodramaklassiker med Julia Roberts, Shirley MacLaine, Sally Field, Daryl Hannah og Dolly Parton. Føler du for å rense tårekanalene i julen, er det bare å benke seg for fortellingen om syke Shelby som frarådes å få barn, men som likevel skaffer seg en sønn. Rundt seg har hun et nettverk av kvinner fra Truvys skjønnhetssalong, som får vennskapene sine satt på prøve på flere måter.

DRAMAKOMEDIE: Sally Field, Julia Roberts, Olympia Dukakis, Shirley MacLaine, Dolly Parton og Daryl Hannah er blant skuespillerne i «Blomster av stål». Foto: , Sony Pictures Television

1. JULEDAG

07.20 på TVNorge: «Mary Poppins» (1964)

En Disney-klassiker med Julie Andrews i hovedrollen som den magiske guvernanten. I senere tid er det også laget film om prosessen med å filmatisere «Mary Poppins»: «Saving Mr. Banks». Disney-versjonen er verd å se blant annet for å lære seg sangen «Supercalifragilisticexpialidocious» (Sendes også 2. juledag på FEM kl. 10.55).

DISNEYVERSJON: Mary Poppins var egentlig en strengere person, men i Disneys versjon spiller Julie Andrews og Dick Van Dyke spiller Mary Poppins og Bert/Mr. Dawes Senior i en lystig variant. Foto: , Buena Vista Home Video

12.55 på NRK1: «Downton Abbey julespesial»

Jo da, «Downton Abbey» er ferdig, så dette er et gjensyn med julespesialen fra sesong 6. Men julen er jo tiden for nostalgi, så et gjensyn med adelsslekten Crawley og deres utvidede univers med venner og tjenere er ikke det verste man kan bruke tid på 1. juledag.

Les anmeldelsen av sesong 6: Godsets gang.

15.10 på TV 2: «Polarekspressen» (2004)

Denne animasjonsfilmen fikk en femmer i VG , og handler om en togferd mot Nordpolen for å få levert et julegaveønske til nissen selv. Ifølge anmelderen er det «i farten og i fjellene, de luftige farer, de nifse nestenulykker og svimlende landskap at «Polarekspressen» og dens digitalteknikk har sin styrke. Og gir frihet til å skape spenning uten grenser, i omgivelser av voldsom visualitet».

LEVERER ØNSKELISTE: Kontuktøren på «Polarekspressen» har ikke bare stemmen til Tom Hanks, han ligner på ham også. Foto: , Warner Bros./Sandrew Metronome

15.25 på NRK1: «Reisen til julestjernen» (2012)

Nyinnspillingen av historien om prinsesse Gulltopp som blir lurt ut i skogen på julaften av sin onde onkel som vil arve tronen. Regissert av Nils Gaup, med blant annet Agnes Kittelsen, Anders Baasmo Christiansen og Vilde Zeiner.

18.30 på TV 2: «Flåklypa Grand Prix» (1975)

Flåklypa er kåret til en av de beste norske filmer gjennom tidene, og selv etter snart fire tiår med teknisk utvikling, forblir bilrace-scenene hjertepumpende spennende. I 2003 ble det bråk da NRK bestemte seg for ikke å sende filmen i julen, men i år er det TV 2 som leverer klassikeren.

FORHANDLER: Emanuel Desperados, sjeik Ben Redic Fy Fazan og Reodor Felgen møtes. Foto: , Ivo Caprino/ TV 2

19.45 på NRK1: «Året med kongefamilien 2016

Også i år har Nadia Hasnaoui fått et stort intervju med kongen og dronningen om året som har gått.

21.00 på Viasat 4: «Grinchen» (2000)

Riktignok er den kåret til Tidenes verste julefilm med begrunnelsen «En støyende, glorete og avskyelig film, absolutt et lavmål i karrieren til regissør Ron Howard. Og det er heller ikke Jim Carreys beste øyeblikk », men Dr. Seuss-filmatiseringen om det illeluktende, utspekulerte og kriminelle vesenet som bor i fjellet og som bestemmer seg for å stjele julen fra de høytidsstemte, er like fullt en juleklassiker for flere.

23 ÅR GAMMEL: Steven Spielbergs «Jurassic Park» holder seg fremdeles godt. Foto: , UIP

21.30 på TV3: «Jurassic Park» (1993)

Originalfilmen i den etter hvert så lange sagaen om dinosaur-gjenopplivningen holder fremdeles mål over 20 år senere. Se den for litt grøss og spenning i julefreden.

22.20 på NRK3: «Kondolerer - Else Kåss Furuseth»

STOLT SKOTTE: Mel Gibson som William Wallace i «Braveheart». Foto: , Twentieth Century Fox

Har du ikke fått med deg denne oppsetningen live, til tross for flere lass med ekstraforestillinger, er det absolutt på tide å benke seg foran skjermen. Komiker Else Kåss Furuseth byr på både alvor, skikkelig triste temaer og lattertrillende glede i sin forestilling om livet og døden.

23.55 på TV3: «Braveheart» (1995)

En fremdeles ung og ennå ikke så gal Mel Gibson boltrer seg i rollen som den skotske uavhengighetsforkjemperen William Wallace som slåss mot den engelske kongens invasjon av Skottland på 1200-tallet. Det går ikke superbra for hverken Wallace eller kona Murron, men filmen byr på mye action og (hollywodifisert) historie underveis.

2. JULEDAG

06.00 på TV 2: «Knøttene» (1969)

For dem som måtte være våkne tidlig, leverer TV 2 klassisk animasjon fra 1969.

09.00 på TVNorge: «Frankenweenie» (2012)

Velkommen til en gotisk godteskuff: Unge Victor Frankenstein har bare én venn, nemlig hunden Sparky, så når en ulykke inntreffer, er å bringe kjæledyret tilbake det eneste Victor vil. Filmen er proppfull av referanser til klassiske og nyere skrekk-verk, og det er underholdning i seg selv å forsøke å få med seg alle. Stop-motion-teknikken skaper nydelige bilder av Burtons skranglete skrekk-verden.

VENNSKAP PÅ LIV OG DØD: Victor og hunden Sparky i Tim Burton-filmen «Frankenweenie». Foto: , The Walt Disney Company

10.10 på TV 2: «Solan og Ludvig og Gurin med reverumpa» (1998)

Animasjonsfilmen fra 1998 fikk en femmer på terningen av VGs anmelder, som skrev: ««Solan, Ludvig og Gurin med reverompa» er Norges første og frydefullt erkenorske svar på Disney-tegnefilmen, av høy og gjennomført, om ikke fullt så rutinert, kvalitet».

10.15 på NRK1: «Væråret 2016»

At nordmenn er opptatt av været, er ikke noe å lure på. I dette programmet får vi dessuten tre generasjoner Gislefoss som pynter juletre og loser oss gjennom de ulike værfenomenene vi har sett og opplevd i 2016.

14.25 på TVNorge: «Hjelp, det er juleferie!» (1989)

En obligatorisk klassiker, og den tredje i «Hjelp vi...»-filmene. Som vanlig oppstår forviklinger når Chevy Chase inviterer hele den meget utvidede Griswald-familien til julefeiring (også vist lille julaften).

JULEKLAR: Chevy Chase spiller Clark Griswold i «Hjelp, det er juleferie!» Foto: , Warner Bros

17.00 på TV 2: «Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa» (2012)

En oppdatert film som like fullt oser av Aukrusts lune og lattervekkende univers. Vi møter våre gamle kjente Solan, Ludvig og Reodor Felgen, som selvfølgelig får flere utfordringer i oppkjøringen til jul. Det blir både spennende, skummelt, og riktig så koselig.

19.45 på NRK2: «Den unge Zlatan»

En svensk dokumentar som kan treffe både de sportsinteresserte og dem som er interessert i fenomenet Zlatan Ibrahimovic. Dokumentaren følger stjernen fra debuten for Malmö FF i 1999, via noen turbulente år med Ajax Amsterdam til hans endelige gjennombrudd for Juventus i 2005. Med intervjuer med Zlatan selv.

21.00 på Viasat 4: «Avatar» (2009)

«Avatar» var verdens dyrest og mest teknisk avanserte film da den kom i 2009. Nå er det gått noen år, og fremdeles er det to år til oppfølgeren «Avatar 2» kommer, men den første filmen er fremdeles en interessant filmbragd.

DET BLÅ FOLKET: Menneskene lærer å leve som folket på planeten Pandora i «Avatar». Foto: , Twentieth Century Fox

21.30 på TV6: «The Holiday» (2006)

En moderne klassiker om juleferie, livet og kjærligheten med Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law og Jack Black (Også vist på TV3 tidligere i julen).

23.40 på NRK3: «Den fabelaktige Amélie fra Montmartre» (2001)

Fortellingen om skjør lykke og en ung kvinne som gjør livet godt for de fleste, fikk hele fem Oscar-nominasjoner og konkurrerte mot norske «Elling» i 2002. Audrey Tautou spiller varmhjertede Amélie Poulain i denne vakre filmen.

STJERNE: Audrey Tatou i tittelrollen i «Den fabelaktige Amelie fra Montmartre». Foto: , Europafilm

