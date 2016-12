Jon Almaas' siste «Nytt på nytt»-innspilling: – Det har betydd alt

Det var med lave forventninger Jon Almaas (49) kom inn i «Nytt på nytt» for 17 sesonger siden. I kveld hadde han sin aller siste innspilling av programmet.

Siden oktober har seerne visst at «Nytt på nytt»-kaptein Almaas hadde planer om å forlate skipet og utforske nye farvann hos TVNorge. I kveld var aller siste seilas med NRK-gjengen, da programlederen spilte inn sitt siste program, som sendes fredag kveld.

Bakgrunn: Jon Almaas slutter i «Nytt på nytt».

– Det er en «ut av kroppen»-opplevelse. Det har ikke helt sunket inn ennå at det er siste sending. Foreløpig er jeg bare glad, sier Jon Almaas til VG rett etter siste innspilling torsdag.

– Hva «Nytt på Nytt» betydd for deg?



– Det er jo et program som har fremstilt meg som smart og morsom og har gjort at man blir sett av mange. Det er som å få sitte på i en luksusbil. Det har vært hele mitt profesjonelle liv, fra jeg var 30, til jeg nå er godt oppi førtiårene. Du kan si at det har betydd alt, sier Almaas.

SISTE SENDING: Jon Almaas (i midten) sammen med f.v. Knut Nærum, Johan Golden, Pernille Sørensen, Linn Skåber og Ingrid Gjessing Linhave etter førstnevntes siste innspilling av «Nytt på nytt». Trond Solberg , VG

Hadde ikke tro på egne evner



Almaas røper at det nå skal være flere interne fester for å markere avskjeden med det populære programmet.

– Det er i hvert fall tre-fire avslutningsfester. Så det blir mer enn nok, sier han.

– Hva er ditt høydepunkt gjennom 17 år med «Nytt på nytt»?

– Jeg synes jo det er gøy de gangene jeg ler. Jeg synes det er gøy å se det. Jeg er ikke en sånn person som ler. Så de gangene jeg har sprukket opp og fått latterkrampe, da er det fordi det er gøy.

Husker du: Almaas beklager utilsiktet vitsetyveri.

Han trekker også frem programmet der Arne Strand og Martin Kolberg var gjester.

– Det er nesten trist at man ikke skal ha noen høydepunkter som er senere enn det å dra fram. Men det er vanskelig å spørre om høydepunkter når man har verdens morsomste jobb. Jeg har hatt det helt supert, sier Almaas.

Første episode av «Nytt på nytt» ble sendt 9. april 1999. Prosjektleder Guri Skavlan, forteller at det var hun som «oppdaget» Almaas.

– Der og da sa jeg: «På audition med deg!». Han ville ikke, og kom bare med mange dårlige unnskyldninger, sa Skavlan i jubileumsprogrammet «Nytt på nytt 15 år».

– Jeg kan ta jobben, jeg, men jeg tror ikke det kommer til å bli noe bra, forteller Jon selv i samme program at svaret hans var.

Seersuksess



En seersuksess ble programmet likevel. Gjennom oppstartsåret hadde de rundt 500.000 seere i snitt, og i 2003 satte «Nytt på nytt» en foreløpig rekord med 1,5 millioner seere. De siste årene har programmet stort sett hatt rundt én million seere.

Fikk du med deg: Almaas vil hevne Eias tisse-stunt.

– Det har vært enormt mye moro. Jon er så trygg som programleder, så ordentlig med gjestene sine. Han tar jobben sin veldig på alvor, han tør å være kjerringa mot strømmen. Han tør å stille spørsmål andre ikke tør. Tenk bare på hans kommentarer til Erna Solberg i programmet forrige fredag. Det er få andre som kan tillate seg slikt uten at det blir oppfattet som i overkant frekt, sier Skavlan som selv gir seg som prosjektleder nå som Almaas slutter.

Knut Nærum var den forrige fra originalbesetningen som sluttet. Han ga seg i fjor, etter 16 år og 442 «Nytt på nytt»-episoder, for å skrive bøker, tegneserier og teater. Når Almaas nå er borte, er ingen av den originale gruppen igjen. Bård Tufte Johansen skal hoppe etter Almaas.

Se bildeserien som viser «Nytt på nytt»-gjengen de siste 17 årene her: