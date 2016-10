Jack Falahee: På TV gjemmer han lik, i virkeligheten tilstår han alt

LONDON (VG) Han sees som arrogant jusstudent i heftige sexscener i «How to Get Away with Murder». Selv kaller Jack Falahee seg usikker, og en som tilsto alt som katolsk altergutt.

I «How to Get Away with Murder» spiller Jack Falahee (27) en av jusstudentene som blir viklet inn i det farlige spillet rundt jusprofessor Annalise Keating. I to sesonger har vi sett hvordan gruppen studenter forsøker å oppklare enkelte saker – samtidig som de jobber hardt for å begrave og dekke over andre.

Onsdag begynner sesong 3 på FEM, og da er Falahee tilbake i rollen som Connor Walsh. VG møtte ham på presseturné i Europa i sommer, før innspillingen av den nye sesongen.

– Jeg skal være ærlig: Disse 12 dagene i Europa før innspilling, kommer ikke til å hjelpe med livmålet i sex-scenene i hvert fall, sier han smilende da VG spør ham hvordan det er å spille inn de - i hvert fall i TV-sammenheng - ganske hete sexscenene.

«HTGAWM»: Gjengen i sesong 1 av «How to Get Away with Murder». F.v: Matt McGorry, Katie Findlay, Alfred Enoch, Karla Souza, Aja Naomi King, Jack Falahee, Billy Crown, Liza Weil og Charlie Weber. Foran Viola Davis som Annalise Keating. Foto: , ABC

– Det er veldig sårbart å kle av seg foran en hel haug med mennesker, og så vite at det du gjør skal vises til ti millioner mennesker i Statene og hvem vet hvor mange millioner mennesker i utlandet. Det er ikke noe jeg liker å tenke på. Men Conrad som jeg har de fleste av sexscene med, er en «superchill» fyr og vi har det gøy og spøker underveis, forteller skuespilleren.

I serien spiller han kjæresten til datageniet Oliver Hampton, spilt av Conrad Ricamora. Deres rollefigurer er åpent homofile.

Kroppspress



– Alle på settet er veldig avslappet og tar veldig hensyn under sex-scenene. Men det er noe jeg har slitt med og hatt et slags elsk-hat-forhold til, fordi jeg synes det er noe problematisk med at kroppene vi ser på TV ikke nødvendigvis er de mest realistiske, understreker Falahee og fortsetter:

– Det er en slags indre dragkamp jeg har der jeg tenker at «Jeg burde virkelig komme meg på treningsstudioet og kanskje ikke drikke denne halvliteren, men på den andre siden tenker jeg at «Nei, Connor er et ekte mannfolk». Jeg vet ikke om han ville hatt en six-pack midt i kaoset med jusstudiene.

Serieskaperne Shonda Rhimes og Peter Nowalk har ifølge Falahee sagt de støtter ham i å vise sin «virkelige kropp» på TV. Men enkelt synes han ikke det er.

KJÆRESTER: Connor (Falahee) blir kjæreste med Oliver Hampton (Conrad Ricamora) i «How to Get Away with Murder». Foto: , ABC

– Jo mer vi ser av «Thor» på film og av Chris Pratt-ene i verden som ser helt fantastiske ut, tenker jeg at det blir vanskelig. Men det er en del av jobben, påpeker han.

Ærlig altergutt



– Hva er det verste du selv har sluppet unna med?

– Jeg har ikke sluppet unna med mye, for jeg har en veldig klassisk skyldbetynget katolsk oppdragelse. Jeg gikk på katolsk skole og var altergutt, så jeg tilsto stadig og ble sittende med mine «Hail Mary» for å bøte på mine synder.

– Slapp du ikke engang unna med noe da du studerte i Amsterdam?

Falahee smiler.

– Du måtte jo ta opp det. Jo, jeg kom unna med mye der – la oss la det være med det, sier han og ler.

Sjokk av suksessen



Han gikk på få måneder fra å være en ukjent skuespiller som sov på sofaen hos en DJ-venn i Los Angeles, til å ha en stor rolle i en serie sett av 11,4 millioner amerikanere:

– Jeg var veldig, veldig heldig. Jeg er historien alle mine skuespiller-venner hater å høre, for jeg var bare i LA i to-tre måneder før jeg fikk tilbakevendende TV-jobber, og etter seks måneder var jeg så heldig å få denne rollen.

Han synes likevel ikke rollen var lett å få:

– Det var veldig vanskelig å få spilt inn en tape til «How to Get Away with Murder». Jeg hadde lite TV-arbeid på CV-en, så teamet mitt måtte virkelig kjempe for at jeg skulle få levere en tape. Og selv etter det var det nærmest ved hjelp fra oven at jeg kom gjennom nåløyet. Produsent Peter gikk gjennom opptak fra «kastet»-haugen en lørdag fordi han ikke fant Connor, så min tape og kalte meg inn til prøvespilling. Hadde han ikke kjedet seg, tror jeg ikke jeg hadde vært her, sier Falahee.

Suksessen og oppmerksomheten som fulgte med, opplevde 27-åringen som voldsom:

TRENTE FOR Å TAKLE STRESS: Jack Falahee ved mållinjen for Nautica Malibu Triathlon i september i fjor. Foto: Noel Vasquez , AFP

– For meg var dette min første store jobb, så sesong 1 var et totalt sjokk, både når det gleder eksponering, det å gjøre intervjuer og at mennesker følger meg på Instagram. Det var veldig stressende. Men jeg er heldig som har et støttende nettverk i Peter, Shonda og medspillerne. Men jeg slet litt, og det hjalp meg å fokusere på trening, forteller han.

I fjor gjennomførte nemlig Falahee en triatlon til inntekt for barnesykehuset i Los Angeles. For å komme unna stresset, syklet han enten før jobb eller i lunsjen. I år fikk han med seg flere medspillere på laget.

Mistet nær venn



Hele skuespillerdrømmen startet med at Falahee trengte utløp for sorg.

– Pappa er bluegrass-musiker og vi har alltid vært en musikalsk familie. Jeg sang i kirkekoret og likte musikalteater på ungdomsskolen, men det falt meg ikke inn at det var noe jeg ville drive med, før en venn av meg døde første året på videregående, forteller han og utdyper:

– Det var veldig uventet. Jeg taklet det ikke bra, og sorgterapeuten min foreslo at jeg skulle bli med i en musikal som vennen min skulle vært med i. Jeg var på svømmelaget og vannpololaget og det kolliderte med det, men jeg bestemte meg for å gjøre det og droppe det atletiske. Jeg hadde ikke ordene eller verktøyene til å uttrykke sorgen, så det var veldig nyttig. Det hjalp meg veldig i sorgprosessen å kunne gå på scenen og oppleve total virkelighetsflukt. Så foreslo jeg for foreldrene mine at jeg skulle studere det, og de sa «Nei, nei!»

Falahee smiler igjen. Han er én av fire søsken, den tredje i flokken. Søsteren er advokat, og hun hjalp ham med å forme rollefiguren Connor som jusstudent.

– Det var gøy å høre hennes versjon av det. Men hun har faktisk TV-kvelder med sine advokatvenner i Chicago, der de plukker fra hverandre jus-en i «How to Get Away with Murder». Det synes jeg er ganske morsomt, sier han.

Selv har han basert Connor på minst én av sine nærmeste venner – uten at de vet det selv.

– Jeg ser ikke så mye av meg selv i ham, så jeg trengte referansepunkter. Spesielt for hans selvsikkerhet, eller det noen vil kalle arroganse. Jeg er lite selvsikker, så det hjalp å se menn rundt meg jeg tenkte var lik ham, og bli inspirert av det.