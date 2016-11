Ingrid Bolsø Berdal: – Jeg har fått en nydelig kjæreste

Ingrid Bolsø Berdal (36) har tidligere kjent på press og merket seg det negative. Nå vil hun fokusere på gledelige ting – og «ligge i haug» med Hollywood-stjerner og le.

Skuespilleren fra Inderøy har de siste ukene vært å se som ridende og skytende skurk i HBO-serien «Westworld». I serien, som er spilt inn i Los Angeles og lagt til en western-fornøyelsespark der rike mennesker kan leve ut fantasiene sine med menneskelignende roboter, spiller Berdal mot stjerner som Ed Harris og Anthony Hopkins.

– Jeg hadde en god del ridetrening og skytetrening med rifle her, forteller skuespilleren som gikk på «The Rock»-diett og treningsregime i flere måneder for krigerrollen i «Hercules».

SKURKER: Ingrid Bolsø Berdal spiller mot Ed Harris i «Westworld». De er begge skurker. Ingrid var nervøs i første gjennomgang av scenen, men fikk roen etter at Harris røpet at han også kunne bli nervøs. Foto: , HBO Nordic

Manglet manus



Denne rollen sikret hun med en testvideo tatt opp på kjøkkenet hjemme ved Botanisk hage i Oslo. Å sette den ut i livet var noe mer komplisert.

Ingrid Bolsø Berdal (36) * Norsk skuespiller fra Inderøy i Nord-Trøndelag. * Har mellomfag i musikk fra NTNU, Teaterhøgskolen, og et semester med sangstudier i København. * Har blant annet vunnet Hedda-pris, Amanda-pris, Trøndersk mesterskap i rock og Norsk målungdoms dialektpris. * Driver med musikk og sang på si’. * Har spilt i en rekke teateroppsetninger og TV-serier. * Har bl. a. spilt i filmene «Fritt vilt», «De gales hus», «Hansel & Gretel» og «Hercules».

– Karakteren var ikke skrevet, så jeg fikk lite å gå på. Og selve utseendet på Armistice ble laget to-tre dager før opptak av piloten, så alt var veldig nært på opptak. Det handler om å bruke fantasien og skape et menneske ut fra den informasjonen som er tilgjengelig, sier hun.

Manusene fikk hun bare én uke før innspilling.

– Det er jo nytt for meg. Mange TV-produksjoner har det sånn at det er sjelden alle manusene er klare før innspillingsstart. Jeg skjønner at mange kan oppleve stress rundt det. For min del gikk det helt fint, for jeg er ikke så mye med i begynnelsen, forteller Berdal og fortsetter:

– Men Evan Rachel Wood, som skjønte at hun får et enormt ansvar på sine skuldre da hun leste episode fem eller seks, har sagt hun fikk litt panikk da hun skjønte hvor det bar hen. Jeg tror det er et par av de største skuespillerne der som har visst et par ting, men ellers fikk folk veldig lite informasjon.

STJERNER: James Mardsen, kjent fra «X-Men» og Evan Rachel Wood spiller også i «Westworld». Foto: John P Johnson , HBO Nordic

Hun har en seksårskontrakt med HBO i tilfelle det blir flere sesonger med «Westworld», noe som avgjøres i disse dager. Serieskaperne Lisa Joy og Jonathan Nolan skal ha planer klare for flere sesonger. Ifølge Variety tangerte «Westworld»-premieren seertallene til første sesong av «True Detective» i USA, med 3,3 millioner seere på kabel-TV og digitale plattformer.

– Om det blir en sesong 2, har de sagt at de skal ha alt klart før innspilling. Men jeg har ikke hørt noen nyheter ennå, sier skuespilleren.

Latter mot Trump



I løpet av sine 15 år i hovedstaden har Ingrid forsøkt å smyginnføre familiebegrepet «flirtuv», som hennes lærerfar med revybakgrunn startet i sin tid. Det går ut på at man legger seg i en haug og ler. Hvem som helst kan i enhver situasjon, på ethvert sted, rope «flirtuv» og legge seg ned – så alle som vil kan kaste seg på. Effekten skal være umiddelbar.

(Saken fortsetter under videoen)

– Ble det noe «flirtuv» med Anthony Hopkins eller Ed Harris?

– Nei. Ha ha! Ikke med dem. Har jeg … Berdal ler og tenker seg om.

– Jeg har introdusert «laughing pile», men hvem var det med?

Hun ramser opp Rodrigo Santoro, som spiller hennes bandittmakker Hector Escaton, Sidse Babett Knudsen som spiller parkens styreleder, og Angela Sarafyen som spiller prostituerte Clementine.

– Jeg har snakket med Rodrigo om det, og jeg har snakket med Sidse og Angela, som jo er blitt mine gode venner, om det, men vi har fortsatt ikke prøvd det. Jo! Jeg innførte det på et dansestudio i Silverlake! Der la jeg og ti dansere oss i en haug på gulvet etter en dansetime. Vi lo så vi nesten kreperte.

– Du rullet også rundt og klemte Ian McShane under «Hercules»-innspillingen?

– Ja, det stemmer. Vi har hatt en slags flirtuv! Det må jeg virkelig innføre – særlig nå som Trump er president og frykten spres i øst og vest. Da trenger vi en flirtuv i ny og ne for å kjenne at «dette går bra!», fastslår trønderen smilende.

SKYTETRENING: Armistices tatovering fra rygg til ansikt ble påført som en «Donald Duck-tatovering» med vann. Men det tok rundt en time å påføre den, forteller Ingrid. Foto: , HBO Nordic

– Mer i harmoni



Hun har flere ganger snakket om at hun husker negative tilbakemeldinger bedre enn de gode, og at hun har vært redd for ikke å være bra nok. Det til tross for, eller kanskje nettopp på grunn av, at karrieren på begynnelsen av 2000-tallet startet med en Hedda- og en Amanda-pris, og Berdal brått ble Norges «nye stjerneskudd».

– Jeg har gått fra å ha et mønster på å blokkere ut den typen ting, til å bli bedre til å ta imot god tilbakemelding. Det gjorde jeg ikke da jeg startet, men det setter jeg mye mer pris på nå. Jeg er mye mer i harmoni nå enn jeg kanskje var den gang. Mitt eget liv som Ingrid har blitt så mye viktigere for meg. Det har jeg skjønt i møtet med Los Angeles og de innimellom underlige tingene som foregår der, at for å kunne håndtere det er det viktig å ha en jording og føttene planta på jorda, understreker hun.

Berdal liker å se jobben i perspektiv av hva som foregår rundt oss i verden.

– Sånn sett har det blitt mye viktigere for meg å fokusere på gledelige ting – for livet er jo kort og det er for dumt å lide unødvendig.

DEBUT: Ingrids første hovedrolle var i skrekkfilmen «Fritt vilt» fra 2006. Da hadde hun hartt biroller i «Sønner» og «Gymnaslærer Pedersen». Foto: , Fantefilm/SF Norge

Vil dele suksessen



Hun har alltid hatt nær kontakt med moren, faren og storebroren Trygve. Og tiden i Los Angeles har gjort henne mer oppmerksom på verdien av nære relasjoner.

– Da «Westworld» hadde premiere, inviterte jeg ei venninne over og noen nære venner jeg har fått i LA. Det var en helt annen opplevelse for meg enn tidligere å ha noen å dele det med, sier hun og fortsetter:

– Jeg har skjønt at de relasjonene der er så viktige for meg. Jeg har jo vært ute og reist og vært med på fantastisk mange flotte greier. Samtidig har livet blitt så viktig – for nettopp å finne mer glede i jobben. Når jobben ikke blir så altoppslukende for meg, er det mye letter å finne en glede – som også leder til bedre skuespill – tror jeg!

Fått kjæreste



Berdal 2.0 har funnet en frihet der det oppstår kreativitet.

– Det oppstår et mot. For da er det ikke min indre verdi som står på spill: Fordi jeg vet jeg har venner som er glad i meg, jeg er glad i meg selv – og jeg har fått en nydelig kjæreste, legger hun til.

Men hva kjæresten heter, vil hun ikke røpe. Tidligere har Berdal hatt en «Grow a Boyfriend» som vokste i vann, og hun fortalte Adresseavisen i 2006 at hun nok hadde skremt vekk mange potensielle kjærester ved å leve og ånde for yrket sitt. Nå ser begge deler ut til å være i boks.

– Bare det er også kjempefint å oppleve. Det er veldig fint. Jeg har mer og mer tro på balansen mellom jobb og privatliv.