Ian McShane om «Deadwood»-film: – Det er perfekt timing

Skuespilleren som spilte Al Swearengen i TV-serien «Deadwood», røper at det er stor vilje til å lage en avsluttende spillefilm.

Ian McShane (74) var med i den kritikerroste HBO-serien i tre sesonger fra 2004 til 2006. Da «Deadwood» brått ble kansellert var det mye snakk om å avslutte med en spillefilm, men den har så langt ikke blitt noe av.

McShane, som siden den gang har vært å se i «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides», i «Hercules» mot Aksel Hennie, Ingrid Bolsø Berdal og Tobias Santelmann, og i Amazon Prime-serien «American Gods», røper nå litt mer om planene i et intervju med Variety.

– Det er ting som tyder på at HBO er ganske ivrige etter å lage en film. De har manuset. Det handler mer om når de kommer med et tilbud og når vi kan få det inn i kalenderen, sier 74-åringen.

«HERCULES»: F.v: Reece Ritchie, Ingrid Bolsø Berdal, Ian McShane, Dwayne «The Rock» Johnson, regissør Brett Ratner, John Hurt, Irina Shayk og Aksel Hennie på «Hercules»-premiere i London i juli 2014. Foto: Ben Stansall , AFP

I serien «Deadwood» spilte Timothy Olyphant sheriffen Seth Bullock som har sitt å stri med i den ville vesten, blant annet en rad rollefigurer basert på virkelige legender, som nevnte Swearengen, Calamity Jane og Wild Bill Hickock.

– Det er et vindu der vi kan få det til, men da må de få samlet alle. Jeg mener alle rollefigurene som David (serieskaper David Milch, journ. anm.) vil ha med. Jeg skal sannsynligvis spise frokost med ham senere denne uken, forteller McShane og fortsetter:

– De er ivrige etter å få det til, og jeg er sikker på at det er perfekt timing ikke bare kunstnerisk, men også kommersielt, siden det alltid har vært en fornyet interesse for «Deadwood». Serien ble tatt av luften alt for tidlig, men det er lenge siden nå. Det virker som om en totimers film ville være en fin ting for alle dem som har lyst til å se den, og for alle oss som ble berøvet jobben for tidlig.

EKTEPAR: Ian McShane og kona Gwen Humble på Los Angeles-premiere på «Hercules» i juli 2014. Foto: Danny Moloshok , Reuters

Også John Hawkes, Paula Malcomson og Molly Parker hadde store roller i «Deadwood». Timothy Oliphant spiller nå mot Drew Barrymore i «Santa Clarita Diet», Parker spilte sist i TV-serien «Goliath» og Malcolmson har vært innom både «Sons of Anarchy», «Hunger Games»-filmene og «Ray Donovan». Powers Boothe, som spilte Cy Tolliver, døde nylig.

«Deadwood» har et stort kultpublikum og havner stadig på VGs lister over anbefalte serier.